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Траса від окупованого Маріуполя до Бердянського кільця вся у військових вантажівках РФ, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Від окупованого Маріуполя до Бердянського кільця наразі фіксують затори з військових вантажівок російських окупантів.

Про це у телеграмі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Корки з вантажівок на трасі від Маріуполя до так званого Бердянського кільця. Одну в одну. Суходольний коридор в Крим залишається єдиним зв’язком Крима з Московією. Вантажівки на асфальті, військові вантажі намагаються об’їхати по багнюці. Часто - невдало. Але рух не зупиняється", - розповів він та опублікував відповідні фото.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі та на всій окупованій частині Донеччини ФСБ розпочало повне блокування сервісів і пошукової системи Google, - Андрющенко

Траса від окупованого Маріуполя до Бердянського кільця вся у військових вантажівках РФ, - Андрющенко 01
Траса від окупованого Маріуполя до Бердянського кільця вся у військових вантажівках РФ, - Андрющенко 02

Автор: 

армія рф (17509) Маріуполь (3235) Андрющенко Петро (695)


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Топ коментарі
+57
Ось сюди літаки потрібні!
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16.02.2023 19:54
+54
ракети до Вільхи закатані в асфальт по якому їдуть ось ці вантажівки
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16.02.2023 20:00
+48
не *****. літаки крили колони і багато наших пілотів було збито.
ненавиджу, коли життя героїв множать на 0
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16.02.2023 20:05
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Твари кацапские все сдохните. Гореть вам в вашем русском аду ****** ******
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16.02.2023 20:44 Відповісти
в нас громодяни
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16.02.2023 20:57 Відповісти
Від того роздоріжжя, що на дорожньому бігборді на фото, до Гуляйполя - рівно 100км, й нажаль Хаймерсом всі ці фури на світлині не дістати.
Але парадокс в тому, що замість розпачливого погляду на цю рашистську багатокілометрову колону з вантажівок, що вочевидь везуть ********** і підкріплення для ворожих сил під Запоріжжям, і яка наразі невразлива від вогню української артилерії, виникає інший образ - це передові колони танків і бронемашин наступаючих військ Сил оборони України в протилежному напрямку - від Мелітополя на Маріуполь і далі на Волноваху і Донецьк для замикання кільця оточення і розгрому всього окупаційного угрупування, що наразі утримує так званий "сухопутний коридор у Крим".
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16.02.2023 21:02 Відповісти
Так це ми все розуміємо. Я сам постійно розглядаю карти Діпстейт, дивлюсь рух фронтів, та вимірюю відстані. Погодьтеся, дуже важко повернути Мелітополь, бо ворог в умовах війни вибудував оборону. 25 чи 26 лютого ворог його захопив, пройшовши колоною аж 200 км.
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17.02.2023 18:00 Відповісти
Обьезжают грязь.Слава Богу зелень не успела заасфальтировать
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16.02.2023 21:11 Відповісти
А чого вони собі таке дозволяють - ніхто їх не обстрілює
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16.02.2023 21:19 Відповісти
Тут бы пару A-10...
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16.02.2023 21:27 Відповісти
Jes 10x
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16.02.2023 23:11 Відповісти
не порядок, найвеличніший дорогу зробив но не розширив, оккупанти не поміщаються...
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16.02.2023 22:01 Відповісти
ТАК ХЯРЬТЕ ИХ АРТОЙ И БЕСПЕЛОТНИКАМИ !!!
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16.02.2023 23:03 Відповісти
может эти дебилы решили что фуры плавают почти как понтонный мост, их просто больше нужно чем все думают
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17.02.2023 02:21 Відповісти
У ТРАССЫ ЕСТЬ РАССТОЯНИЕ !?
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17.02.2023 03:01 Відповісти
АХФИГЕННО БЫЛО БЫ С ФЛАНГА ДА РОТОЙ ТАНКОВ И ВТОРОЙ НА ПОДМЕНЕ !)
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17.02.2023 03:02 Відповісти
нас ждут очередные Мясные атаки.



"Жизнь победит смерть, а мир - тьму". (С_)
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17.02.2023 06:35 Відповісти
Де ви набрались оцих цапських "корки" типу "пробки"? Українською це звучить як ЗАТОР(и)!
Арта та Хаймарси туди не дотягують, але ж анонсувались якісь безпілотники. 100 - 120 км не велика відстань для БПЛА. Разок добряче бахнуть по таким колонам і ця ріка автоматично потне перетворюватись у струмок.
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17.02.2023 10:41 Відповісти
Ліна Костенко як джерело вас влаштує? 22 роки тому стосовно кортежів Кучми вона писала: "Вулиці перекриті, машини сигналять, люди запізнюються на роботу, скрізь корки, вже сталося кілька аварій."
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17.02.2023 12:37 Відповісти
Затор - це теж калька з російської. Є гарне українське "тянучка". Його і слід використовувати
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17.02.2023 17:55 Відповісти
Мабуть за того, що "пробки" (авто) воно ******* і практично не має українського аналога. Ну і звісно рівень вумності теж (якого ліпити з рузького іноземне?). Найближче мабуть - затор, тянучка (не повний затор) (congestion або stoppage ) на дорозі . А "корок" ( і зовсім не "корка(ки))", а саме "КОРОК" був укр. - це якраз "пробка" ну наприклад до пляшки (посуду). Теж анг. cork - це теж "пробка" до пляшки і ніяк до затору на дорозі не тулиться, не ми його придумали і не треба б було його тулити куди воно не лізе.
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17.02.2023 19:55 Відповісти
Накривати треба ці колони, накривати плотним вогнем.
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17.02.2023 11:40 Відповісти
Авіації геть нема ??
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17.02.2023 13:39 Відповісти
Ну!!??? и чего мы их не бомбим???... Затор километров 5-6 !!..Лучшей цели и не придумаешь.. Во всяком случае промахнутся очень сложно!!
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17.02.2023 16:26 Відповісти
раз едут колоны и никто их не уничтожает значит кому то так надо...
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17.02.2023 22:47 Відповісти
Жалко на фото не видно даты, а снимки ведь зимние.
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27.05.2023 17:26 Відповісти
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