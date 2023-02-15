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Заблокована спроба компанії з РФ привласнити два українські судна в Іспанії, - СБУ. ФОТО

СБУ спільно з правоохоронними органами Іспанії запобігла спробам Росії привласнити два судна, що належать держпідприємству України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Заблокована спроба компанії з РФ привласнити два українські судна в Іспанії, - СБУ 01

Зазначається, що керівництво підсанкційної компанії з РФ намагалось заволодіти двома українськими промисловими суднами, які перебувають на території іспанського порту. Загальна вартість кораблів – понад 10 млн доларів.

Для реалізації оборудки представники країни-агресора "домовились" з посадовцями українського держпідприємства про оренду плавзасобів афілійованою бізнес-структурою, яку контролюють з Росії. Потім учасники схеми створили штучні умови для передачі суден російській компанії нібито за погашення боргу у вигляді арештованих активів в Україні.

Заблокована спроба компанії з РФ привласнити два українські судна в Іспанії, - СБУ 02

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Втім співробітники СБУ спільно із західними партнерами своєчасно викрили злочинний механізм, встановили осіб, причетних до його організації, і заблокували незаконну передачу українського майна. За матеріалами СБУ суд наклав арешт на морські судна. Після проведення невідкладних слідчо-оперативних дій їх буде повернуто у власність України.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору), вирішується питання щодо повідомлення про підозру посадовцям держпідприємства та їхнім спільникам, причетним до оборудки. Зловмисникам загрожує покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Автор: 

Іспанія (911) корабель (1613) СБУ (12847)


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Топ коментарі
+14
А світ тут до чого? Це ж українські чиновники зрадили Україну
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15.02.2023 21:37
+13
Цікаво що про самих "державних посадовців" ані слова? Хто вони? І зараз при владі? Торг ведуть?
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15.02.2023 21:34
+9
Интересно посадят или как всегда ограничатся взяткой? Пишут что взяли того, арестовали то то, а в итоге все фонарь. Никто не сел, бабки пропали. Гребаная украинская коррупция
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15.02.2023 21:54
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15.02.2023 21:00 Відповісти
скрізь ті руські. невже світ не розуміє загрозу світу саме в них ! біда
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15.02.2023 21:24 Відповісти
А світ тут до чого? Це ж українські чиновники зрадили Україну
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15.02.2023 21:37 Відповісти
ото ж бо!
ключеві слова:

.....представники країни-агресора "домовились" з посадовцями українського держпідприємства
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15.02.2023 22:43 Відповісти
як сказав мій трирічний онук: "Крим у нас украли ці рашисти... Ворюжки"
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15.02.2023 21:25 Відповісти
а коли підросте, то додасть:
"...тому що діди просрали"

.
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15.02.2023 22:45 Відповісти
СБУ як малі діти. Корейки рішили забрати своє.
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15.02.2023 21:33 Відповісти
Цікаво що про самих "державних посадовців" ані слова? Хто вони? І зараз при владі? Торг ведуть?
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15.02.2023 21:34 Відповісти
И название судов замазаны.
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15.02.2023 22:54 Відповісти
Интересно посадят или как всегда ограничатся взяткой? Пишут что взяли того, арестовали то то, а в итоге все фонарь. Никто не сел, бабки пропали. Гребаная украинская коррупция
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15.02.2023 21:54 Відповісти
Така само схема була використана за потуранням Кравчука для тотального розкрадання майна Чорноморського Морського Пароплавства (BLASCO), і той час чи не найбільшої судноплавної компанії світу.
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16.02.2023 05:32 Відповісти
Це часом, не ті два рибацькі сейнери, що засвітилися після революції Гідності, коли на посаду директора, хотіли призначити чергового фунтіка, а він виявився патріотом,
і надав розголосу цю тему....
Хоча я не маю жодного сумніву, що вони до цих пір працюють на москалів, по тій же схемі....
А що з найбільшим українським судном Титан, також нена часі, як і з Мрією....
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16.02.2023 06:40 Відповісти
це траулера
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16.02.2023 10:57 Відповісти
 
 