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Новини Фото Війна
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Шебекіно під обстрілом. Три прильоти по промпідприємству, пошкоджено зупинку, троє постраждалих, - губернатор Бєлгородщини Гладков. ФОТОрепортаж

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив про обстріл ЗСУ населеного пункту Шебекіно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.

"Під обстріл ЗСУ потрапило і місто Шебекіно. За попередніми даними, є троє постраждалих - чоловіки. Бригади швидкої медичної допомоги доставляють їх наразі до лікарні", - йдеться у повідомленні.

За словами Гладкова, є також пошкодження об'єктів інфраструктури.

"Три прильоти на територію промислового підприємства, є руйнування в одному з корпусів, вибиті вікна. Також один снаряд прилетів у зупинку. Пошкоджено 3 авто", - звітує губернатор.

Також читайте: Неспокійний ранок на Бєлгородщині: губернатор Гладков повідомляє про атаку безпілотників на інфраструктурний об’єкт

Шебекіно під обстрілом. Три прильоти по промпідприємству, пошкоджено зупинку, троє постраждалих, - губернатор Бєлгородщини Гладков 01
Шебекіно під обстрілом. Три прильоти по промпідприємству, пошкоджено зупинку, троє постраждалих, - губернатор Бєлгородщини Гладков 02
Шебекіно під обстрілом. Три прильоти по промпідприємству, пошкоджено зупинку, троє постраждалих, - губернатор Бєлгородщини Гладков 03
Шебекіно під обстрілом. Три прильоти по промпідприємству, пошкоджено зупинку, троє постраждалих, - губернатор Бєлгородщини Гладков 04
Шебекіно під обстрілом. Три прильоти по промпідприємству, пошкоджено зупинку, троє постраждалих, - губернатор Бєлгородщини Гладков 05
Шебекіно під обстрілом. Три прильоти по промпідприємству, пошкоджено зупинку, троє постраждалих, - губернатор Бєлгородщини Гладков 06
Шебекіно під обстрілом. Три прильоти по промпідприємству, пошкоджено зупинку, троє постраждалих, - губернатор Бєлгородщини Гладков 07

Автор: 

обстріл (28700) росія (65394) Бєлгород (509)


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Топ коментарі
+30
Зачем московский неонацистский режим бамбит молодую Белгородскую Народную Республику?
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11.02.2023 13:10
+22
Восємь лєт дамбілі БНР... Гдє ви бил і восємь лєт...
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11.02.2023 13:05
+22
Робить нам нема чого - зупинки транспорту обстрілювать У нас снаряди для більш значних цілей - "чмобіків" у наступі А кацапи хай шукають "любителів "рязанського сахарку" серед своїх "защитнегов"
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11.02.2023 13:09
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Восємь лєт дамбілі БНР... Гдє ви бил і восємь лєт...
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11.02.2023 13:05 Відповісти
Сверхдержава! второй центр силы! Все завидуют! абрвалг.. абрррр
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11.02.2023 13:06 Відповісти
Букву Ы пропустили.
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11.02.2023 13:36 Відповісти
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11.02.2023 13:07 Відповісти
Шо за мухосранськ найбагатшої країни світу ?!
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11.02.2023 13:08 Відповісти
А до чого тут ми? " Нас там нет")))
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11.02.2023 13:09 Відповісти
Робить нам нема чого - зупинки транспорту обстрілювать У нас снаряди для більш значних цілей - "чмобіків" у наступі А кацапи хай шукають "любителів "рязанського сахарку" серед своїх "защитнегов"
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11.02.2023 13:09 Відповісти
Зачем московский неонацистский режим бамбит молодую Белгородскую Народную Республику?
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11.02.2023 13:10 Відповісти
БНР не хотела кормить всю парашу. Вот и бимбят...
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11.02.2023 14:00 Відповісти
Там усе від віку розрушено. ЗСУ з хибарами не воює.
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11.02.2023 13:14 Відповісти
Dumaiu tut samastrel 🤣
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11.02.2023 13:15 Відповісти
Нічого нового, знову самі себе....
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11.02.2023 13:15 Відповісти
незрозуміло це до чи після обстрілу?
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11.02.2023 13:19 Відповісти
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11.02.2023 13:36 Відповісти
Здається,фото 10-річної давності.
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11.02.2023 14:53 Відповісти
Всі претензії висловлюйте "великому геополітику та стратєгу" путіну. Війна річ взаємна, а не одностороння.
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11.02.2023 13:20 Відповісти
Трохом пахне. Треба ще!!!
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11.02.2023 13:26 Відповісти
кто ж знал, что трое будут бухать в укромном месте, назначенном для обстрела...
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11.02.2023 13:27 Відповісти
На фото: кацап везунчик - колеса целые, не помешало сделать ноги.
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11.02.2023 13:27 Відповісти
Кацапы, все вопросы - к муйлу, мол, почему не заСЧиСЧает...балабол -опофигист какой-то.
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11.02.2023 13:29 Відповісти
А є фото зупинки до "обстрілу", в чому різниця?
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11.02.2023 13:31 Відповісти
Скрупулезно подмечено... Ща без нашего освободительного наступления на узницу народов , там разруха, а шо будет опосля... даже не представить.
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11.02.2023 13:39 Відповісти
Зеленський, введи вАйска, для защіти БНР от баєвіков нацистскага масковскага рєжіма
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11.02.2023 13:36 Відповісти
Сальвовiм не стaи*т вадиться: с кем бухает, на тaво и сплетничать, мол инфантил. АТУ евойнава .
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11.02.2023 13:48 Відповісти
ЗЫ... максимовские дела.
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11.02.2023 13:51 Відповісти
Это та область, которая вошла в десятку "самых комфортных для жизни на расеи"? Я ничего не перепутал?? Гляньте, хотя бы на кирпичную кладку!
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11.02.2023 13:52 Відповісти
красивые фото!радуйтесь свинособаки УКРАИНСКИМ НЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.02.2023 13:56 Відповісти
Самі все розвалили, а на ЗСУ спихують
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11.02.2023 14:11 Відповісти
Да ну, фігня якась. Розборки місцевої алкашні (ну тих кого в формі в ганделики-обригаловки не пускають). Бухали брагу, а потім п'яну бабу не поділили. А при чому там "суперкар-и", два з трьох, уявляєте третьє корито, мабуть біла лада "каліна".
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11.02.2023 14:23 Відповісти
Это мы еще толком не начинали.
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11.02.2023 14:33 Відповісти
Буряти учатся стрєлять.
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11.02.2023 15:27 Відповісти
Це було в плані СВО ?!!! Дурачки тупі.
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11.02.2023 18:31 Відповісти
Курська Народна Республіка нещадно бамбіт Білгородську Народну!!!! Війна розгорілась через колосальні залєжи валєжніка на нейтральній смузі між цими державами...
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12.02.2023 11:41 Відповісти
Де трава, де листя? Що це за фуфло знайшов цей губернатор.
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22.05.2023 17:58 Відповісти
 
 