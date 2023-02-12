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Двоє загиблих та десятеро поранених: Офіс генпрокурора розслідує обстріл окупантами Бахмуту і Часового Яру. ФОТО

Розпочато розслідування за фактами обстрілів окупантами населених пунктів Донеччини, внаслідок чого двоє людей загинули та десятеро зазнали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 11-12 лютого 2023 року збройні сили РФ обстріляли м. Бахмут, м. Часів Яр Бахмутського району та с. Ступочки Краматорського району.

"Вогонь по мирних населених пунктах окупанти вели з артилерійської зброї. В результаті нищівних обстрілів житлових кварталів загинули дві жінки та ще десятеро цивільних отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Вибухами пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та інші об’єкти", - йдеться у повідомленні.

Прокурори на місцях продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Двоє загиблих та десятеро поранених: Офіс генпрокурора розслідує обстріл окупантами Бахмуту і Часового Яру 01
Двоє загиблих та десятеро поранених: Офіс генпрокурора розслідує обстріл окупантами Бахмуту і Часового Яру 02
Двоє загиблих та десятеро поранених: Офіс генпрокурора розслідує обстріл окупантами Бахмуту і Часового Яру 03
Двоє загиблих та десятеро поранених: Офіс генпрокурора розслідує обстріл окупантами Бахмуту і Часового Яру 04
Двоє загиблих та десятеро поранених: Офіс генпрокурора розслідує обстріл окупантами Бахмуту і Часового Яру 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили ракетою С-300 по Дружківці, Часів Яр та Бахмут обстріляно із артилерії, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28700) Донецька область (8586) Бахмут (1561) Офіс Генпрокурора (3260)


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12.02.2023 13:51 Відповісти
в Часов Яру Кобзон народився, так що штурмувати будуть обов'язково.
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12.02.2023 13:58 Відповісти
.улі там розслідувати. І так все ясно.
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12.02.2023 14:04 Відповісти
Часів Яр буде тепер в центрі уваги.... І в повідомленнях!
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12.02.2023 14:06 Відповісти
сидячі в теплому кабінеті гріючі сраку можна розслідувати навіть злочин Іуди
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12.02.2023 14:18 Відповісти
Повинно сумувати за цивільними людьми які гинуть від тих шалених обстрілів, а я часто щезлюсь на загиблих. Чому не поїхали в більш небезпечне місце? Чому не покинули свої хати та скарб, бо тоді були б врятовані. Хоча я ж не дурна і все бачу своїми очами, бо маю родичів літніх, які не хочуть кинути хату та переїхати до мене хоч на час зими, коли вони часто сидять без світла та під обстрілами. Царство Небесне загиблим людям.
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12.02.2023 15:23 Відповісти
А **** там розслідувати? Їм видно зайнятись більше нема Чим???
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12.02.2023 15:54 Відповісти
 
 