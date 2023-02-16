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Сплачували "податки" до "бюджету" "ДНР": заблоковано канал нелегальних перевезень до тимчасово окупованих Криму і Донецька, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки заблокувала канал незаконного переправлення громадян до тимчасово окупованих районів України та у зворотному напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисники налагодили трафік нелегальних пасажирських перевезень з Києва до тимчасово захоплених Донецька та АР Крим.

"Маршрут пролягав через країни Центральної Європи, а далі в Росію. "Перевізники" заїжджали у тимчасово окуповані регіони України з території РФ. А це - незаконний перетин державного кордону нашої держави. Для безперешкодного проїзду по території країни-агресора перед кордоном з РФ водій пересаджував пасажирів у інший автобус на російських номерах. Цей транспортний засіб також належав компанії фігуранта справи. Вартість такого "квитка" становила 250 євро в одну сторону", - йдеться у повідомленні.

Щотижня ділки перевозили десятки клієнтів.

При цьому частину одержаних прибутків організатори "рейсів" перераховували до бюджету терористичної організації "ДНР" у вигляді "податків" за комерційну діяльність.

Встановлено, що до організації каналу причетний керівник столичної компанії-перевізника. До протиправної діяльності він залучив двох своїх синів, які перебувають за кордоном.

Для нелегальних перевезень ділки використовували 6 автобусів з автопарку підприємства.

Читайте: Зеленський ввів у дію санкції щодо осіб і компаній, причетних до перевезення окупантів і техніки

"Під час обшуків в офісі та за місцем проживання організатора схеми правоохоронці виявили бортові журнали, маршрутні листи, мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності. Наразі організатору та одному зі спільників повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України)", - йдеться у повідомленні.

Сплачували податки до бюджету ДНР: заблоковано канал нелегальних перевезень до тимчасово окупованих Криму і Донецька, - СБУ 01
Сплачували податки до бюджету ДНР: заблоковано канал нелегальних перевезень до тимчасово окупованих Криму і Донецька, - СБУ 02
Сплачували податки до бюджету ДНР: заблоковано канал нелегальних перевезень до тимчасово окупованих Криму і Донецька, - СБУ 03

Автобуси, які були залучені до нелегальних перевезень, арештовано.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної схеми.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва прокуратури АР Крим та м. Севастополь.

Автор: 

Донецьк (947) Крим (14175) перевезення (1009) СБУ (12847)


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Топ коментарі
+7
потім ці "пасажири" приїзжають в Німеччину, отримують статут біженця і розповідають як "бамбила Украина"
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16.02.2023 14:22
+4
Вже рік повномаштабної війни ,та наведіть вже лад закрийти кордон з так званими лднр хватить вже гратись "наші люди" це вороги.
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16.02.2023 14:51
+3
В МИД Польши заявили, что погранпереход «Тересполь» может быть закрыт.

Об этом https://t.me/euroradio/39488 «Еврорадио» заявил представитель польского МИД Лукаш Ясина.

По словам польского дипломата, в первую очередь речь идет о грузовом транспорте.

«Такой решение уже на столе», - заявил Ясина.
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16.02.2023 14:19
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В МИД Польши заявили, что погранпереход «Тересполь» может быть закрыт.

Об этом https://t.me/euroradio/39488 «Еврорадио» заявил представитель польского МИД Лукаш Ясина.

По словам польского дипломата, в первую очередь речь идет о грузовом транспорте.

«Такой решение уже на столе», - заявил Ясина.
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16.02.2023 14:19 Відповісти
потім ці "пасажири" приїзжають в Німеччину, отримують статут біженця і розповідають як "бамбила Украина"
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16.02.2023 14:22 Відповісти
Не зрозумів, а як таке взагалі можливо під час війни. Там же начебто фронт
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16.02.2023 14:23 Відповісти
Маршрут пролягав через країни Центральної Європи, а далі в Росію.Джерело:

а з московії в Крим і далі
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16.02.2023 14:26 Відповісти
Читати слід уважніше. Через європу, до кордону з кацапією, де пересаджував у інший автобус.
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16.02.2023 14:32 Відповісти
Транспорт кримінальних перевезень в придачу потрібно конфіскувати.
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16.02.2023 14:25 Відповісти
Західний кордон на замку для громадян, а тут через рік війни раздуплились, коли всі свої вже виїхали. А як в мене ще влітку капцями тут кидали за посилання на звіти і об"яви , як вата виїздить через окуповані території і скільки це коштує по всіх блокпостах.
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16.02.2023 14:30 Відповісти
6 автобусов за неделю перевозили десятки клиентов . А сколько же тогда пассажиров берёт такой автобус , как на фото , за один рейс ? Наверное я двоешник .
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16.02.2023 14:31 Відповісти
десь близько 40, якщо всі місця заповнені, дуже вигідний бізнес...
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16.02.2023 14:46 Відповісти
От і я про те - один автобус за один рейс десятки , і шість автобусів за тиждень теж десятки .
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16.02.2023 14:50 Відповісти
Вже рік повномаштабної війни ,та наведіть вже лад закрийти кордон з так званими лднр хватить вже гратись "наші люди" це вороги.
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16.02.2023 14:51 Відповісти
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16.02.2023 16:02 Відповісти
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16.02.2023 16:04 Відповісти
с 2014 г перевозили сепарню туда сюда
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16.02.2023 16:25 Відповісти
 
 