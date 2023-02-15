25 008 24
Воїни 3-ї штурмової бригади знищили під Бахмутом рідкісну російську бронемашину "Штурм-С". ВIДЕО
15 лютого у мережі з’явилося відео того, як воїни 3-ї окремої штурмової бригади знищують під Бахмутом рідкісний російський бронеавтомобіль "Штурм-С".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі бригади.
У повідомлені зазначається: "Працюють артилеристи 3 ОШБр, підрозділ "Команда Постріл". Трьома влучаннями з МСТА-С знищено бойову броньовану машину "Штурм-С" та склад з БК противника у передмісті Бахмута".
Топ коментарі
+17 ПравдаЛюбка
показати весь коментар15.02.2023 22:18
+14 ПравдаЛюбка
показати весь коментар15.02.2023 22:32
+13 Luk Viktor
показати весь коментар15.02.2023 22:00
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/i/status/1625775061700382722
Цікаво це він в нагрузку до танків Т-34 іде ?
Відео: https://t.me/a_shtirlitz?fbclid=IwAR1eDqaOy1Oto0YrZqUaX_2y6rljxRqm879-pu0qBbzrxF57ClSKWlm1vxY https://t.me/a_shtirlitz
Уничтожили-с Штурм-С!