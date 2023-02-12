Двоє загиблих та десятеро поранених: Офіс генпрокурора розслідує обстріл окупантами Бахмуту і Часового Яру. ФОТО

Розпочато розслідування за фактами обстрілів окупантами населених пунктів Донеччини, внаслідок чого двоє людей загинули та десятеро зазнали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 11-12 лютого 2023 року збройні сили РФ обстріляли м. Бахмут, м. Часів Яр Бахмутського району та с. Ступочки Краматорського району.

"Вогонь по мирних населених пунктах окупанти вели з артилерійської зброї. В результаті нищівних обстрілів житлових кварталів загинули дві жінки та ще десятеро цивільних отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Вибухами пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та інші об’єкти", - йдеться у повідомленні.

Прокурори на місцях продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).











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