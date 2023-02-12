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Новини Фото Війна
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Росіяни вгатили з артилерії по житловому кварталу Авдіївки, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати Донецьку область. На Волноваському напрямку відбувалися періодичні обстріли Вугледара та околиць громади, інформація про постраждалих не надходила.

Про це повідомлив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Донецькому напрямку гучно було у Курахівській громаді: обстріляно с.Веселий Гай; пошкоджено 9 будинків у Курахівці та 3 будинки у Гострому. Вночі тривали артобстріли Мар'їнської громади: Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки. Також з артилерії росіяни вгатили по житловому кварталу Авдіївки.

"На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 2 поранено у Бахмуті; пошкоджено адмінбудівлю та 2 приватні будинки. У Соледарській громаді пошкоджено 4 будинки у Васюківці, 4 у Міньківці та 1 у Федорівці. 1 людина поранена у Ступочках Костянтинівської громади", - йдеться у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минуло доби росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині, ще 10 осіб зазнали поранень, - ОВА

На Лисичанському напрямку пошкоджено двоповерхівку та приватні будинки у Сіверську. У Лиманській громаді зруйновано будинок у Ставках, численних обстрілів зазнали Торське, Зарічне і Терни.

Росіяни вгатили з артилерії по житловому кварталу Авдіївки, - ОВА 01
Росіяни вгатили з артилерії по житловому кварталу Авдіївки, - ОВА 02
Росіяни вгатили з артилерії по житловому кварталу Авдіївки, - ОВА 03
Росіяни вгатили з артилерії по житловому кварталу Авдіївки, - ОВА 04
Росіяни вгатили з артилерії по житловому кварталу Авдіївки, - ОВА 05

Автор: 

армія рф (17538) обстріл (28700) Донецька область (8586) Кириленко Павло (907)


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Коли пишуть, що "росіяни" вгатили, чи обстріляли будинки громадян міста чи села, то мені хочеться кричати, які росіяни? Це терористи, це потвори, що стріляють по мамах, бабулях, маленьких дітках. Це злобні потвори, виправдання їх діях немає і ніколи не буде.
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12.02.2023 09:57 Відповісти
Ей москолота дрьобана , для чого знищуєте Донбас , який ви вважаєте
своїм ??😕

Моє запитання , мабуть , недоречне , так як на московіі немає людей ,
а є дика срань , пьянь і дрянь , яка не в змозі дати конструктивну відповідь !
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12.02.2023 10:05 Відповісти
будь вони на віки прокляті кацапські виродки і їх картаві хазяї ! щоб земля розступилася і поглинула їх на віки вічні.
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12.02.2023 12:57 Відповісти
 
 