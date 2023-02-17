П’ятеро цивільних загинули, дев’ятеро поранені внаслідок обстрілу окупантами житлового кварталу у Бахмуті. ФОТО
16 лютого в результаті обстрілу російськими окупантами житлового кварталу у Бахмуті 5 цивільних осіб загинуло, 9 зазнали поранень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.
За даними слідства, окупанти поцілили по житловому кварталу Бахмута зі ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню "Град".
Від атаки армії РФ загинули троє чоловіків та двоє жінок віком від 32 до 66 років. Крім того, дев’ятеро громадян отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості.
Розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
Топ коментарі
+10 Киевлянин2014
показати весь коментар17.02.2023 01:40
+8 Наталия П
показати весь коментар17.02.2023 01:06
+8 Dyukov
показати весь коментар17.02.2023 01:56
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це буває, якщо лазить по невідомим тєлєгам.