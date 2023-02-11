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Новини Фото Війна
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Затримано зрадника, який допомагав окупантам вивозити награбоване майно до Луганська і віддав свій будинок під казарму, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, ним виявився колишній працівник місцевого фермерського господарства, який після захоплення частини регіону підтримав російських загарбників і добровільно пішов на співпрацю з ними.

За даними СБУ, він запропонував рашистам використовувати його приватний будинок як казарму для проживання особового складу окупаційних угруповань.

"Таким чином, там розмістили 14 загарбників, а також зробили ворожий склад зброї та боєприпасів. Для "розквартирування" інших російських окупантів їхній поплічник "зливав" адреси місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну українській владі територію. Встановлено, що на початку березня минулого року рашисти обстріляли одне із селищ району, а потім вигнали людей з домівок. Після цього окупанти заходили в покинуті оселі та викрадали майно громадян", - йдеться у повідомленні.

Награбовані речі передавали колаборанту, який доправляв їх до захопленого Луганська для продажу або передачі родичам бойовиків, які там проживали.

Також читайте: Зрадника з Бердянська, який добровільно погодився на співпрацю з окупантами, затримано у Черкаській області, - ДБР. ФОТОрепортаж

Затримано зрадника, який допомагав окупантам вивозити награбоване майно до Луганська і віддав свій будинок під казарму, - СБУ 01
Затримано зрадника, який допомагав окупантам вивозити награбоване майно до Луганська і віддав свій будинок під казарму, - СБУ 02
Затримано зрадника, який допомагав окупантам вивозити награбоване майно до Луганська і віддав свій будинок під казарму, - СБУ 03

А звідти, як зазначається, привозив рашистам горілку та цигарки.

Крім того, зловмисник на власному автомобілі перевозив російських командирів і трактором допомагав витягувати з бруду їхні бронетранспортери.

"За співпрацю з агресором він отримав перепустку, яка дозволяла вільно пересуватись на тимчасово окупованій території сходу України. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання військовим формуванням країни-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України)", - додають у СБУ.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув’язнення.

Також читайте: Мешканцю Ізюмщини, під час окупації працював у поліції загарбників, повідомлено про підозру, - прокуратура

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Автор: 

СБУ (12857) колабораціонізм (1161) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+20
якійсь божевільний, що не втік... Але навіщо затримувати це лайно? Вбити та закопати на добрива
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11.02.2023 10:19
+8
5-колона в Україні ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....

шуфричі, бойки,волошини, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
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11.02.2023 10:39
+6
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11.02.2023 11:00
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якійсь божевільний, що не втік... Але навіщо затримувати це лайно? Вбити та закопати на добрива
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11.02.2023 10:19 Відповісти
Не треба нас прирівнювати до андрофагів.
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11.02.2023 10:47 Відповісти
то цілуй зрадників у дупу... Ось через таких дурнів як ти, зрадники вільно дихають. Не здивуюсь якщо ти сам прихільник руцькаго мира
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11.02.2023 11:42 Відповісти
Frol Fedoroff, якшо ти хворий, то не показуй цього нікому. Нехай твої хвороби залишаться при тобі.
Тепер по суті: якшо оту мерзоту прихватила СБУ, то діяти вже треба за нашими чинними законами, а не ототожнювати себе з москалями.
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11.02.2023 13:01 Відповісти
Хто б казав, кацапський холуй...
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11.02.2023 14:33 Відповісти
Знов звідкілясь засмерділо... Ааа, це фрол фьодорофф з'явився...
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11.02.2023 18:03 Відповісти
Лоханцю нічого не жаль для асвабадітєлєй. Навіть хату віддав.
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11.02.2023 10:23 Відповісти
То навіть хатою не назвеш. Халупа. Але для любителя руського міра саме те.
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11.02.2023 11:45 Відповісти
радянські анкети знов можна використовувати. "Чи перебували на окупованій території?"
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11.02.2023 10:26 Відповісти
Закономерный итог яркого стартапа среднестатистического ждуна. Пусть скажет спасибо, что СБУ приехало, а не соседи по-тихому в посадке не прикандычили.
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11.02.2023 10:30 Відповісти
Ну так нормально! Поділився власним майном на "абщественные нужды" Тепер "спільнота" українська "поділиться" з ним - виділить безоплатне житло та харчування на довгі роки А трактор та будинок з іншим майном віддадуть тим, кого окупанти цього позбавили - бо стаття здається і конфіскацію передбачає в якості додаткового покарання!
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11.02.2023 10:32 Відповісти
Мені здається, що трактор був не його.
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11.02.2023 10:37 Відповісти
Тут не уточняють Якщо так - повернуть власнику...
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11.02.2023 10:41 Відповісти
Всранный лугандон. В канаву таких сразу надо.
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11.02.2023 10:34 Відповісти
старые окна и спутниковое телевидение - показатель. в 99,99% в таком жилье живет коллаборант.
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11.02.2023 10:34 Відповісти
5-колона в Україні ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....

шуфричі, бойки,волошини, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
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11.02.2023 10:39 Відповісти
"Блазня" з Д"єрмаком включить забув! Бо без їх покровительства оте все "шобло" тобою поіменоване "сиділо-б як миш під віником"
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11.02.2023 10:43 Відповісти
Забули клоуна 🤡 зєлєнского і єрмака ці сволоти головні там
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11.02.2023 11:09 Відповісти
я не хотів розчаровувати 73% виборців України....
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11.02.2023 11:14 Відповісти
вы не ждали ,а Мы приперлись
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11.02.2023 10:40 Відповісти
Так поджечь его частный дом, вместе с ним..
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11.02.2023 10:42 Відповісти
Спіймати якогось ватного чорта - це дрібниця, однак коли мова йде про СБУ, у мене тільки одне питання: де лійтєнант баканов? Чому він досі не сидить по статті державна зрада?
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11.02.2023 10:43 Відповісти
кацапское залетное семя, наверное и хату отжал сам или его родители у украинцев. Украинцев вывозили, а кацапов завозили, а теперь удивляются что столько предателей.
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11.02.2023 10:56 Відповісти
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11.02.2023 11:00 Відповісти
Брехня
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11.02.2023 14:53 Відповісти
..ще один пороходроч...-
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11.02.2023 17:26 Відповісти
чи одна.. розкрий личко, мастурбовинка..
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11.02.2023 17:27 Відповісти
Лише дрімучі совки не будучи спортсменами, не переьувабчи на тренуванні і не займаюсись фізкультурними вправами, одягабть спортивні штани. 😁 А у цього ще й з лампасами. Невже чотирисмуговий "Абібас"? 🤔
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11.02.2023 11:09 Відповісти
После голодомора из засрашки эшелонами навезли не мерянно свинособак. Вот итог.
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11.02.2023 11:35 Відповісти
При наших законах і судах дадуть умовно або відпустять під заставу. А воїна який захищає державу відповідно нового закону щодо посилення відповідальності військовослужбовців (крім командирів) за невиконання безглуздих наказів начальства до 12 років без права помилування. В нас зрадники і колоборанти в більш привелегійованому становищі ні захисники України. ДУМАЙТЕ.
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11.02.2023 12:11 Відповісти
повесить свинособаку прямо в доме.....................и будет ватный суицид.............****** ****...........
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11.02.2023 12:17 Відповісти
 
 