Групу з 10 ухилянтів затримали на Закарпатті, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Затримано десятьох чоловіків, які мали намір незаконно перетнути український кордон, а також шістьох осіб, які забезпечували їх переправлення.м

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як зазначається, групу чоловіків, яким за віком під час воєнного стану обмежено виїзд з України, зупинили вчора за кілометр від кордону з Угорщиною, у районі населеного пункту Вилок Берегівського району.

Правоохоронці встановили, що організували оборудку уродженець Луганська та п’ятеро жителів Закарпаття. Напередодні ухилянтів доправили до кордону, де планували переправити через річку за допомогою надувного човна.

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За такий "вояж" кожен із затриманих мав заплатити ділкам до 5000 доларів США. Фігурантів справи затримали на гарячому – під час спроби переміщення громадян через кордон. Варто зазначити, що на одного з фігурантів справи на розгляді в судах є кілька кримінальних проваджень за вчинення наркозлочинів у складі організованої злочинної групи.

Також у ході невідкладних слідчих дій спільна міжвідомча група провела низку обшуків у приватних оселях фігурантів розслідування, за результатами яких було вилучено грошові кошти, мобільні телефони та транспортні засоби, що використовувалися з протиправною метою.

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