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Українські воїни у Британії відпрацьовують дії в наступі та обороні. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці Збройних сил України під час базової загальновійськової підготовки у Великій Британії під керівництвом британських інструкторів проходять навчання з відпрацювання способів пересування особового складу у складі підрозділу та дій в наступі і обороні.

Про це начальник штабу - заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив у Телеграмі, оприлюднивши фото з навчань, передає Цензор.НЕТ.

"Військовослужбовці Збройних Сил України проходять навчання з відпрацювання способів пересування особового складу у складі підрозділу, дій в наступі та обороні, ведення бойових дій в населенних пунктах під керівництвом роти A, 1 Королівського полку принцеси Уельської Сухопутних військ ЗС Великої Британії. Навчання проходять у Великій Британії в рамках міжнароднної навчальної операції з базової загальновійськової підготовки", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовці ЗСУ у Британії відпрацьовують бойові дії у місті. ФОТОрепортаж

"Військовослужбовці Збройних Сил України вивчають застосування загальних принципів домедичної допомоги під час ведення бойових дій в урбанізованій місцевості. Навчання проходять в межах базової загальновійськової підготовки у Великій Британії під керівництвом інструкторів 3-го батальйону Канадської легкої піхоти Принцеси Патриції в рамках операції UNIFIER - UK. Військовослужбовці Збройних Сил Канади перебувають на території Великої Британії, щоб використати свій досвід і навчити українських новобранців та забезпечити їхню оперативну готовність", - розповів також Павлюк.

Українські воїни у Британії відпрацьовують дії в наступі та обороні 01
Українські воїни у Британії відпрацьовують дії в наступі та обороні 02
Українські воїни у Британії відпрацьовують дії в наступі та обороні 03
Українські воїни у Британії відпрацьовують дії в наступі та обороні 04
Українські воїни у Британії відпрацьовують дії в наступі та обороні 05
Українські воїни у Британії відпрацьовують дії в наступі та обороні 06
Українські воїни у Британії відпрацьовують дії в наступі та обороні 07
Українські воїни у Британії відпрацьовують дії в наступі та обороні 08
Українські воїни у Британії відпрацьовують дії в наступі та обороні 09
Українські воїни у Британії відпрацьовують дії в наступі та обороні 10
Українські воїни у Британії відпрацьовують дії в наступі та обороні 11
Українські воїни у Британії відпрацьовують дії в наступі та обороні 12
Українські воїни у Британії відпрацьовують дії в наступі та обороні 13

Автор: 

Велика Британія (5610) Канада (2206) військові навчання (2777) ЗСУ (7590)


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Топ коментарі
+13
вот пидарок твои сруцкие витязи под Бахмутом - и это только в одном кадре свинорыл...!

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12.02.2023 17:57
+13
а вот ваша свиноцабака в трусиках распятая под Харьковом...!)))

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12.02.2023 17:59
+4
а в цей самий час наша верховна зрада приміряє товщину асфальту на дорозі донецк київ
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12.02.2023 17:19
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а в цей самий час наша верховна зрада приміряє товщину асфальту на дорозі донецк київ
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12.02.2023 17:19 Відповісти
А в цей час чергове стадо п'яних мобіків з околіц сруських гвалтує блідосруського інструктора десь під Гомелем. Хоча, йому можливо навіть подобається. Бойового досвіду у нього немає, а тут-така увага
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12.02.2023 17:33 Відповісти
вот пидарок твои сруцкие витязи под Бахмутом - и это только в одном кадре свинорыл...!

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12.02.2023 17:57 Відповісти
а вот ваша свиноцабака в трусиках распятая под Харьковом...!)))

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12.02.2023 17:59 Відповісти
распьятий мальчік в трусіках
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14.02.2023 03:53 Відповісти
Маши всем рукой.
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12.02.2023 18:02 Відповісти
видно ты свинорыл заглотнул путина по самые помидоры - мочишь плохиш...)))
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12.02.2023 18:09 Відповісти
Неплохо бы прочитать, кто и где это опубликовал.
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12.02.2023 19:11 Відповісти
Прочитала все посты
Сначала даже не поняла
Решила,что на Цензор
Пришли русские
Обычно так общаются
Именно они
Когда в 2014 началась война
Русские писали под моими постами про путина
Мы приедем в Киев на танках
И повесим тебя на Крещатике
И я уже тогда понимала
Нельзя опускаться до их уровня
Даже полемизируя в интернете
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13.02.2023 11:32 Відповісти
 
 