Активісти "Жовтої Стрічки" розклеїли патріотичні листівки в окупованому Бердянську. ФОТОрепортаж

Активісти руху "Жовта Стрічка" у тимчасово окупованому Бердянську розклеїли проукраїнські листівки.

Про це вони повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Україна продовжує свій непростий шлях до повного визволення своїх територій. Бердянськ — це Україна!" - йдеться в повідомленні.

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