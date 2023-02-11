Вночі окупанти із "Градів" обстріляли кілька населених пунктів на Донеччині, пошкоджено будинки, школу, адмінбудівлі, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські військові продовжили обстрілювати населені пункти Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі росіяни обстріляли відносно далеку від фронту Карлівку Новогродівської громади — пошкоджено будинок.



На Волноваському напрямку ворог застосував "Гради" в Богоявленці, під постійними обстрілами Вугледар — без постраждалих.



На Донецькому напрямку під вогнем Мар'їнка, Георгіївка та Максимільянівка — в останній зруйновано будинок. Курахівська громада зазнала 5 обстрілів — в Успенівці поранено 3 людини, пошкоджено 17 будинків, школу, адмінбудівлю та крамницю. На ранок Авдіївка зазнала артобстрілу та обстрілу з "Градів" — без жертв.



На Горлівському напрямку 3 будинки пошкоджено у Костянтинівській громаді: 2 в Олександро-Шультиному та 1 в Іванопіллі. У Соледарській громаді пошкоджено 5 будинків у Федорівці та зруйновано 2 будинки у Васюківці. У Бахмуті пошкоджено адмінбудівлю та 9-поверхівку, в Красній Горі Бахмутської громади загинула 1 людина. У Торецькій громаді пошкоджено будинок у Торецьку та 3 будинки у Петрівці", - йдеться в повідомленні.

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