"Умереть без чужой крови на руках", - строковик з РФ Грідін наклав на себе руки, тільки б не воювати в Україні, - соцмережі. ПЕРЕДСМЕРТНА ЗАПИСКА

20-річний російський строковик Сергій Грідін з Печори повісився, коли дізнався, що його збираються відправити воювати в Україну. Раніше ніхто з його роти живим звідси не повернувся.

Про це пише телеграм-канал "Мобилизация", повідомляє Цензор.НЕТ.

Грідін проходив строкову службу в другій понтонній ротів військової частини №11361.

10 лютого його знайшли повішеним на ремені. При собі у Сергія була передсмертна записка.

Перш ніж накласти на себе руки, він написав, що його "записали на ротацію в Україну", звідки не повернувся живим ніхто з його роти. Хлопець не хотів воювати і попросив командирів залишити його в місці постійної дислокації. Але вони натомість почали з нього знущатися.

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"Тому я вирішив померти тут, на рідній землі, без чужої крові на руках", - написав Сергій.



