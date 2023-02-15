Заблокована спроба компанії з РФ привласнити два українські судна в Іспанії, - СБУ. ФОТО

СБУ спільно з правоохоронними органами Іспанії запобігла спробам Росії привласнити два судна, що належать держпідприємству України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що керівництво підсанкційної компанії з РФ намагалось заволодіти двома українськими промисловими суднами, які перебувають на території іспанського порту. Загальна вартість кораблів – понад 10 млн доларів.

Для реалізації оборудки представники країни-агресора "домовились" з посадовцями українського держпідприємства про оренду плавзасобів афілійованою бізнес-структурою, яку контролюють з Росії. Потім учасники схеми створили штучні умови для передачі суден російській компанії нібито за погашення боргу у вигляді арештованих активів в Україні.

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Втім співробітники СБУ спільно із західними партнерами своєчасно викрили злочинний механізм, встановили осіб, причетних до його організації, і заблокували незаконну передачу українського майна. За матеріалами СБУ суд наклав арешт на морські судна. Після проведення невідкладних слідчо-оперативних дій їх буде повернуто у власність України.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору), вирішується питання щодо повідомлення про підозру посадовцям держпідприємства та їхнім спільникам, причетним до оборудки. Зловмисникам загрожує покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.