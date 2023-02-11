Групу з 10 ухилянтів затримали на Закарпатті, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж
Затримано десятьох чоловіків, які мали намір незаконно перетнути український кордон, а також шістьох осіб, які забезпечували їх переправлення.м
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Держприкордонслужбу.
Як зазначається, групу чоловіків, яким за віком під час воєнного стану обмежено виїзд з України, зупинили вчора за кілометр від кордону з Угорщиною, у районі населеного пункту Вилок Берегівського району.
Правоохоронці встановили, що організували оборудку уродженець Луганська та п’ятеро жителів Закарпаття. Напередодні ухилянтів доправили до кордону, де планували переправити через річку за допомогою надувного човна.
За такий "вояж" кожен із затриманих мав заплатити ділкам до 5000 доларів США. Фігурантів справи затримали на гарячому – під час спроби переміщення громадян через кордон. Варто зазначити, що на одного з фігурантів справи на розгляді в судах є кілька кримінальних проваджень за вчинення наркозлочинів у складі організованої злочинної групи.
Також у ході невідкладних слідчих дій спільна міжвідомча група провела низку обшуків у приватних оселях фігурантів розслідування, за результатами яких було вилучено грошові кошти, мобільні телефони та транспортні засоби, що використовувалися з протиправною метою.
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Кольорові размальовки - для відвертання уваги, бавьтеся у кольорові ляльки й сперечайтесь хто за який колір, а ваші барони-князі в цей час роблять свої приватні справи.
Є конкретна влада, наділена всеосяжними повноваженнями. І є її чиновники, які плюют на Закон.
Маєшь право терпіти тільки "бєркут" , мусорів, прокурорських , суддів - коротше, своїх баронів, яким все можна. І от їх - маєш конкрітно терпіти. Інакше ти - злочинець.
Ну, ну.
Обл центр на Заході.
Вже тиждень облави на чоловіків.
Є в нас така місцина. Там сходяться на перехресті дві дороги.
Зі старого селища, звичайного, та містечка новобудов, там землю "блатні" получили та набудували 2-3 поверхові "хатинки".
На перехресті стали поліціянти з воєнними.
Зі старого селища пинять усіх та виписують повістки.
З нового не зупинили жодній!!!
... а чи не достатньо вже писати про безпородних "ухилянтів"???
Жодної статті, відео в Новинах та ЗМІ про "породистих".
Тобто "Конституційний обов'язок" померти за країну в нас стосується тільки бідних !!!!