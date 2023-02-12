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Протягом 12 лютого ворог обстріляв 3 громади Дніпропетровської області, - ОВА. ФОТО

Протягом дня під ворожий вогонь потрапили Нікополь, Марганецька і Мирівська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомив  голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом сьогоднішнього дня агресор тричі атакував Нікопольщину зі ствольної артилерії та РСЗВ. Під ворожий вогонь потрапили Нікополь, Марганецька і Мирівська громади. Одна людина загинула, ще дві – постраждали", - йдеться у дописі.

У місті пошкоджено шість багатоповерхівок, водоканал і будівля коледжу. Пообіді ворог відкрив вогонь по Марганецькій громаді. Минулося без жертв і постраждалих. Пошкоджені 20 приватних будинків, три легкові автомобілі, стільки ж ліній електропередач і газопровід. Зруйновані дві господарчі споруди, ще півтора десятка – понівечені.

У Мирівській громаді – без постраждалих. Територію обстежують рятувальники.

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Протягом 12 лютого ворог обстріляв 3 громади Дніпропетровської області, - ОВА 01
Протягом 12 лютого ворог обстріляв 3 громади Дніпропетровської області, - ОВА 02

Автор: 

обстріл (28700) Лисак Сергій (125) Дніпропетровська область (3775)


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12.02.2023 20:44 Відповісти
Мiнору хоч не обстрiляв?
Чi там договорняк?
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13.02.2023 01:33 Відповісти
 
 