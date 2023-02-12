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Новини Фото Війна
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Минулої доби морпіхи знищили майже два десятки окупантів, БТР та гармату "Гіацинт-Б"

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.

Як зазначається, минулої доби, 11 лютого, морські піхотинці знищили 14 окупантів.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України завдавали вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого знищено БТР, причіпну гармату "Гіацинт-Б" та 5 російських військових. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Минулої доби морпіхи знищили майже два десятки окупантів, БТР та гармату Гіацинт-Б 01

Також читайте: Минулої доби морпіхи знищили 38 окупантів, 5 САУ, 1 МТЛБ

Автор: 

армія рф (17538) ВМС (1391)


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Оце і є штурмові загони, які можуть і в наступ підти і в обороні користь принести. Мотивовані, профі і загартовані.
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12.02.2023 12:17 Відповісти
Malo, rebjata, malo!
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12.02.2023 13:21 Відповісти
 
 