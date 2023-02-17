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Новини Фото Війна
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П’ятеро цивільних загинули, дев’ятеро поранені внаслідок обстрілу окупантами житлового кварталу у Бахмуті. ФОТО

16 лютого в результаті обстрілу російськими окупантами житлового кварталу у Бахмуті 5 цивільних осіб загинуло, 9 зазнали поранень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

П’ятеро цивільних загинули, дев’ятеро поранені внаслідок обстрілу окупантами житлового кварталу у Бахмуті 01

За даними слідства, окупанти поцілили по житловому кварталу Бахмута зі ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню "Град". 

П’ятеро цивільних загинули, дев’ятеро поранені внаслідок обстрілу окупантами житлового кварталу у Бахмуті 02

Від атаки армії РФ загинули троє чоловіків та двоє жінок віком від 32 до 66 років. Крім того, дев’ятеро громадян отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості.

П’ятеро цивільних загинули, дев’ятеро поранені внаслідок обстрілу окупантами житлового кварталу у Бахмуті 03

Розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

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Автор: 

обстріл (28657) жертви (1800) Бахмут (1560)


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Топ коментарі
+10
Спитайте в себе,чи готові прийняти цих людей? Навряд. Їм немає куди їхати і немає за що. Їх ніхто і ніде не чекає. От і обирають дім...
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17.02.2023 01:40
+8
Чому люди на тікають з того пекла, чому наражають себе на смерть, адже там є і діти.
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17.02.2023 01:06
+8
Грустно конечно, но вы правы. Мой дядя и дед из Горловки в 2015 приехали в Сумы, поискали работу и жилье и уехали. Побыли у нас 3 месяца и уехали. Дядя в Польшу, а дед обратно в Горловку. На свою пенсию в своей квартире остался. Поэтому я тоже таких людей могу понять, но жалко наших Героев, которые потом их ценой своей жизни пытаются эвокуировать.
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17.02.2023 01:56
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17.02.2023 01:01 Відповісти
Чому люди на тікають з того пекла, чому наражають себе на смерть, адже там є і діти.
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17.02.2023 01:06 Відповісти
Чому ви вважаєте що для кацапів смерть це погано? Вони думають що йдуть в рай
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17.02.2023 01:13 Відповісти
Є ряд причин, у кожного своя. Яка в них була, треба це в них питати було. Можливо родичі нетранспортабельні, можливо чекають срускій мір, можливо вирішили, що не хочуть нікуди їхати, то їхній дім і в ньому і помруть, якщо смерть, або не хотіли їхати жити в школах чи ще десь, можливо допомагають там комусь...
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17.02.2023 01:18 Відповісти
Спитайте в себе,чи готові прийняти цих людей? Навряд. Їм немає куди їхати і немає за що. Їх ніхто і ніде не чекає. От і обирають дім...
показати весь коментар
17.02.2023 01:40 Відповісти
Грустно конечно, но вы правы. Мой дядя и дед из Горловки в 2015 приехали в Сумы, поискали работу и жилье и уехали. Побыли у нас 3 месяца и уехали. Дядя в Польшу, а дед обратно в Горловку. На свою пенсию в своей квартире остался. Поэтому я тоже таких людей могу понять, но жалко наших Героев, которые потом их ценой своей жизни пытаются эвокуировать.
показати весь коментар
17.02.2023 01:56 Відповісти
В Бахмуте осталось много стариков. Я сужу по своей бабуле - она на отрез отказывается уезжать ни то что из страны (ей 80 лет, она сама в Украине в трех смереках потеряется), а даже в другую область. У таких людей (последние 19 лет живет в селе и дальше магазина за хлебом сама ни разу не ходила) своя психология, свои страхи, снижение адаптационных способностей. К молодым у меня есть вопросы, но они часто привязаны к пожилым родственникам. Это я в свои 30 с лишним могу не спать двое суток, ночевать на вокзале, есть раз в двое суток. А моя бабулечка может уснуть просто "удобно сев" в 10 дня возле сливы и задумавшись.
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17.02.2023 10:56 Відповісти
З Бахмута пора забиратись ...Орки поперли вглибину до Часового Яру і на північ отже Бахмут буде в клещах .Дорога розкисне і хер потім виїдеш ..там сили в 8 разів перевищують наші ..
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17.02.2023 01:22 Відповісти
зведення ГШ?
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17.02.2023 01:41 Відповісти
Еге ж, "дані" ссо генштабу РФ 🙁
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17.02.2023 07:01 Відповісти
скоріше "дані іпсо" генштабу рф.
Це буває, якщо лазить по невідомим тєлєгам.
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17.02.2023 12:29 Відповісти
Скажу цинічно,але це БУВ їх вибір."Ждуни" дочекались?Чому одні виїхали а ці сиділи в місті?Нікуди їхати?А може - чекаємо росію?
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17.02.2023 08:31 Відповісти
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17.02.2023 09:54 Відповісти
 
 