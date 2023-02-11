Шебекіно під обстрілом. Три прильоти по промпідприємству, пошкоджено зупинку, троє постраждалих, - губернатор Бєлгородщини Гладков. ФОТОрепортаж
Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив про обстріл ЗСУ населеного пункту Шебекіно.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.
"Під обстріл ЗСУ потрапило і місто Шебекіно. За попередніми даними, є троє постраждалих - чоловіки. Бригади швидкої медичної допомоги доставляють їх наразі до лікарні", - йдеться у повідомленні.
За словами Гладкова, є також пошкодження об'єктів інфраструктури.
"Три прильоти на територію промислового підприємства, є руйнування в одному з корпусів, вибиті вікна. Також один снаряд прилетів у зупинку. Пошкоджено 3 авто", - звітує губернатор.
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