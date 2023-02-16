У Молдові знову знайшли уламки ракети біля кордону з Україною. ФОТО

Патруль Прикордонної поліції Молдови виявив у Бричанському районі уламки ракети після того, як Росія завдала чергового удару по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС країни.

"Це четвертий випадок, коли залишки ракет, які використовувалися для бомбардувань України, потрапляють на територію Молдови. Як і в попередніх випадках, компетентними органами в установленому порядку вживаються всі необхідні дії для забезпечення безпеки громадян", - йдеться в повідомленні.

Бричанський район на північному заході Молдови, межує з Румунією та Чернівецькою областю України.

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