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Березневе фото мешканців окупованого Ягідного в підвалі потрапило на обкладинку Time. ФОТО

Американський журнал Time розмістив на обкладинці фото з підвалу школи у селі Ягідне на Чернігівщині. Під час окупації протягом майже всього березня 2022 року росіяни утримували там 368 людей, 10 мешканців села померли.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Time. Історія окупації опублікована англійською та українською мовами.

3 березня 2022 року російські окупанти увійшли в Ягідне, а потім вигнали жителів з їхніх домівок до тісного шкільного підвалу. Там вони утримували майже все населення села, зокрема дітей та літніх людей, аж до свого відходу, 30 березня 2022 року.

Дивіться: Знищений росіянами залізничний вокзал в окупованому Маріуполі. ФОТОрепортаж

Березневе фото мешканців окупованого Ягідного в підвалі потрапило на обкладинку Time 01

"Там було настільки тісно, що спати доводилося сидячи. Люди мусили самі дбати про те, як прогодуватися, а вночі замість туалету мали одне відро на кожні п’ятдесят осіб. Підвал не провітрювався, й від браку кисню найстарші божеволіли і помирали. Росіяни не дозволяли ховати померлих одразу, а коли нарешті дозволили, то обстріляли похорон", - йдеться у матеріалі.

Також читайте: Кремль стимулює росіян переїжджати на окуповані території України, - Центр нацспротиву

Березневе фото мешканців окупованого Ягідного в підвалі потрапило на обкладинку Time 02

 Школа, в підвалі якої утримували людей

Березневе фото мешканців окупованого Ягідного в підвалі потрапило на обкладинку Time 03

Останні години в підвалі перед визовленням Ягідного

Журнал Time вже неодноразово присвячував обкладинки Україні. Наприклад:

  • У березні 2022 року на обкладинці видання написали українською слова президента Володимира Зеленського, які він проголосив під час промови в Європарламенті 1 березня: "Життя переможе смерть, а світ - темряву".
  • У травні на обкладинці розмістили інтерактивне зображення 5-річної дівчинки Валерії з Кривого Рогу, яка була змушена тікати від війни.
  • У вересні Time присвятило головний матеріал та обкладинку головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному.
  • У грудні 2022 року журнал вийшов з обкладинкою з портретом українського президента і заголовком "Людина року: Володимир Зеленський і Дух України"

Березневе фото мешканців окупованого Ягідного в підвалі потрапило на обкладинку Time 04
Березневе фото мешканців окупованого Ягідного в підвалі потрапило на обкладинку Time 05Березневе фото мешканців окупованого Ягідного в підвалі потрапило на обкладинку Time 06

Автор: 

журналістика (1767) окупація (6717) ЗМІ (1363) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+50
Что пережили эти люди даже тяжело представить. Слава Богу и нашей армии что многие живы остались.
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16.02.2023 15:20
+35
рашистів порівнюють з нацистами... Та ні - рашисти значно гірші.
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16.02.2023 15:43
+15
Еще одно доказательство того, что кацапы - не люди.
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16.02.2023 16:03
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не пройшло і року!!!
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16.02.2023 15:18 Відповісти
тобі ніхто нічого не винен!
здавали ядерку просто за так - рашці. ну і "маємо те шо маємо"
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17.02.2023 08:56 Відповісти
Что пережили эти люди даже тяжело представить. Слава Богу и нашей армии что многие живы остались.
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16.02.2023 15:20 Відповісти
схоже на спроби страти в газових камерах... адже вентиляції не може не бути...
Можливо рука москаля не піднялась шашку закинути туди...

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16.02.2023 15:40 Відповісти
Я навіть свою знайому, здається упізнав на фото (чіткість поганенька)! Ми туди колись не раз їздили: спочатку ягоди і плоди купували (клубніку і яблука) а потім - розсаду клубніки і саджанці малини та яблунь
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16.02.2023 15:59 Відповісти
Можливо, коли той таки Тайм два місяці тому визнав Зе "Людиною року" у світі (фото нижче), варто було б зобразити Боневтіка на тлі саме цих людей.

