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"Умереть без чужой крови на руках", - строковик з РФ Грідін наклав на себе руки, тільки б не воювати в Україні, - соцмережі. ПЕРЕДСМЕРТНА ЗАПИСКА

20-річний російський строковик Сергій Грідін з Печори повісився, коли дізнався, що його збираються відправити воювати в Україну. Раніше ніхто з його роти живим звідси не повернувся.

Про це пише телеграм-канал "Мобилизация", повідомляє Цензор.НЕТ.

Грідін проходив строкову службу в другій понтонній ротів військової частини №11361.

10 лютого його знайшли повішеним на ремені. При собі у Сергія була передсмертна записка.

Перш ніж накласти на себе руки, він написав, що його "записали на ротацію в Україну", звідки не повернувся живим ніхто з його роти. Хлопець не хотів воювати і попросив командирів залишити його в місці постійної дислокації. Але вони натомість почали з нього знущатися.

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"Тому я вирішив померти тут, на рідній землі, без чужої крові на руках", - написав Сергій.

Умереть без чужой крови на руках, - строковик з РФ Грідін наклав на себе руки, тільки б не воювати в Україні, - соцмережі 01
Умереть без чужой крови на руках, - строковик з РФ Грідін наклав на себе руки, тільки б не воювати в Україні, - соцмережі 02

Автор: 

армія рф (17509) росія (65346) самогубство (636)


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Топ коментарі
+62
як мінімум, з чисто з моральної, людської сторони це чесно і достойно !!!
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15.02.2023 14:54
+55
Складно на таке реагувати.
Молодий хлопець, якому жити і жити. Але хворе суспільство вимагає вбивати і вмирати.
Він обрав померти без чужої крові на руках..
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15.02.2023 14:55
+51
Царство Небесне , Сергію.
Батько повинен поїхать і зарізать командира.
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15.02.2023 14:54
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А я бы назвал,в его честь,какую нибудь улицу в Каком-то городе Украины. Причем она бы пересекалась с улицей названной в честь нашего Украинского Героя,погибшего за Родину. И инфу широко пустить в кацапстан.
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15.02.2023 15:34 Відповісти
А якщо б перед тим не полягли всі, хто з його роти поїхав, то він залюбки пішов би воювати з українцями і почувався б героєм.
В українця, що не страждає на меншовартість, не виникає потреби обтяжувати себе диференціацією ґатунків московського лайна.
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15.02.2023 15:35 Відповісти
А якщо б перед тим не полягли всі, хто з його роти поїхав, то він залюбки пішов би воювати з українцями і почувався б героєм
+ краще не скажеш
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15.02.2023 20:16 Відповісти
slava gerou!
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15.02.2023 15:41 Відповісти
Краще б до партизанського руху долучався щоб спасти своє стадо та потім його перевиховати на націю інакше його земля забереться новим НКВД драконським....

______________
Пропагуйте в середовищі де мешкають москалі:

долучатись до
"Народовластия Мальцева"
та партизаньте щоб Кремль скоріше впав, вас та нас більше вижило
тому що на черзі окупація Дракону.
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15.02.2023 18:16 Відповісти
якщо для вас до сих пір в голові немає знаку рівності між

"нквс-компартія-розстріл ОУН-геноцид-голодомор-олігархія-партеліта"

