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У Бериславському районі Херсонщини ексгумовано тіла 8 цивільних, які загинули внаслідок російської агресії . ФОТО

Співробітники Херсонської обласної прокуратури продовжують встановлювати осіб загиблих внаслідок російської агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

"З початку лютого поточного року на деокупованій території Бериславського району прокурори спільно зі слідчими та експертами провели ексгумацію 8 трупів потерпілих, які загинули в результаті збройної агресії РФ", - йдеться в повідомленні.

Загалом на деокупованій території Херсонщини ексгумовано 94 тіла цивільних осіб, які загинули від ворожих обстрілів, були розстріляні окупантами або загинули від інших злочинних дій представників країни-агресора.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На деокупованій Херсонщині ексгумовано тіла двох мирних мешканців, яких вбили російські загарбники, - прокуратура

У Бериславському районі Херсонщини ексгумовано тіла 8 цивільних, які загинули внаслідок російської агресії  01
У Бериславському районі Херсонщини ексгумовано тіла 8 цивільних, які загинули внаслідок російської агресії  02
У Бериславському районі Херсонщини ексгумовано тіла 8 цивільних, які загинули внаслідок російської агресії  03

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прокуратура (3685) смерть (6757) ексгумація (146) Херсонська область (5789)


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Здача Херсонщини і взагалі всього півдня це Оманський договорняк.
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15.02.2023 13:24 Відповісти
Сейчас около Херсона возвели укрепрайон наподобие существовавших у Перекопа и Чонгара до 2019 года. Видишь и радуешься. Как можно было такое просрать? Почему этого всего около Херсона не было в феврале 2022? Почему остались целыми все десятки мостов юга? Вопросы, вопросы ... И тишина с "не на часі".
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15.02.2023 13:32 Відповісти
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15.02.2023 13:41 Відповісти
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15.02.2023 13:27 Відповісти
Я до сих пор не понимаю КАК можно было пустить орду за Днепр, где до Запорожья всего 2 (!!) автомобильных моста и один ж.д. И минимальная ширина реки около полукилометра. И до сих пор не наказан виновный и его холуи. Эти жертвы на их совести.
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15.02.2023 13:28 Відповісти
 
 