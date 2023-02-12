Українські воїни у Британії відпрацьовують дії в наступі та обороні. ФОТОрепортаж
Військовослужбовці Збройних сил України під час базової загальновійськової підготовки у Великій Британії під керівництвом британських інструкторів проходять навчання з відпрацювання способів пересування особового складу у складі підрозділу та дій в наступі і обороні.
Про це начальник штабу - заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив у Телеграмі, оприлюднивши фото з навчань, передає Цензор.НЕТ.
"Військовослужбовці Збройних Сил України проходять навчання з відпрацювання способів пересування особового складу у складі підрозділу, дій в наступі та обороні, ведення бойових дій в населенних пунктах під керівництвом роти A, 1 Королівського полку принцеси Уельської Сухопутних військ ЗС Великої Британії. Навчання проходять у Великій Британії в рамках міжнароднної навчальної операції з базової загальновійськової підготовки", - розповів він.
"Військовослужбовці Збройних Сил України вивчають застосування загальних принципів домедичної допомоги під час ведення бойових дій в урбанізованій місцевості. Навчання проходять в межах базової загальновійськової підготовки у Великій Британії під керівництвом інструкторів 3-го батальйону Канадської легкої піхоти Принцеси Патриції в рамках операції UNIFIER - UK. Військовослужбовці Збройних Сил Канади перебувають на території Великої Британії, щоб використати свій досвід і навчити українських новобранців та забезпечити їхню оперативну готовність", - розповів також Павлюк.
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