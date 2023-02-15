Російські окупанти завдали ударів по Костянтинівці, Бахмуту, з "Градів" обстріляли Часів Яр. Є загиблий та поранений, - ОВА. ФОТОрепортаж

Військові РФ 14 лютого інтенсивно обстрілювали Вугледар та околиці міста. Під ворожим вогнем опинилися Мар’їнка, Красногорівка, Катеринівка, околиці Курахівської громади, Авдіївка. Ракетного удару рашисти завдали по Костянтинівці.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Волноваському напрямку відбувалися інтенсивні обстріли Вугледара та околиць міста.

На Донецькому напрямку ніч минула відносно спокійно: зафіксовано поодинокі обстріли Мар'їнки, Красногорівки і Катеринівки Мар'їнської громади, околиць Курахівської громади та Авдіївки. Крім того, селище Веселе Очеретинської громади пізно ввечері росіяни обстріляли з танків", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби ракетного удару зазнала Костянтинівка: поранено 1 людину, пошкоджено 4 багатоповерхівки й Палац культури. У Бахмуті 1 людина загинула, пошкоджено адмінбудівлю. У Соледарській громаді пошкоджено 2 будинки у Васюківці, під вогнем Парасковіївка, Федорівка та Міньківка. Часів Яр три години був під обстрілом із Градів: пошкоджено щонайменше 12 будинків, підприємство, промзона і газогін — на щастя, без постраждалих.

На Лисичанському напрямку декілька будинків пошкоджено у Сіверську — ніхто не постраждав.

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