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Групу з 10 ухилянтів затримали на Закарпатті, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

кордон

Затримано десятьох чоловіків, які мали намір незаконно перетнути український кордон, а також шістьох осіб, які забезпечували їх переправлення.м

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  з посиланням  на Держприкордонслужбу.

Як зазначається, групу чоловіків, яким за віком під час воєнного стану обмежено виїзд з України, зупинили вчора за кілометр від кордону з Угорщиною, у районі населеного пункту Вилок Берегівського району.

Правоохоронці встановили, що організували оборудку уродженець Луганська та п’ятеро жителів Закарпаття. Напередодні ухилянтів доправили до кордону, де планували переправити через річку за допомогою надувного човна.

Читайте також: Закарпатець намагався на надувному матраці переправити двох ухилянтів до Угорщини

За такий "вояж" кожен із затриманих мав заплатити ділкам до 5000 доларів США. Фігурантів справи затримали на гарячому – під час спроби переміщення громадян через кордон. Варто зазначити, що на одного з фігурантів справи на розгляді в судах є кілька кримінальних проваджень за вчинення наркозлочинів у складі організованої злочинної групи.

Також у ході невідкладних слідчих дій спільна міжвідомча група провела низку обшуків у приватних оселях фігурантів розслідування, за результатами яких було вилучено грошові кошти, мобільні телефони та транспортні засоби, що використовувалися з протиправною метою.

Також читайте: Уряд розширив категорії держслужбовців, які можуть виїхати за кордон

Групу з 10 ухилянтів затримали на Закарпатті, - Держприкордонслужба 01
Групу з 10 ухилянтів затримали на Закарпатті, - Держприкордонслужба 02
Групу з 10 ухилянтів затримали на Закарпатті, - Держприкордонслужба 03

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6033) кордон (4775) затримання (4343) Закарпатська область (2053)


