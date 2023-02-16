Траса від окупованого Маріуполя до Бердянського кільця вся у військових вантажівках РФ, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Від окупованого Маріуполя до Бердянського кільця наразі фіксують затори з військових вантажівок російських окупантів.

Про це у телеграмі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Корки з вантажівок на трасі від Маріуполя до так званого Бердянського кільця. Одну в одну. Суходольний коридор в Крим залишається єдиним зв’язком Крима з Московією. Вантажівки на асфальті, військові вантажі намагаються об’їхати по багнюці. Часто - невдало. Але рух не зупиняється", - розповів він та опублікував відповідні фото.

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