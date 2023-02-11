Ворог понад 60 разів обстріляв Херсонщину. В обласному центрі пошкоджено будинки та вокзал, є поранені. ФОТОрепортаж

За інформацією Херсонської ОВА, минулої доби російські загарбники 63 рази обстріляли території Херсонщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, окупанти вели вогонь із артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також над областю було збито 4 БПЛА.

"Херсон російська армія обстрілювала 16 разів - ворожими снарядами пошкоджено житлові будинки та будівля залізничного вокзалу", - йдеться у повідомленні.

Минулої доби у Херсонській області через агресію РФ 3 мирних жителі зазнали поранення різного ступеня тяжкості.

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За даними правоохоронців, поліція відкрила 29 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російських окупантів на Херсонщині.

"Ворог не перестає цілодобово накривати вогнем Херсон та його передмістя, Білозерську громаду, місто Берислав та населені пункти району. Пошкоджені будівля сільради, там вибиті усі вікна та двері, навчальний заклад, квартири у багатоповерхівках, приватні будинки та автомобілі. Найбільше від щоденних масованих атак страждає Херсон, який російські війська обстрілюють з мінометів, реактивних систем залпового вогню, артилерії та БПЛА. Прибережні та спальні райони міста ворог обстрілює хаотично, намагаючись завдати якомога більшої шкоди інфраструктурі та мирним жителям. Снарядами значно пошкоджені багатоповерхівки, є поранені. За минулу добу поліція відкрила 29 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російських окупантів на Херсонщині", - йдеться у повідомленні.