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17.02.2023 13:09 Відповісти
У знаємого дiти 18 та 19 рокiв там посивили.
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16.02.2023 15:26 Відповісти
страшна історія, одна з багатьох, які мене сильно вразили після деокупації нашої півночи...
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16.02.2023 15:34 Відповісти
рашистів порівнюють з нацистами... Та ні - рашисти значно гірші.
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16.02.2023 15:43 Відповісти
Стаття Таймс за посиланням написана так як має бути написана стаття про такі історії, ледве стримав сльози вкінці.
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16.02.2023 16:00 Відповісти
Еще одно доказательство того, что кацапы - не люди.
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16.02.2023 16:03 Відповісти
К сожалению двуногие, но люди - самые худшие из всех двуногих, звери никогда не издеваются над жертвой. И еще, кажись, они там заболевают психически начиная с детского сада. И дальше пошел прогресс...
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16.02.2023 16:15 Відповісти
Л.Н.Толстой: "Московия - Русь тайги, монгольская, дикая, звериная."
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17.02.2023 14:09 Відповісти
Мне вот интересно, почему об этом не рассказали сразу после освобождения украинские СМИ? Могу предположить, чтобы не отрезать для власти возможность "заглянуть в глаза" и переговариваться... Или боялись, что их к маю на шашлыки народ пустит!
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16.02.2023 16:19 Відповісти
Серед наших ЗМІ 80%, якщо не більше, працюють конкретно на кремль і зелену банду. Один зедуполиз марафон чого вартий.
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16.02.2023 16:46 Відповісти
А що? Вони неправі? За що зняли з тріском і ганьбою, порушивши навіть чинне законодавствоУкраїни, Денисову? Не тому, випадково, що почала світить факти масових убивств та згвалтувань, які вчинялися стосовно наших людей окупантами? А зараз "тишь, гладь и божья благодать!" Бо новий "омбудсмен" лише "штани протирає" на посаді!
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17.02.2023 13:40 Відповісти
В первые дни питание на этом объекте, где находилось окружение главы государства, было некачественным. Приходилось есть даже вермишель быстрого приготовления.

"Разбавляли "Мивину" даже не горячей, а теплой водой, поэтому она как следует не размокала", - вспомнил Никифоров.
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16.02.2023 16:28 Відповісти
А ще ж були бої на банковій!
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16.02.2023 16:39 Відповісти
Та ше й які тяжкі! Он як з "мівіною" воювали!..
В особі того нікіфорова растьот достойная замєна афєрістовічу.
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16.02.2023 16:45 Відповісти
Ну бої були недовготривалими, абдристович з краденого пулємйота всєх врагов пострєлял, і стали вони спокійно поживать, і яйця по 17 жувать.
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16.02.2023 16:50 Відповісти
Хлєба нє било. Ікру прийшлось заворачівать у лаваш. Ужос!
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16.02.2023 16:58 Відповісти
***** мокшанским с Одессы привет и пожелание"Киш мири ин тухес унд зай гезунд,шлимазлы!"..и ещё помните,нет вам прощения во веки веков...ВОЗМЕЗДИЕ неотвратимо!!! Даже наши внуки (в том числе уже имеющиеся у меня) будут рассматривать ваше "добрососедство", ваши советы, вашу культуру и ваше братство исключительно в прицел высокотехнологичного оружия.
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16.02.2023 16:47 Відповісти
У березні 2022 року на обкладинці видання написали українською слова президента Володимира Зеленського, які він проголосив під час промови в Європарламенті 1 березня: "Життя переможе смерть, а світ - темряву". Джерело: ......

воно то добре, але ролик як воно ("воно" в сміслє - "це г.") кривлялось про шашлички на Пеньмопеда, можемо подивитись та скривити рило від відрази.
так шо про "президента-героя", я думаю, ..... можна і унітаз напружити, бо блюванути тягне геть просто мови нема, як там - нема язика бо підлота країни гидко плямкає шоб це все не видів Мазепа.
ну хоч так(((
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17.02.2023 09:00 Відповісти
Не бреши! Блювать тебе тягне від вчорашнього "перепою" - політика тут ні до чого!
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17.02.2023 13:42 Відповісти
ну ясно шо не політика - Тартаровоєрмаки при владі кричать - Дай нам найновіші еті штуки шоб ми захищали Європу(ну якшо вона має ці штуки, то може й захист можливий без крикливих?)
чо ти там базариш - я би реально нам не давав нічого поки
а.
б.
в.
ну там, типу мінімум - поки єрмаки не сядуть в КПЗ
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23.02.2023 13:13 Відповісти
А рядом фото Зе актора як того хто разом з путіним розпочав вторгнення кацапів в Україну 24 лютого своїм пацифізмом і тупою жадобою.
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17.02.2023 11:55 Відповісти
 
 