Березневе фото мешканців окупованого Ягідного в підвалі потрапило на обкладинку Time. ФОТО

Американський журнал Time розмістив на обкладинці фото з підвалу школи у селі Ягідне на Чернігівщині. Під час окупації протягом майже всього березня 2022 року росіяни утримували там 368 людей, 10 мешканців села померли.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Time. Історія окупації опублікована англійською та українською мовами.

3 березня 2022 року російські окупанти увійшли в Ягідне, а потім вигнали жителів з їхніх домівок до тісного шкільного підвалу. Там вони утримували майже все населення села, зокрема дітей та літніх людей, аж до свого відходу, 30 березня 2022 року.

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"Там було настільки тісно, що спати доводилося сидячи. Люди мусили самі дбати про те, як прогодуватися, а вночі замість туалету мали одне відро на кожні п’ятдесят осіб. Підвал не провітрювався, й від браку кисню найстарші божеволіли і помирали. Росіяни не дозволяли ховати померлих одразу, а коли нарешті дозволили, то обстріляли похорон", - йдеться у матеріалі.

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Школа, в підвалі якої утримували людей



Останні години в підвалі перед визовленням Ягідного

Журнал Time вже неодноразово присвячував обкладинки Україні. Наприклад:

У березні 2022 року на обкладинці видання написали українською слова президента Володимира Зеленського, які він проголосив під час промови в Європарламенті 1 березня: "Життя переможе смерть, а світ - темряву".

У травні на обкладинці розмістили інтерактивне зображення 5-річної дівчинки Валерії з Кривого Рогу, яка була змушена тікати від війни.

У вересні Time присвятило головний матеріал та обкладинку головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному.

У грудні 2022 року журнал вийшов з обкладинкою з портретом українського президента і заголовком "Людина року: Володимир Зеленський і Дух України"



