УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9454 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
11 677 27

Ворог поцілив двома ракетами по об’єкту критичної інфраструктури у Кременчуці, - ОВА. ФОТО

Під час нічної масованої атаки на Полтавщині була зафіксована група ворожих БПЛА, зокрема у Полтавському районі.

Працювали засоби ППО. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, також ворог ударив ракетами по території області.

"Дві з них поцілили по об'єкту критичної інфраструктури у Кременчуці. Попередньо загиблих і постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Окупанти готують масовану ракетну атаку на 23-24 лютого, - Данілов

Ворог поцілив двома ракетами по об’єкту критичної інфраструктури у Кременчуці, - ОВА 01

Нагадаємо, глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про влучання на Півночі, Заході, Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Також відомо, що ворог вдарив по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині.

Також стало відомо, що ворог вдарив ракетами по приватному сектору та промисловому об’єкту у Павлограді.

Як пізніше з'ясувалося, рашисти атакували ракетами об’єкт інфраструктури у Кропивницькому районі.

Автор: 

Кременчук (293) крилаті ракети (1073) обстріл (28657) ракети (4029) Лунін Дмитро (73) Полтавська область (1120)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
да ладно тебе. мы тоже 2 суток без светы сидели.и воды не было почти трое суток, и график был по свету 2=2. и ничего. война же. ну давай будем плакать. чем это поможет?
показати весь коментар
16.02.2023 10:32
+6
та ладно. если бы прилетало действительно все, что запускали - то уже было бы совсем весело. а так ещё норм.
показати весь коментар
16.02.2023 10:18
+6
обосрались кацапы жиденько со своими ракетами по трансформторам максимум 13 часов без света сейчас 5 сутки не отключают,кпд от тех ракет и как наши быстро все ремонтируют от силы проецнтов 20,умный противник с таким кпд давно бы уже прикратил дурней такой маяться но то же кацапы,всетаки нам немного повезло что воюем с туповатым упертыми баранами,и все их техника и ракеты совковые нивелируеться их тупостю
показати весь коментар
16.02.2023 10:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да без кірюхі тімохи важко, приходиться шефу віддуватися.
показати весь коментар
16.02.2023 10:11 Відповісти
Опять Елдак. Он везде
показати весь коментар
16.02.2023 10:13 Відповісти
уже год как в тире ... ни ППО .. ни ракет ... хер, соль и яйца пл 17 только
показати весь коментар
16.02.2023 10:15 Відповісти
та ладно. если бы прилетало действительно все, что запускали - то уже было бы совсем весело. а так ещё норм.
показати весь коментар
16.02.2023 10:18 Відповісти
да ладно тебе. мы тоже 2 суток без светы сидели.и воды не было почти трое суток, и график был по свету 2=2. и ничего. война же. ну давай будем плакать. чем это поможет?
показати весь коментар
16.02.2023 10:32 Відповісти
Количество ракетных ударов уменьшилось, тебе не кажется? И сбивают больше.
показати весь коментар
16.02.2023 10:35 Відповісти
йому кажєтся, що мало прилітє
показати весь коментар
16.02.2023 11:04 Відповісти
да містет січень 2023, плак-плак, все пропало, нам всім п*зда
показати весь коментар
16.02.2023 10:55 Відповісти
чьи методички продвигаешь?
показати весь коментар
16.02.2023 12:30 Відповісти
здравой логики .... а ты кого покрываешь?
показати весь коментар
16.02.2023 12:43 Відповісти
обосрались кацапы жиденько со своими ракетами по трансформторам максимум 13 часов без света сейчас 5 сутки не отключают,кпд от тех ракет и как наши быстро все ремонтируют от силы проецнтов 20,умный противник с таким кпд давно бы уже прикратил дурней такой маяться но то же кацапы,всетаки нам немного повезло что воюем с туповатым упертыми баранами,и все их техника и ракеты совковые нивелируеться их тупостю
показати весь коментар
16.02.2023 10:37 Відповісти
ти саме для цього комменту і регався небойсь вчора? нема сечі терпіти?
показати весь коментар
16.02.2023 10:57 Відповісти
ану гавкни щось про Порошенко вчора в тебе був аншлаг прямо, у відрядженні?
показати весь коментар
16.02.2023 11:00 Відповісти
за тобою і бігати не треба клоун ботський, ти в кожній темі "затичка", бачиш самий тупий коммент в темі - це 100% будеш ти
показати весь коментар
16.02.2023 11:15 Відповісти
- нову тактику з кульками ))
А як можна читаючи про серйозне обговорення - тактики з кульками , не засміятись . ?
Чергове - фсьопрапало , створене - на порожньому місці .
показати весь коментар
16.02.2023 11:39 Відповісти
схоже тут "нова тактика" з новими ботами-накидачами "всьо пропало"
показати весь коментар
16.02.2023 12:32 Відповісти
не сси, "не будет", ти підеш на фронт і всіх переможеш
показати весь коментар
16.02.2023 10:58 Відповісти
Хрен им, в трубу вылетят налётчики со своими ракетами, достреливают совковые запасы, а эффекта ноль, как епашили их на фронтах, так и продолжают. Пускай поснимают пенки на гавне радуясь, что мирных людей кошмарят маньяки конченые.
показати весь коментар
16.02.2023 10:43 Відповісти
***** zомбироvанные фашистские, своими обстрелами мирного населения вы только увеличиваете ненависть и помощь Запада, потому что все видят, что вы творите, поэтому вас надо нещадно уничтожать, и выкинуть назад за железный занавес на парашу.
показати весь коментар
16.02.2023 10:48 Відповісти
Это будет бесконечно, пока не сможем адекватно отвечать, даже если выйдем на границы 1991 года, они будут делать 30-50 ракет в месяц и запускать по нам.
показати весь коментар
16.02.2023 11:02 Відповісти
Ви ще ходите до упцМП?Дивіться піп Іаков який правив на Житомирщині багато років знаходиться вже у москві серед колег на службі фсб)
показати весь коментар
16.02.2023 11:16 Відповісти
Досадно те, що відповісти нічим бо своє просрали. Ось до чого доводить крадійство.
показати весь коментар
16.02.2023 12:56 Відповісти
 
 