"Умереть без чужой крови на руках", - строковик з РФ Грідін наклав на себе руки, тільки б не воювати в Україні, - соцмережі. ПЕРЕДСМЕРТНА ЗАПИСКА
20-річний російський строковик Сергій Грідін з Печори повісився, коли дізнався, що його збираються відправити воювати в Україну. Раніше ніхто з його роти живим звідси не повернувся.
Про це пише телеграм-канал "Мобилизация", повідомляє Цензор.НЕТ.
Грідін проходив строкову службу в другій понтонній ротів військової частини №11361.
10 лютого його знайшли повішеним на ремені. При собі у Сергія була передсмертна записка.
Перш ніж накласти на себе руки, він написав, що його "записали на ротацію в Україну", звідки не повернувся живим ніхто з його роти. Хлопець не хотів воювати і попросив командирів залишити його в місці постійної дислокації. Але вони натомість почали з нього знущатися.
"Тому я вирішив померти тут, на рідній землі, без чужої крові на руках", - написав Сергій.
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В українця, що не страждає на меншовартість, не виникає потреби обтяжувати себе диференціацією ґатунків московського лайна.
+ краще не скажеш
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та партизаньте щоб Кремль скоріше впав, вас та нас більше вижило
тому що на черзі окупація Дракону.
"нквс-компартія-розстріл ОУН-геноцид-голодомор-олігархія-партеліта"
Тоді значить ви ще дуже і дуже зелений. навіть якщо завтра від старості копита відкинете.
і все ж абсолютно неприйнятна форма протесту, його мучителі вже давно забули про його існування, а у його родині буде горе назавжди,
якщо вже не міг витримати таке життя, то треба було не скаржитися на кривдників, невідомо кому, у передсмертній записці, а відправити їх у пекло, щоб і у їх сім'ях також було горе (і нам, звісно, трохи користі було б від того, якби стало менше на кілька орків, готових за наказом свого фюрера вбивати українців і знищувати Україну та доводити до самогубства тих, хто не хоче цієї війни)
Прийнятне рішення .
Але почали задумуватись.. далі буде
я задоволений.