Минулої доби морпіхи знищили майже два десятки окупантів, БТР та гармату "Гіацинт-Б"

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.

Як зазначається, минулої доби, 11 лютого, морські піхотинці знищили 14 окупантів.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України завдавали вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого знищено БТР, причіпну гармату "Гіацинт-Б" та 5 російських військових. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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