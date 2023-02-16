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На Луганщині ліквідовано окупанта Шнайдера, який знімався у новорічному привітанні Путіна. ФОТО

В Україні ліквідували російського окупанта Юрія Шнайдера, який знімався у новорічному привітанні президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

На Луганщині ліквідовано окупанта Шнайдера, який знімався у новорічному привітанні Путіна 01

Окупант Шнайдер був старшим лейтенантом ВДВ. Після запису ролика окупант говорив російським пропагандистам, що зустріч з диктатором "він запам'ятає на все життя". 

На Луганщині ліквідовано окупанта Шнайдера, який знімався у новорічному привітанні Путіна 02

"Безсумнівно, підтримка верховного головнокомандувача є дуже втішною для мене і піднімає дух для виконання бойових завдань. У свій підрозділ я прибув із бойовим настроєм і готовий іти тільки вперед і тільки до перемоги", - говорив загарбник.

Знайомі Шнайдера повідомили, що окупант загинув 7 лютого біля Кремінної Луганської області.

Також читайте: Путін приховує великі втрати армії РФ під Вугледаром, - ISW

Автор: 

армія рф (17509) путін володимир (23869) втрати (4413)


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Топ коментарі
+66
земля бетоном
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16.02.2023 23:21
+52
Фоткатись з ****** небезпечно. Бандери знайдуть.
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16.02.2023 23:22
+46
Після запису ролика окупант говорив російським пропагандистам, що зустріч з диктатором "він запам'ятає на все життя".
Тобіш - меньше ніж на півтора місяця...
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16.02.2023 23:27
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земля бетоном
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16.02.2023 23:21 Відповісти
Gut
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16.02.2023 23:48 Відповісти
путлер заплакав...
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17.02.2023 07:11 Відповісти
Це аона Курта Шнайдера вбила, горлоріза на весь район (с)
Якось згадалось...
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17.02.2023 08:06 Відповісти
Фоткатись з ****** небезпечно. Бандери знайдуть.
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16.02.2023 23:22 Відповісти
Я їх знаю - йому торба
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16.02.2023 23:30 Відповісти
он несет смерть. Его нужно убить
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16.02.2023 23:41 Відповісти
Ображу цього Шнайдера (російського німця) найстрашнішою лайкою в німецькій мові: Arschloch! (дупа).
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16.02.2023 23:26 Відповісти
є мультик "Das kleine Arschloch"
https://www.youtube.com/watch?v=XYHmFENg2Cg
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16.02.2023 23:35 Відповісти
Nemaye vzhe.
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16.02.2023 23:46 Відповісти
а це шо? в Україні мабуть тільки через проксі.
https://filmix.ac/multes/komedia/91284-malenkiy-arshloh-kleines-arschloch-1997.html
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16.02.2023 23:50 Відповісти
Video is blocked in US. WTF?
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16.02.2023 23:53 Відповісти
ясний пєнтіум. авторські права. нада через форточку ))
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16.02.2023 23:57 Відповісти
Нежопа у пириводе.
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17.02.2023 01:21 Відповісти
Юра с аула...
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16.02.2023 23:44 Відповісти
Russischer Schweinehund
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17.02.2023 00:10 Відповісти
А шайзе?
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17.02.2023 20:13 Відповісти
То така - середня образа. А от дупа - це зовсім страшне
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18.02.2023 01:46 Відповісти
Після запису ролика окупант говорив російським пропагандистам, що зустріч з диктатором "він запам'ятає на все життя".
Тобіш - меньше ніж на півтора місяця...
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16.02.2023 23:27 Відповісти
Побачити ***** і здохнути в Україні - гарний фінал)
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16.02.2023 23:43 Відповісти
Таки не збрехав, на все. Забути не встиг.
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17.02.2023 08:33 Відповісти
Помер Максим ну і куй з ним!
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16.02.2023 23:33 Відповісти
Ой не факт, ой не факт что с ним)))
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18.02.2023 05:27 Відповісти
Мамці хоч дадуть шубу потримати?
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16.02.2023 23:35 Відповісти
Потримати шубу то тільки вдовам! Мамі - дешманський тортик та одну квіточку, недорогу. Якщо дуже пощастить, може ще й дров трохи підкинуть...
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16.02.2023 23:43 Відповісти
Ти що - "сказився"? Та одна "фоточка в рамочке" з "САМЫМ" - "мульёнов стоит"!
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16.02.2023 23:56 Відповісти
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16.02.2023 23:35 Відповісти
нужно методично перебить всю эту лизавшую задницу путину оккупантскую мерзость
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16.02.2023 23:36 Відповісти
ну він там знімався частково, в якості накладеного задьного плану, але насправді з ****** поруч не стояв
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16.02.2023 23:36 Відповісти
"храброго портняжку" из себя корчил и скорячился )))
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16.02.2023 23:37 Відповісти
"Після запису ролика окупант говорив російським пропагандистам, що зустріч з диктатором "він запам'ятає на все життя".
Головне - що "спомини не "вицвіли" та не "стерлися" під вагою прожитих десятиліть, а залишилися яскравими до кінця життя!"
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16.02.2023 23:42 Відповісти
Земля скловатою черговому виродку.
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16.02.2023 23:42 Відповісти
Сім'ю зі святом
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16.02.2023 23:43 Відповісти
З таким прізвищем й у формі як у вермахту міг бути обер-лейтенантом вермахту й здохнути десь в Україні. А здох в Україні як кацапський ст. лейтенант.
Від долі не втечеш.
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16.02.2023 23:47 Відповісти
Повезло цьому кацапу: сфоткався з куйлом і здох
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16.02.2023 23:48 Відповісти
Психоз становится коллективным. В Госдуме предложили запретить называть жилье иностранными словами. Соответствующие изменения глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская предлагает внести в Градостроительный кодекс.
«Вы замечали, как в нашей стране называют жилые комплексы и коттеджные поселки? Это бесконечные «клабы», «хаусы», «филды», «хиллы», «форесты», «вилладжи», «стейты», - заявила она.
Есть посконные слова «изба», «сруб», «мазанка», «курень». «Бутырка» опять же (кто не знал - это всего лишь дом на отшибе). Можно пойти дальше: Рублевский кишлак, Ново-Огаревский улус, жупа Мурино. И вообще, чего мудрить: есть церковь - значит, село. Нет - деревня.
Тут только начни, реформаторский зуд - он такой, не остановишь. Самое интересное - делать ничего не надо, языком только чеши, видимость работы сама создастся.
----------------------------------------------------