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Топ коментарі
+29
А чому не затримали портнових, трухіних та іншої "зеленої" і "ригівської" сволоти?
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11.02.2023 13:31
+19
Це свої ухилянти, правіЛьниє, зеленські, їм можна.
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11.02.2023 13:37
+9
Ухилянти кажете?
Ну, ну.
Обл центр на Заході.
Вже тиждень облави на чоловіків.
Є в нас така місцина. Там сходяться на перехресті дві дороги.
Зі старого селища, звичайного, та містечка новобудов, там землю "блатні" получили та набудували 2-3 поверхові "хатинки".
На перехресті стали поліціянти з воєнними.
Зі старого селища пинять усіх та виписують повістки.
З нового не зупинили жодній!!!
... а чи не достатньо вже писати про безпородних "ухилянтів"???
Жодної статті, відео в Новинах та ЗМІ про "породистих".
Тобто "Конституційний обов'язок" померти за країну в нас стосується тільки бідних !!!!
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11.02.2023 15:10
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друзяки орбана
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11.02.2023 13:28 Відповісти
А чому не затримали портнових, трухіних та іншої "зеленої" і "ригівської" сволоти?
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11.02.2023 13:31 Відповісти
Це свої ухилянти, правіЛьниє, зеленські, їм можна.
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11.02.2023 13:37 Відповісти
Немає "зелених", "голубих", є тільки найспритніші представники насєлєнія України, котрим можна ВСЕ (бо зараз власне вони вирішують що кому можна), а є "інші", котрим тільки - закон.
Кольорові размальовки - для відвертання уваги, бавьтеся у кольорові ляльки й сперечайтесь хто за який колір, а ваші барони-князі в цей час роблять свої приватні справи.
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12.02.2023 11:20 Відповісти
Терпіти не можу узагальнення. Це одна з форм маніпуляції. КакаяРазніца.
Є конкретна влада, наділена всеосяжними повноваженнями. І є її чиновники, які плюют на Закон.
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12.02.2023 11:50 Відповісти
для зелених ідіотів саме ті гаразди...
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12.02.2023 11:54 Відповісти
Маєшь право не терпи узагальнення.
Маєшь право терпіти тільки "бєркут" , мусорів, прокурорських , суддів - коротше, своїх баронів, яким все можна. І от їх - маєш конкрітно терпіти. Інакше ти - злочинець.
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12.02.2023 19:21 Відповісти
як чому- ті "парешали"....
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11.02.2023 14:51 Відповісти
Ці не "парешали" - ці власне й вірішують : кому все, а кому - закон.
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12.02.2023 11:24 Відповісти
Бо з Ермаком договорились так же как и Левочкин и Кравец - они неприкасаемые
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12.02.2023 19:26 Відповісти
у мене в одного таке враження,що на Закарпатті більшість цілковито байдужа до долі України і вони б з радістю лягли під мадяр,чехів,русню,не важливо кого,лиш би їм ласіший шмат хтось пообіцяв....
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11.02.2023 13:32 Відповісти
під русню точно ні
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11.02.2023 13:53 Відповісти
З чого це ти такі мудрі "висновки" зробив? При чому тут усі закарпатці? Те що новина про те,що на Закарпатті затримали ухилянтів,не говорить автоматом про те,що усі закарпатці такі собі погані. Просто там стик області з трьома державами і варіантів як ділки можуть переправити ухилянтів дуже багато є різних,плюс рельєф позволяє це ефективно робити. тому,сидіти на дивані бозна де і судити по новині про закарпатців дуже тупо. Те ж саме кацапи роблять,сидять у своїх мукоцсрансках,дивляться ТВ і читають новини і роблять по цьому висновки що в Україні є нацисти, твоє критичне мислення десь на їхньому рівні.
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11.02.2023 14:34 Відповісти
З чотирма державами.
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11.02.2023 17:22 Відповісти
За эти деньги, можно инвалидность сделать и выехать абсолютно спокойно. Стригут идиотов с баблишком
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11.02.2023 14:29 Відповісти
Уже закрылась лавочка по инвалидности.
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11.02.2023 15:17 Відповісти
Да ни фига. Все работает. Это гидра
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11.02.2023 15:27 Відповісти
Я слышал, что сами погранцы уже не выпускают "инвалидов", если это не очевидно внешне. Начинают прозванивать и уточнять, кто выдал справку.
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11.02.2023 15:30 Відповісти
подорожчало ?
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12.02.2023 11:27 Відповісти
Военкому абсолютно пофиг. У него есть план по мобилизации и он должен его выполнить. Иначе поедет на ноль и он и те кабанчики, которых он пригрел, что бумажки перебирают
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11.02.2023 14:27 Відповісти
А от цікаво, а якого хрена їм харі фонують?
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11.02.2023 14:41 Відповісти
Без судового рішення/вироку ці персонажі не є правопорушниками.
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11.02.2023 16:11 Відповісти
Ухилянти кажете?
Ну, ну.
Обл центр на Заході.
Вже тиждень облави на чоловіків.
Є в нас така місцина. Там сходяться на перехресті дві дороги.
Зі старого селища, звичайного, та містечка новобудов, там землю "блатні" получили та набудували 2-3 поверхові "хатинки".
На перехресті стали поліціянти з воєнними.
Зі старого селища пинять усіх та виписують повістки.
З нового не зупинили жодній!!!
... а чи не достатньо вже писати про безпородних "ухилянтів"???
Жодної статті, відео в Новинах та ЗМІ про "породистих".
Тобто "Конституційний обов'язок" померти за країну в нас стосується тільки бідних !!!!
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11.02.2023 15:10 Відповісти
Так. Доведено чотириразовим ухилянтом боневтіком.
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11.02.2023 15:31 Відповісти
Прізвища треба друкувати. Країна повинна знати своїх хероїв.
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11.02.2023 16:20 Відповісти
Кошевий та Арестович. Перший сміється з мобілізованих, другий в запасі і не служить чомусь.
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13.02.2023 05:31 Відповісти
Неужели Кошевой,Паровознюк,Пикалов и др.
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11.02.2023 17:37 Відповісти
Ну - один из них зеленский... а кто остальнык девять ?
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11.02.2023 22:22 Відповісти
 
 