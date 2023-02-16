У Молдові знову знайшли уламки ракети біля кордону з Україною. ФОТО
Патруль Прикордонної поліції Молдови виявив у Бричанському районі уламки ракети після того, як Росія завдала чергового удару по Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС країни.
"Це четвертий випадок, коли залишки ракет, які використовувалися для бомбардувань України, потрапляють на територію Молдови. Як і в попередніх випадках, компетентними органами в установленому порядку вживаються всі необхідні дії для забезпечення безпеки громадян", - йдеться в повідомленні.
Бричанський район на північному заході Молдови, межує з Румунією та Чернівецькою областю України.
Топ коментарі
+13 Ziu Zou
показати весь коментар16.02.2023 15:41
+10 Boris #517214
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+9 Post-AV
показати весь коментар16.02.2023 16:31
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Русня про нас так само думає.
мы воевали в 92 с 14-ой армией в Приднестроьве почти голыми руками
один автомат на троих
сами добывали оружие в боях
и танки руские жгли чем могли
у нас небыло натовского современного оружия как сейчас в Украине и нам не помогал весь мир!!!
и не одни молдаван не сбежал за границу а пощел воевать- а ваши толпами сбегают куда попало
приезжай в Кишинев увидишь своих на дорогих машинах по ресторанам!!!!!
и еще тебе напомню неуч- молдаване веками защищали свои земли и на протяжении веков воевали с треб самыми большими империями - с Османской,с Австро-Венгрией и Росией
инесмотоя на это мы маленький народ сумели отстоять свои земли!
сходи до молдованина к дому и попробуй что то у него отобрать или обидеть и тд
получишь так что больше писать так не будешь!!!
запоминай щенок
в случае чего все без исключено молдаване встанут в ружье и никто никуда не сбежит
а воевать мы умеем не сомневайся
- «Українці» з тріском натягують «вишиванку» на сраку, «граждане Британии» їдять, матюкаючись, «чёртову авсянку», «граждане США» постійно поправляють на голові ковбойський капелюх з лопуха, а «Германии» - через раз згадують про «гамбургери», не знаючи, що до Гамбурга вони не мають ніякого стосунку, бо придумані в Канзасі. А «граждане Сингапура», взагалі, носять лапті з кокосового лика, а не з липового чи вербового…
Ее сколько пытаться нагнуть карлик кремлевский всякими вариантами - но так и не нагнул
более того Санду уважаемый и известный политик во всем мире за ее ум и честность
у нее за спиной законченный Гарвард на отлично!!
Санду аплодировали стоя и в Совете Европы и на выступлении перед студентами с Гарварда!!!!
пересмотри свои мнения
Але поглянемо з іншого боку - російська ракета, хоч і не вибухнула, прилетіла саме на територію "нейтральної" РМ. Що це, як не збройна агресія проти ще однієї незалежної держави? Може хтось хоч "стурбованість" нарешті озвучить?
Ми ж усі знаємо, що рос.ракети перед самим торканням землі розвертають свій корпус на 180 град.!
совковых в Молдове
русских - 3%
гагаузов-3%
украинцев-4% ( несмотря на то что на их родине росияне убивают своих родных по крови большенство прокремлевские)
небольшая часть болгра
небольшая часть молдаван преклонного возврата бывшие комуняги, партработники и прочие пролетарии
то есть не более 20%
остальная часть в основном коренного населения- это проевропейские люди
более того уже половина молдаван имеют румынское гражданство и паспорта!!!
меняй свои цифры
они неправильные
Хоч у нас не краще, якщо вибрали зєрмаківську шоблу.
или прикроют нас своими Пэтриотами которые у них есть!
вы свое ПВО придержите на своей территории и лучше сбивайте ракеты которые на вас летя
но обломки есть!!!!!
благо на металлолом можно здать