Американке Алисии Дей, которая выгуливала теленка на Красной площади, запретили въезд в Россию до 2063 года. Об этом говорится в протоколе отдела по вопросам миграции УВД по центральному административному округу Москвы, передает ТАСС. Ну, кувалдой не приложили - уже праздник гуманизма.

35.2K views
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16.02.2023 23:54 Відповісти
Бутырка а в ней бутылка а на бутылке ванька
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17.02.2023 00:31 Відповісти
например ,,мазанка ,, ***** плешивого в геленжике за 1,5 млрд долл или яхта , нет шаланда ****** гундяева за 400млн долл , кстати доллар надо в ********** запретить , а на деревянных пора печатать портрет ***** , а ,,масква сити,, назвать деревня холуево
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17.02.2023 06:39 Відповісти
"У русского доктора Айболита есть 2 брата - патологоанатом Айпонах и психиатр Айдапох. Айболит уехал в Израэль, так шо у русни остались только его братья".
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17.02.2023 07:55 Відповісти
А взагалі по бридкому їблєту куйла на цьому скріншоті добре видно - за рік маразматичний дід сильно здав, вже ніякий ботокс не тримає обвислу пику, голову теж не здатен вже тримати рівно, шия тонка, висохла. Їблєт осунувся і водночас ніби залитий рідиною, що свідчить про затримку води в районі пики
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16.02.2023 23:55 Відповісти
*****, какой же урод куйло, почему он до сих пор живой?
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17.02.2023 00:02 Відповісти
Кожен кацап повинен вернутися на росію в целофановому мішку
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17.02.2023 00:03 Відповісти
я знал, что Стан таки до него доберётся