Тоді значить ви ще дуже і дуже зелений. навіть якщо завтра від старості копита відкинете.
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15.02.2023 18:19 Відповісти
Жалеть никто не будет. Просто констатация факта, что на расее более-менее вменяемому человеку осталось только три варианта - молчать и кланяться, под шконку, или бежать. Из бежать скоро останется только в мир иной.
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15.02.2023 15:43 Відповісти
Треба було поїхати й спробувати здатись у полон. Шанс був.
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15.02.2023 15:46 Відповісти
ні, краще було палити нафту та газ щоб паразит здох скоріше.
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15.02.2023 18:20 Відповісти
Краще би ризикнув ПТНа завалити - був би героєм.....
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15.02.2023 15:47 Відповісти
Не самый лучший вариант для Украины, лучше бы конечно забрал кого то из кацапов с собой, но парень видимо вообще не хотел никакой кровью пачкаться. Эта жизнь целиком и полностью отобрана путлером.
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15.02.2023 15:51 Відповісти
що ж серед них трапляються й такі, що не хочуть поневолювати інші народи, як цей самогубця, але їх дуже мало серед істот, що населяють Оркостан,
і все ж абсолютно неприйнятна форма протесту, його мучителі вже давно забули про його існування, а у його родині буде горе назавжди,
якщо вже не міг витримати таке життя, то треба було не скаржитися на кривдників, невідомо кому, у передсмертній записці, а відправити їх у пекло, щоб і у їх сім'ях також було горе (і нам, звісно, трохи користі було б від того, якби стало менше на кілька орків, готових за наказом свого фюрера вбивати українців і знищувати Україну та доводити до самогубства тих, хто не хоче цієї війни)
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15.02.2023 15:55 Відповісти
Хто б що не розказував, що треба було завалити командирів, вирізати свою частину, заколоти штик-ножем Шойгу, дійти до ***** та вистрелити йому в ***** і т.ін., але хлопець позбавив Україну однієї, хоч і мізерної, але проблеми у вигляді озброєного орка, а себе - від мук сумління. Якби всі там так робили, Україна не мала б клопоту.
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15.02.2023 15:56 Відповісти
+
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15.02.2023 17:42 Відповісти
Це один з варіантів, який ******* російське суспільство може запропонувати молодим людям
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15.02.2023 15:59 Відповісти
Згадався тост : «Ну - щоби всі !!!»
Прийнятне рішення .
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15.02.2023 16:04 Відповісти
Дивуюся з коментаторів, які з нього святого зробили. Перечитайте ще раз: ніхто не повернувся живий з його роти, боявся воювати, покінчів з собой після знущаннь" а та приписка "без чужої крові на руках" то таке, на публіку
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15.02.2023 16:07 Відповісти
На публіку звичайно діють по іншому: « Я не хочу жити! Я піду повішуся! Просто зараз піду, дивіться! А він пішов і повісився, і яке йому діло до публіки. Лист залишив для рідних
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15.02.2023 16:34 Відповісти
Одне в цій історії на що варто звернути увагу кацапи таки знають та усвідомлюють те,що повернутися живим з війни по їхньому "сво" у них шанси практично нульові.
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15.02.2023 16:07 Відповісти
не 3наю вперше що написати
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15.02.2023 16:23 Відповісти
Є там гідні люди, але дуже мало.
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15.02.2023 16:24 Відповісти
3-5 штук
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15.02.2023 17:45 Відповісти
Якщо вже помирати, то з музикою - як це зробили чи таджики чи узбеки, перестрілявши у кацапському підрозділу кучу кацапів.
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15.02.2023 16:47 Відповісти
він же написав, хоче без чужої крові! так теж норм
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15.02.2023 17:06 Відповісти
Светлая память чистому душою парню.
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15.02.2023 16:55 Відповісти
Это самый лучший русский. Остальным ровняться на него
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15.02.2023 16:55 Відповісти
вчинок цього цапа може викликати як здивування, так і повагу! Рідкісний випадок, Можливо у нього лише цапське призвище.
Але почали задумуватись.. далі буде
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15.02.2023 17:05 Відповісти
Просто девиация
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15.02.2023 17:44 Відповісти
Лучше набрать рожков и все выстрелять в начальство.
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15.02.2023 17:45 Відповісти
Якщо командири почали з нього знущатися, то не факт, що він сам наклав на себе руки, може й вони це зробили?..
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15.02.2023 17:48 Відповісти
Таких случаев и без войны полно по всему миру. Каждую секунду в мире кто- то "выходит из чата", не осилив.
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15.02.2023 17:50 Відповісти
не подолавши що саме?одні швидше себе вбивають різними методами інших пасивно несе за течією до такого ж кінця.про що ти тоді?
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15.02.2023 18:55 Відповісти
українці так гарно вбивають москалів що ті починають дохнути ще навіть не вийшовши на бій.

я задоволений.
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15.02.2023 19:25 Відповісти
Лучше бы сел и отсидел. Не стоят уроды твоей жизни...
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15.02.2023 19:31 Відповісти
20 лет это еще не взрослый, убил себя, а остальные которые хотят убивать будут жить и убивать, несправедливо.
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15.02.2023 19:36 Відповісти
Довели що повісився , або підвисили , щоб інші боялися
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15.02.2023 19:58 Відповісти
Читаєш стрічку й розумієш: БИДЛОКОНЧЕНЕ ні Яна Палаха не злає, ні Василя Макуха... Про Голодування юнацтва у жовтні 1990-го на Хрещатику взагалі бидлятині невідомо... Бідна Україна, вся у вушах...
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15.02.2023 22:52 Відповісти
ліпше б він в самоволку пішов і не вертався
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15.02.2023 23:04 Відповісти
жаль ЧЕЛОВЕКА.
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17.02.2023 13:06 Відповісти
хвора збочена кацапська нація! нормальні люди в ній не виживають, нажаль... і така селекція триває весь час існування расєї
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26.06.2023 13:24 Відповісти
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