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Воїни 3-ї штурмової бригади знищили під Бахмутом рідкісну російську бронемашину "Штурм-С". ВIДЕО

15 лютого у мережі з’явилося відео того, як воїни 3-ї окремої штурмової бригади знищують під Бахмутом рідкісний російський бронеавтомобіль "Штурм-С".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі бригади.

У повідомлені зазначається: "Працюють артилеристи 3 ОШБр, підрозділ "Команда Постріл". Трьома влучаннями з МСТА-С знищено бойову броньовану машину "Штурм-С" та склад з БК противника у передмісті Бахмута".

Автор: 

Бахмут (1560) 3 Окрема штурмова бригада (438)


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Топ коментарі
+17
Наші взяли в полон молодого Леніна

Цікаво це він в нагрузку до танків Т-34 іде ?

Відео: https://t.me/a_shtirlitz?fbclid=IwAR1eDqaOy1Oto0YrZqUaX_2y6rljxRqm879-pu0qBbzrxF57ClSKWlm1vxY https://t.me/a_shtirlitz
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15.02.2023 22:18
+14
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15.02.2023 22:32
+13
3-я завжди попереду!!!!
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15.02.2023 22:00
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3-я завжди попереду!!!!
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15.02.2023 22:00 Відповісти
Был штурм стал лом.
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15.02.2023 22:03 Відповісти
До мотолиги приварили птур і перетворили її на конкурента зірки смерті.
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15.02.2023 22:08 Відповісти
Там система наведення норм. ЗСУ в 2015 під Вуглкгірськом на такій норм орків накрошили
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15.02.2023 22:33 Відповісти
Эта "редкая бронемашина" в миру самоходный ПТРК,стоящий на вооружении в том числе и ВСУ.
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15.02.2023 22:11 Відповісти
Норвежский спецназ..... а вам слабо?
https://twitter.com/i/status/1625775061700382722
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15.02.2023 22:12 Відповісти
Одін?
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15.02.2023 22:21 Відповісти
а этого никто не знает, сколько их таких есть на самом деле.... ))
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15.02.2023 23:07 Відповісти
Нда...еффектно, в кінці повністю згрупований, як куля. Але ж ось https://youtu.be/ST5Rwm08x-s
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15.02.2023 23:29 Відповісти
да, я видел.... прикольно! )
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15.02.2023 23:33 Відповісти
эта по*бень редкостная потому,что делалась в совке,и остались единицы у коллекционеров.
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15.02.2023 22:13 Відповісти
"Трьома влучаннями з МСТА-С" - це російський "ленд-ліз".
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15.02.2023 22:15 Відповісти
Смерть кацапа! Путлер капут!!!
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15.02.2023 22:16 Відповісти
Там редкостного только кацапское дерьмо разбрызганное внутри.
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15.02.2023 22:16 Відповісти
Наші взяли в полон молодого Леніна

Цікаво це він в нагрузку до танків Т-34 іде ?

Відео: https://t.me/a_shtirlitz?fbclid=IwAR1eDqaOy1Oto0YrZqUaX_2y6rljxRqm879-pu0qBbzrxF57ClSKWlm1vxY https://t.me/a_shtirlitz
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15.02.2023 22:18 Відповісти
от курва, він все таки "вічно живий", втік з палати "мавзолей"
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15.02.2023 22:22 Відповісти
І членін такой молодой.
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15.02.2023 23:00 Відповісти
колись Каганович говорив, якщо леніна добре пошкрябати, вилізе щось татарське
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16.02.2023 02:33 Відповісти
Да-с!
Уничтожили-с Штурм-С!
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15.02.2023 22:24 Відповісти
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15.02.2023 22:28 Відповісти
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15.02.2023 22:32 Відповісти
"Наш Штурм-С **********!"
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16.02.2023 13:29 Відповісти
 
 