Росіяни вгатили з артилерії по житловому кварталу Авдіївки, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати Донецьку область. На Волноваському напрямку відбувалися періодичні обстріли Вугледара та околиць громади, інформація про постраждалих не надходила.

Про це повідомлив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Донецькому напрямку гучно було у Курахівській громаді: обстріляно с.Веселий Гай; пошкоджено 9 будинків у Курахівці та 3 будинки у Гострому. Вночі тривали артобстріли Мар'їнської громади: Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки. Також з артилерії росіяни вгатили по житловому кварталу Авдіївки.

"На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 2 поранено у Бахмуті; пошкоджено адмінбудівлю та 2 приватні будинки. У Соледарській громаді пошкоджено 4 будинки у Васюківці, 4 у Міньківці та 1 у Федорівці. 1 людина поранена у Ступочках Костянтинівської громади", - йдеться у повідомленні.

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На Лисичанському напрямку пошкоджено двоповерхівку та приватні будинки у Сіверську. У Лиманській громаді зруйновано будинок у Ставках, численних обстрілів зазнали Торське, Зарічне і Терни.









