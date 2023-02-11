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Новини Фото Війна
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Військовослужбовці ЗСУ у Британії відпрацьовують бойові дії у місті. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці ЗСУ у ході базової загальновійськової підготовки у Великій Британії під керівництвом канадських інструкторів вивчають ведення бойових дій в урбанізованій місцевості.

Про це начальник штабу - заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив у Телеграмі, оприлюднивши фото з навчань, передає Цензор.НЕТ.

"Військовослужбовці Збройних Сил України в рамках базової загальновійськової підготовки у Великій Британії вивчають ведення бойових дій в урбанізованій місцевості.

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Заняття проходять під керівництвом інструкторів 3-го батальйону Канадської легкої піхоти Принцеси Патриції 1-ї Канадської механізованої бригадної групи 3-ї Канадської дивізії Збройних Сил Канади в рамках операції UNIFIER - UK", - йдеться у повідомленні.

Військовослужбовці ЗСУ у Британії відпрацьовують бойові дії у місті 01
Військовослужбовці ЗСУ у Британії відпрацьовують бойові дії у місті 02
Військовослужбовці ЗСУ у Британії відпрацьовують бойові дії у місті 03
Військовослужбовці ЗСУ у Британії відпрацьовують бойові дії у місті 04

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Велика Британія (5610) допомога (8375) військові навчання (2777)


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я б ще доплату призначив за проходження иншоземного вишколу. і медаль.

це був би правильний інструмент мотивації для людей в тилу.

бо те як зараз набирають в гвардію прориву найбільше нагадує мобілізацію в ТРО - як попало і через одне місце.
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11.02.2023 21:32 Відповісти
Військовослужбовці ЗСУ у Британії відпрацьовують бойові дії у місті Москва.
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11.02.2023 21:36 Відповісти
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11.02.2023 21:36 Відповісти
Вже вкотре так звана "зелена" влада неспроможна ********** пенсії у звязку з інфляцією згідно з Законом!Бо крадуть шоумени не тільки з бюджету,який наполовину наповнюється США,ЄС та іншими країнами,а також безкарно крадуть гуманітарну допомогу з Заходу.Корупціонери!
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11.02.2023 21:59 Відповісти
Бо така ж їх кількість (98%) може потрапити у ЗСУ, і тільки 2%-до владного корита.
Все логічно.
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11.02.2023 22:22 Відповісти
Pandamonium @RudijLis https://twitter.com/RudijLis/status/1624459796563763202 2 ч
Їхня пурутьба
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11.02.2023 21:38 Відповісти
???? Знову- здорово((((
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11.02.2023 23:34 Відповісти
14 лютого 2022
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11.02.2023 23:38 Відповісти
 
 