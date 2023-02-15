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Активісти "Жовтої Стрічки" розклеїли патріотичні листівки в окупованому Бердянську. ФОТОрепортаж

Активісти руху "Жовта Стрічка" у тимчасово окупованому Бердянську розклеїли проукраїнські листівки.

Про це вони повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Україна продовжує свій непростий шлях до повного визволення своїх територій. Бердянськ — це Україна!" - йдеться в повідомленні.

Читайте: Активісти руху "Жовта Стрічка" розклеїли проукраїнські листівки в окупованому Криму. ФОТОрепортаж

Активісти Жовтої Стрічки розклеїли патріотичні листівки в окупованому Бердянську 01
Активісти Жовтої Стрічки розклеїли патріотичні листівки в окупованому Бердянську 02
Активісти Жовтої Стрічки розклеїли патріотичні листівки в окупованому Бердянську 03
Активісти Жовтої Стрічки розклеїли патріотичні листівки в окупованому Бердянську 04
Активісти Жовтої Стрічки розклеїли патріотичні листівки в окупованому Бердянську 05
Активісти Жовтої Стрічки розклеїли патріотичні листівки в окупованому Бердянську 06

Автор: 

Бердянськ (469) окупація (6717) активіст (312)


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15.02.2023 13:29 Відповісти
 
 