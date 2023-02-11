Затримано зрадника, який допомагав окупантам вивозити награбоване майно до Луганська і віддав свій будинок під казарму, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, ним виявився колишній працівник місцевого фермерського господарства, який після захоплення частини регіону підтримав російських загарбників і добровільно пішов на співпрацю з ними.

За даними СБУ, він запропонував рашистам використовувати його приватний будинок як казарму для проживання особового складу окупаційних угруповань.

"Таким чином, там розмістили 14 загарбників, а також зробили ворожий склад зброї та боєприпасів. Для "розквартирування" інших російських окупантів їхній поплічник "зливав" адреси місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну українській владі територію. Встановлено, що на початку березня минулого року рашисти обстріляли одне із селищ району, а потім вигнали людей з домівок. Після цього окупанти заходили в покинуті оселі та викрадали майно громадян", - йдеться у повідомленні.

Награбовані речі передавали колаборанту, який доправляв їх до захопленого Луганська для продажу або передачі родичам бойовиків, які там проживали.

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А звідти, як зазначається, привозив рашистам горілку та цигарки.

Крім того, зловмисник на власному автомобілі перевозив російських командирів і трактором допомагав витягувати з бруду їхні бронетранспортери.

"За співпрацю з агресором він отримав перепустку, яка дозволяла вільно пересуватись на тимчасово окупованій території сходу України. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання військовим формуванням країни-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України)", - додають у СБУ.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув’язнення.

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Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.