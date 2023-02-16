Траса від окупованого Маріуполя до Бердянського кільця вся у військових вантажівках РФ, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
Від окупованого Маріуполя до Бердянського кільця наразі фіксують затори з військових вантажівок російських окупантів.
Про це у телеграмі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Корки з вантажівок на трасі від Маріуполя до так званого Бердянського кільця. Одну в одну. Суходольний коридор в Крим залишається єдиним зв’язком Крима з Московією. Вантажівки на асфальті, військові вантажі намагаються об’їхати по багнюці. Часто - невдало. Але рух не зупиняється", - розповів він та опублікував відповідні фото.
Топ коментарі
+57 ПравдаЛюбка
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+54 Максім ХОЙ #398010
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+48 A San
показати весь коментар16.02.2023 20:05
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Але парадокс в тому, що замість розпачливого погляду на цю рашистську багатокілометрову колону з вантажівок, що вочевидь везуть ********** і підкріплення для ворожих сил під Запоріжжям, і яка наразі невразлива від вогню української артилерії, виникає інший образ - це передові колони танків і бронемашин наступаючих військ Сил оборони України в протилежному напрямку - від Мелітополя на Маріуполь і далі на Волноваху і Донецьк для замикання кільця оточення і розгрому всього окупаційного угрупування, що наразі утримує так званий "сухопутний коридор у Крим".
"Жизнь победит смерть, а мир - тьму". (С_)
Арта та Хаймарси туди не дотягують, але ж анонсувались якісь безпілотники. 100 - 120 км не велика відстань для БПЛА. Разок добряче бахнуть по таким колонам і ця ріка автоматично потне перетворюватись у струмок.