У Бериславському районі Херсонщини ексгумовано тіла 8 цивільних, які загинули внаслідок російської агресії . ФОТО

Співробітники Херсонської обласної прокуратури продовжують встановлювати осіб загиблих внаслідок російської агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

"З початку лютого поточного року на деокупованій території Бериславського району прокурори спільно зі слідчими та експертами провели ексгумацію 8 трупів потерпілих, які загинули в результаті збройної агресії РФ", - йдеться в повідомленні.

Загалом на деокупованій території Херсонщини ексгумовано 94 тіла цивільних осіб, які загинули від ворожих обстрілів, були розстріляні окупантами або загинули від інших злочинних дій представників країни-агресора.

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