На Луганщині ліквідовано окупанта Шнайдера, який знімався у новорічному привітанні Путіна. ФОТО

В Україні ліквідували російського окупанта Юрія Шнайдера, який знімався у новорічному привітанні президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Окупант Шнайдер був старшим лейтенантом ВДВ. Після запису ролика окупант говорив російським пропагандистам, що зустріч з диктатором "він запам'ятає на все життя".

"Безсумнівно, підтримка верховного головнокомандувача є дуже втішною для мене і піднімає дух для виконання бойових завдань. У свій підрозділ я прибув із бойовим настроєм і готовий іти тільки вперед і тільки до перемоги", - говорив загарбник.

Знайомі Шнайдера повідомили, що окупант загинув 7 лютого біля Кремінної Луганської області.

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