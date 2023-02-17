П’ятеро цивільних загинули, дев’ятеро поранені внаслідок обстрілу окупантами житлового кварталу у Бахмуті. ФОТО

16 лютого в результаті обстрілу російськими окупантами житлового кварталу у Бахмуті 5 цивільних осіб загинуло, 9 зазнали поранень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства, окупанти поцілили по житловому кварталу Бахмута зі ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню "Град".

Від атаки армії РФ загинули троє чоловіків та двоє жінок віком від 32 до 66 років. Крім того, дев’ятеро громадян отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості.

Розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

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