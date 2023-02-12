Ворог бив ракетами по Харкову та обстрілював населені пункти Чугуївського і Куп’янського районів, - ОВА. ФОТОрепортаж

Вчора, близько 23:15, ворог завдав чергових ракетних ударів по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, пошкодження отримало одне з підприємств. Сталася масштабна пожежа. Також було зафіксовано влучання у депо "Нової пошти". Внаслідок удару поранення отримав 35-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

"Протягом минулої доби ворог обстрілював із артилерії, мінометів та авіації прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. Під ворожим вогнем було щонайменше 15 населених пунктів. Внаслідок масованих обстрілів та авіаудару по Вовчанську зруйновано 13 житлових будинків, господарчі споруди, пошкоджено будівлю Нацполіції. Обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Також Синєгубов інформує, що на лінії зіткнення наші захисники продовжують надійно утримувати свої позиції та завдавати втрат російським окупантам.

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