Активісти "Жовтої Стрічки" розклеїли патріотичні листівки в окупованому Бердянську. ФОТОрепортаж
Активісти руху "Жовта Стрічка" у тимчасово окупованому Бердянську розклеїли проукраїнські листівки.
Про це вони повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Україна продовжує свій непростий шлях до повного визволення своїх територій. Бердянськ — це Україна!" - йдеться в повідомленні.
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Чайка Київ
показати весь коментар15.02.2023 13:29 Відповісти Мені подобається 8
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