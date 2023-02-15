Воїни 3-ї штурмової бригади знищили під Бахмутом рідкісну російську бронемашину "Штурм-С". ВIДЕО

15 лютого у мережі з’явилося відео того, як воїни 3-ї окремої штурмової бригади знищують під Бахмутом рідкісний російський бронеавтомобіль "Штурм-С".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі бригади.

У повідомлені зазначається: "Працюють артилеристи 3 ОШБр, підрозділ "Команда Постріл". Трьома влучаннями з МСТА-С знищено бойову броньовану машину "Штурм-С" та склад з БК противника у передмісті Бахмута".