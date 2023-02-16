Ворог поцілив двома ракетами по об’єкту критичної інфраструктури у Кременчуці, - ОВА. ФОТО

Під час нічної масованої атаки на Полтавщині була зафіксована група ворожих БПЛА, зокрема у Полтавському районі.

Працювали засоби ППО. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, також ворог ударив ракетами по території області.

"Дві з них поцілили по об'єкту критичної інфраструктури у Кременчуці. Попередньо загиблих і постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про влучання на Півночі, Заході, Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Також відомо, що ворог вдарив по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині.

Також стало відомо, що ворог вдарив ракетами по приватному сектору та промисловому об’єкту у Павлограді.

Як пізніше з'ясувалося, рашисти атакували ракетами об’єкт інфраструктури у Кропивницькому районі.