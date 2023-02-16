Ворог обстріляв прикордоння Харківщини, зафіксовано авіаудари по двох населених пунктах, - ОВА. ФОТО

Минулої доби ворожого вогневого впливу зазнали населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, ворог обстрілював з танків, мінометів та артилерії Гряниківку, Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічну, Світличне та інші населені пункти.

"Крім того, окупанти завдали авіаційних ударів по Гранову та Удах. Вчора, після ранкових обстрілів Куп’янська, пошкоджено щонайменше 6 приватних житлових будинків та господарчі споруди. Сталися пожежі. Також під ворожим вогнем було смт Дворічна. Там вибито вікна у декількох приватних будинках", - йдеться у повідомленні.

Об 11:00 російські війська обстріляли із РСЗВ "Ураган" село Світличне Золочівської територіальної громади. Пошкоджень зазнали одне домогосподарство та електромережі.

Після 11:00 ворог з артилерії обстріляв Вовчанськ. Там пошкоджено 3 приватні будинки.

Вночі, після 23:00, окупанти знову вдарили по Куп’янську. Внаслідок удару згоріли ангар, гаражі та 5 автомобілів, включаючи два автобуси. Площа пожежі становила 700 кв.м. На щастя, без постраждалих.

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