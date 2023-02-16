Сплачували "податки" до "бюджету" "ДНР": заблоковано канал нелегальних перевезень до тимчасово окупованих Криму і Донецька, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки заблокувала канал незаконного переправлення громадян до тимчасово окупованих районів України та у зворотному напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисники налагодили трафік нелегальних пасажирських перевезень з Києва до тимчасово захоплених Донецька та АР Крим.

"Маршрут пролягав через країни Центральної Європи, а далі в Росію. "Перевізники" заїжджали у тимчасово окуповані регіони України з території РФ. А це - незаконний перетин державного кордону нашої держави. Для безперешкодного проїзду по території країни-агресора перед кордоном з РФ водій пересаджував пасажирів у інший автобус на російських номерах. Цей транспортний засіб також належав компанії фігуранта справи. Вартість такого "квитка" становила 250 євро в одну сторону", - йдеться у повідомленні.

Щотижня ділки перевозили десятки клієнтів.

При цьому частину одержаних прибутків організатори "рейсів" перераховували до бюджету терористичної організації "ДНР" у вигляді "податків" за комерційну діяльність.

Встановлено, що до організації каналу причетний керівник столичної компанії-перевізника. До протиправної діяльності він залучив двох своїх синів, які перебувають за кордоном.

Для нелегальних перевезень ділки використовували 6 автобусів з автопарку підприємства.

Читайте: Зеленський ввів у дію санкції щодо осіб і компаній, причетних до перевезення окупантів і техніки

"Під час обшуків в офісі та за місцем проживання організатора схеми правоохоронці виявили бортові журнали, маршрутні листи, мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності. Наразі організатору та одному зі спільників повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України)", - йдеться у повідомленні.







Автобуси, які були залучені до нелегальних перевезень, арештовано.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної схеми.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва прокуратури АР Крим та м. Севастополь.