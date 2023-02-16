Ворог інтенсивно обстрілював Вугледар, Авдіївка під масованим артударом, - ОВА. ФОТОрепортаж

Напередодні вранці росіяни завдали удару зі "Смерчів" по Покровську: загинуло 3 людини, поранено 11, серед поранених 1 поліцейський. Пошкоджено 4 багатоповерхівки, школу і 3 крамниці.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Волноваському напрямку впродовж доби - інтенсивні обстріли Вугледара та околиць, без жертв.

На Донецькому напрямку зафіксовано артилерійські обстріли Мар’їнки та Георгіївки. На ранок стався масований артобстріл Авдіївки. Інформація про постраждалих не надходила.

"На Горлівському напрямку 2 людини загинули і 1 поранена у Бахмуті. В місті пошкоджено 3 приватні будинки, 5 господарчих споруд та 2 адмінбудівлі. У Костянтинівці 1 людина дістала поранення. У Соледарській громаді інтенсивний вогонь росіяни вели по Парасковіївці, були поодинокі обстріли Федорівки та Роздолівки", - йдеться у повідомленні.

На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено приватні будинки на трьох вулицях, гучно було також у Серебрянці.

За словами Кириленка, всього за добу росіяни вбили 6 жителів Донеччини, поранили ще 13.

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За даними департаменту комунікацій Нацполіції, поліція Донеччини документує наслідки російських ударів у 12 населених пунктах

"Протягом доби росіяни здійснили 17 атак. Більшість снарядів випущені по житловому сектору, є загиблі та поранені. Армія РФ обстріляла міста Авдіївка, Бахмут, Покровськ, Костянтинівка, Лиман, смт Велика Новосілка, Очеретине, села Карлівка, Первомайське, Времівка, Новокалинове, Георгіївка. Ворог вдарив із авіації, ЗРК "С-300", РЗСВ "Град", "Смерч", артилерії, мінометів. Знищено та пошкоджено 29 цивільних об’єктів - 9 житлових будинків, школу, апеляційний суд, міськраду, магазини, господарчі споруди, автомобілі", - йдеться у повідомленні.

З авіації окупантів обстріляли Авдіївку. Інформації щодо жертв та пошкоджень не надходило.

Ракету "С-300" окупанти спрямували на Лиман, пошкоджено приватну оселю та господарчу споруду, є поранені.

Зі "Смерчів" російські війська накрили Покровськ. Руйнувань зазнали 4 багатоквартирних будинки, школа, магазини, автомобілі. Є загиблі й травмовані цивільні мешканці.

"Градами" та артилерією ворог вдарив по Бахмуту, поцілив в 3 приватних оселі, будівлі суду та міськради, є вбиті та поранені.

Внаслідок мінометних обстрілів маємо травмованого у Костянтинівці.

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