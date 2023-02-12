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Новини Фото Війна
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Ворог бив ракетами по Харкову та обстрілював населені пункти Чугуївського і Куп’янського районів, - ОВА. ФОТОрепортаж

Вчора, близько 23:15, ворог завдав чергових ракетних ударів по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, пошкодження отримало одне з підприємств. Сталася масштабна пожежа. Також було зафіксовано влучання у депо "Нової пошти". Внаслідок удару поранення отримав 35-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

"Протягом минулої доби ворог обстрілював із артилерії, мінометів та авіації прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. Під ворожим вогнем було щонайменше 15 населених пунктів. Внаслідок масованих обстрілів та авіаудару по Вовчанську зруйновано 13 житлових будинків, господарчі споруди, пошкоджено будівлю Нацполіції. Обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Також Синєгубов інформує, що на лінії зіткнення наші захисники продовжують надійно утримувати свої позиції та завдавати втрат російським окупантам. 

Також читайте: Росіяни обстріляли Харків ракетами С-300, ушкоджено інфраструктурний об’єкт, поранено 1 людину, - ОВА

Ворог бив ракетами по Харкову та обстрілював населені пункти Чугуївського і Куп’янського районів, - ОВА 01
Ворог бив ракетами по Харкову та обстрілював населені пункти Чугуївського і Куп’янського районів, - ОВА 02
Ворог бив ракетами по Харкову та обстрілював населені пункти Чугуївського і Куп’янського районів, - ОВА 03
Ворог бив ракетами по Харкову та обстрілював населені пункти Чугуївського і Куп’янського районів, - ОВА 04

Автор: 

обстріл (28700) Харків (5634) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


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А саме нижнє фото, де це? Щось знайома вулиця?
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12.02.2023 12:30 Відповісти
Харків- місто Герой!

Смерть рашістским окупантам!
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12.02.2023 15:53 Відповісти
 
 