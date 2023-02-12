Рашисти вдарили ракетою С-300 по Дружківці, Часів Яр та Бахмут обстріляно із артилерії, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Упродовж доби окупаційні війська Росії атакували 14 населених пунктів. Загинули та отримали травми цивільні мешканці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, зруйновано та пошкоджено 21 цивільний об’єкт - 15 житлових будинків, адмінбудівлю, господарчі споруди, автомобіль.

"Ракету "С-300" окупанти спрямували по Дружківці. З "Градів" обстріляли Орлівку та Ставки, з "Ураганів" - Карлівку. В усіх випадках інформація щодо жертв та пошкоджень не надходила", - йдеться у повідомленні.

Реактивною артилерією російські війська накрили Часів Яр та Бахмут. У Часовому Яру снаряди поцілили в один багатоквартирний та 14 приватних будинків, є поранені цивільні мешканці. У Бахмуті маємо загиблого та травмованих.

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