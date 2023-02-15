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Рашисти завдали ракетного удару по Покровську, щонайменше двоє цивільних зазнали поранень, - Кириленко. ФОТО

15 лютого російські військові завдали удару по Покровську, пошкоджено багатоповерхівку. Двоє цивільних дістали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, ворог знову застосував ракети. Рятувальникам вдалося врятувати зі зруйнованого під'їзду двох людей",  - йдеться в повідомленні. 

Наразі триває рятувальна операція, наслідки удару уточнюються.

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Рашисти завдали ракетного удару по Покровську, щонайменше двоє цивільних зазнали поранень, - Кириленко 01
Рашисти завдали ракетного удару по Покровську, щонайменше двоє цивільних зазнали поранень, - Кириленко 02
Рашисти завдали ракетного удару по Покровську, щонайменше двоє цивільних зазнали поранень, - Кириленко 03

Автор: 

ракети (4029) Донецька область (8558) Кириленко Павло (907) Покровськ (637)


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вместо того чтобы уничтожить йбанутого выродка путина, мир наблюдает за его преступлениями, и смотрит что кремлевская мразь будет делать дальше.
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15.02.2023 13:02 Відповісти
 
 