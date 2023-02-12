Наслідки обстрілу Херсону: поранено людину, пошкоджені будинки та автомобілі, - міськрада. ФОТО
Станом на сьогоднішній ранок ворог 14 разів обстріляв територію Херсонської громади. Постраждала одна людина.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську міську раду.
"Під ворожим вогнем переважно перебували мкрн Острів та смт Антонівка. Пошкоджені приватні будинки та два автомобілі", - йдеться в повідомленні.
Протягом 11 лютого армія РФ обстрілювала мкрн Острів, сел. Антонівку, Зеленівку, Придніпровське. Загиблих та постраждалих немає.
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Евгений #554329
показати весь коментар12.02.2023 13:45 Відповісти Мені подобається 0
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