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Новини Фото Війна
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Наслідки ворожих ракетних ударів по Павлограду: 7 будинків зруйновано, 50 - понівечено. ФОТОрепортаж

Вночі ворог здійснив обстріл міста Павлоград Дніпропетровської області.

Про ліквідацію наслідків ворожих ударів звітує пресцентр ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, загинула 70-річна жінка та, попередньо, 8 людей травмовані, двох поранених госпіталізовано до лікарні, це - 70-річний чоловік та 37-річна жінка.

"Внаслідок влучання у місті пошкоджено промислове підприємство. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Також зруйновано 7 приватних будинків та ще 50 - понівечені. Наслідки атаки наразі уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ворог вдарив ракетами по приватному сектору та промисловому об’єкту у Павлограді, загинула жінка, є поранені, - облрада

Наслідки ворожих ракетних ударів по Павлограду: 7 будинків зруйновано, 50 - понівечено 01
Наслідки ворожих ракетних ударів по Павлограду: 7 будинків зруйновано, 50 - понівечено 02
Наслідки ворожих ракетних ударів по Павлограду: 7 будинків зруйновано, 50 - понівечено 03
Наслідки ворожих ракетних ударів по Павлограду: 7 будинків зруйновано, 50 - понівечено 04

Нагадаємо, глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про влучання на Півночі, Заході, Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Також відомо, що ворог вдарив по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині.

Також стало відомо, що ворог вдарив ракетами по приватному сектору та промисловому об’єкту у Павлограді.

Як пізніше з'ясувалося, рашисти атакували ракетами об’єкт інфраструктури у Кропивницькому районі.

Автор: 

Павлоград (126) ракети (4029) ДСНС (5121) Дніпропетровська область (3766)


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Нежить кацапська.
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16.02.2023 12:48 Відповісти
Ермак повідомив, питання кого скоріше за все наводить, на підприємства
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16.02.2023 13:13 Відповісти
Павлоград взагалі повинні захищати у першу чергу. ПХЗ - це наше усе.
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16.02.2023 13:30 Відповісти
 
 