Березневе фото мешканців окупованого Ягідного в підвалі потрапило на обкладинку Time. ФОТО
Американський журнал Time розмістив на обкладинці фото з підвалу школи у селі Ягідне на Чернігівщині. Під час окупації протягом майже всього березня 2022 року росіяни утримували там 368 людей, 10 мешканців села померли.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Time. Історія окупації опублікована англійською та українською мовами.
3 березня 2022 року російські окупанти увійшли в Ягідне, а потім вигнали жителів з їхніх домівок до тісного шкільного підвалу. Там вони утримували майже все населення села, зокрема дітей та літніх людей, аж до свого відходу, 30 березня 2022 року.
"Там було настільки тісно, що спати доводилося сидячи. Люди мусили самі дбати про те, як прогодуватися, а вночі замість туалету мали одне відро на кожні п’ятдесят осіб. Підвал не провітрювався, й від браку кисню найстарші божеволіли і помирали. Росіяни не дозволяли ховати померлих одразу, а коли нарешті дозволили, то обстріляли похорон", - йдеться у матеріалі.
Школа, в підвалі якої утримували людей
Останні години в підвалі перед визовленням Ягідного
Журнал Time вже неодноразово присвячував обкладинки Україні. Наприклад:
- У березні 2022 року на обкладинці видання написали українською слова президента Володимира Зеленського, які він проголосив під час промови в Європарламенті 1 березня: "Життя переможе смерть, а світ - темряву".
- У травні на обкладинці розмістили інтерактивне зображення 5-річної дівчинки Валерії з Кривого Рогу, яка була змушена тікати від війни.
- У вересні Time присвятило головний матеріал та обкладинку головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному.
- У грудні 2022 року журнал вийшов з обкладинкою з портретом українського президента і заголовком "Людина року: Володимир Зеленський і Дух України"
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здавали ядерку просто за так - рашці. ну і "маємо те шо маємо"
Можливо рука москаля не піднялась шашку закинути туди...
"Разбавляли "Мивину" даже не горячей, а теплой водой, поэтому она как следует не размокала", - вспомнил Никифоров.
В особі того нікіфорова растьот достойная замєна афєрістовічу.
воно то добре, але ролик як воно ("воно" в сміслє - "це г.") кривлялось про шашлички на Пеньмопеда, можемо подивитись та скривити рило від відрази.
так шо про "президента-героя", я думаю, ..... можна і унітаз напружити, бо блюванути тягне геть просто мови нема, як там - нема язика бо підлота країни гидко плямкає шоб це все не видів Мазепа.
ну хоч так(((
чо ти там базариш - я би реально нам не давав нічого поки
а.
б.
в.
ну там, типу мінімум - поки єрмаки не сядуть в КПЗ