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17.02.2023 00:15 Відповісти
Пам"ятаєш вислів, який приписують Наполеону: "Війна - цікава штука: можна дать людині блискучого гудзика на мундир, а взамін зажадать життя..."? Це - саме така історія!
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17.02.2023 07:35 Відповісти
Туди кацапам й дорога.Тьфу!
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17.02.2023 00:23 Відповісти
Подох максим , ну и куй с ним.
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17.02.2023 00:24 Відповісти
Швондер фсё
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17.02.2023 00:29 Відповісти
Запомнил на всю жизнь, правда жизнь оказалась короткой у оккупанта сраного
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17.02.2023 00:34 Відповісти
Це має бути круто. Потрібна акція _ Зроби мертвим кожного з цього фото_. Ну і звичайно фото з діркою замість обличчя вже мертвого персонажа виконавцю акції разом з державною нагородою.
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17.02.2023 00:44 Відповісти
не надовго запам'ятав
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17.02.2023 01:02 Відповісти
Утрам в хасете вечером у пакете.
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17.02.2023 01:18 Відповісти
яке пуйло страшне...його можна без гриму знiмати в фшльмах жахiв))

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17.02.2023 02:17 Відповісти
Воно навіть не страшне, а ущербне...
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17.02.2023 12:09 Відповісти
шнайдера вирізали (шнайден - різати німецькою)
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17.02.2023 02:18 Відповісти
АЛЁ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПЕЦСЛУЖБЫ !!! А ЭТИ ГДЕ !!!???
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17.02.2023 03:00 Відповісти
Загинув здох
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17.02.2023 03:29 Відповісти
я вже й не пишу цього тим ушльопкам, які пишуть (героїчно) загинув про срань, яку було знищено, ліквідовано, чи просто здохла падлюка.
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17.02.2023 07:20 Відповісти
Какие отвратительные рожи.
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17.02.2023 04:27 Відповісти
Яке гарне фото...всі як на підбір засвітили свої харі і всі кандидати на концерт капіздона...звичайно з першою хфігурою на першому плані. Питання часу.
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17.02.2023 05:22 Відповісти
Знакомый Шнайдера Григорий рассказал «Новой-Европа», что он погиб 7 февраля в районе Кременной в Луганской области. По его словам, Юрий был командиром взвода и умер от осколочных ранений.

Жена старшины роты, в которой служил Шнайдер, сообщила, что лейтенант «закрыл собой то ли гранату, то ли мину».

По ее словам, в результате взрыва снаряда погиб, предположительно, один человек, несколько военнослужащих тяжело ранены.

Юрий Шнайдер родился в Большемуртинском районе Красноярского края. СМИ https://evocation.info/massovka-putina-na-novyi-god/ утверждают, что он окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище, а среди военных был известен по прозвищу «Круг».
31 декабря 2022 года пуйло наградил лейтенанта Юрия Шнайдера орденом Мужества «за отражение мощной атаки противника».

После награждения Шнайдера вместе с другими военнослужащими пригласили сняться в новогоднем обращении узурпатора.

12 января Шнайдер вернулся на передовую.

«В канун Нового года вЯрховный гавнокомандующий наградил меня орденом Мужества. Получение данной награды […] для меня стало большой радостью в жизни. Для меня данное событие станет памятью на всю жизнь», - https://rutube.ru/video/897ea9f95eeaf8464ac13a1084636914/ сказал он газете «Известия».
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17.02.2023 06:33 Відповісти
Закрыл собой бутылку стекломоя и героически отравился
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17.02.2023 10:25 Відповісти
Воно, мабуть, гадало, що війна - то така собі гра компутерна. Цацкі-піцкі.
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17.02.2023 06:33 Відповісти
SchneiderElectric
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17.02.2023 06:42 Відповісти
о, вокруг фюрера редеет, хороший знак. Чтобы сфоткаться с фюрером месяц кал сдавал, а тут бац и нету. Свои же и прибили, все злые на ***** донемогу, а тут такой шанс.
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17.02.2023 07:07 Відповісти
На 0,5 градуса правее... Огонь!
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17.02.2023 07:58 Відповісти
По фейсу бачу, що один орк вже жалкує про фото
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17.02.2023 08:29 Відповісти
Швондер.
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17.02.2023 08:29 Відповісти
Ось тут доречно, сказати, якщо, людина Ідіот, то це не надовго
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17.02.2023 08:46 Відповісти
Лежить десь ніжка, а десь пальчік,
Віднині він "хароший мальчік".
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17.02.2023 08:58 Відповісти
Россия держится на придурках и глупых овцах.
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17.02.2023 11:24 Відповісти
Должен фюрера к себе забрать!
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17.02.2023 13:25 Відповісти
не довго музика іграла......не довго фраєр танцював
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17.02.2023 19:58 Відповісти
 
 