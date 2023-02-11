Військовослужбовці ЗСУ у Британії відпрацьовують бойові дії у місті. ФОТОрепортаж
Військовослужбовці ЗСУ у ході базової загальновійськової підготовки у Великій Британії під керівництвом канадських інструкторів вивчають ведення бойових дій в урбанізованій місцевості.
Про це начальник штабу - заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив у Телеграмі, оприлюднивши фото з навчань, передає Цензор.НЕТ.
"Військовослужбовці Збройних Сил України в рамках базової загальновійськової підготовки у Великій Британії вивчають ведення бойових дій в урбанізованій місцевості.
Заняття проходять під керівництвом інструкторів 3-го батальйону Канадської легкої піхоти Принцеси Патриції 1-ї Канадської механізованої бригадної групи 3-ї Канадської дивізії Збройних Сил Канади в рамках операції UNIFIER - UK", - йдеться у повідомленні.
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це був би правильний інструмент мотивації для людей в тилу.
бо те як зараз набирають в гвардію прориву найбільше нагадує мобілізацію в ТРО - як попало і через одне місце.
Все логічно.
Їхня пурутьба