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На кордоні з Польщею відновлено дві залізничні дільниці. ФОТОрепортаж

На кордоні з Польщею відновлено ще дві залізничні дільниці. Для цього було відремонтовано майже 70 км колій та оновлено 10 мостів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив на Facebook-сторінці віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр інфраструктури і регіонального розвитку Олександр Кубраков.

За його словами, йдеться про такі ділянки: держкордон - Старжава - Хирів - Нижанковичі - держкордон (лінія 102) та Хирів - Самбір.

Також "Укрзалізниця" відремонтувала вокзальну інфраструктуру та пасажирські платформи в Хирові, Нижанковичах та Старжаві.

"Всі роботи були виконані в рекордні строки - менш ніж за рік. Завдяки завершенню цих проєктів ми суттєво наростимо пропускну спроможність нашого західного кордону, зокрема його ключового напрямку - польського", - написав Кубраков.

Він пояснив, що це дає додаткові можливості для експортерів та збільшення логістичних шляхів для транспортування міжнародної допомоги Україні та дозволяє прискорити практичну інтеграцію нашої країни в європейський ринок.

"Відновлення цих двох дільниць є не єдиними залізничними проєктами, які ми реалізували протягом останніх місяців. У 2022 році завершили реконструкцію та електрифікацію дільниці Ковель - Ізов - держкордон", - зазначає Кубраков.

Він додав, що переведення тяги на цій дільниці на електричну тепер робить логістику між Україною та Польщею значно ефективнішою, а кількість пар поїздів до країн Європи на добу в перспективі може сягнути 14.

Також читайте: Польща оновила правила повторного в’їзду для українців

На кордоні з Польщею відновлено дві залізничні дільниці 01
На кордоні з Польщею відновлено дві залізничні дільниці 02
На кордоні з Польщею відновлено дві залізничні дільниці 03
На кордоні з Польщею відновлено дві залізничні дільниці 04

Автор: 

кордон (4773) залізниця (1508) Польща (8523) Укрзалізниця (6860)


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Топ коментарі
+10
Зелений ідіот вихваляється щоб кацапи вхерачили туди ракетами.
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17.02.2023 14:08
+5
В фото видна колея двойной ширины.
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17.02.2023 14:26
+3
Це там де розкрадання матеріалів виявили ????????????????????? ЗЛОДІЙНЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.02.2023 14:09
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Зелений ідіот вихваляється щоб кацапи вхерачили туди ракетами.
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17.02.2023 14:08 Відповісти
Це Хирів?.
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17.02.2023 14:30 Відповісти
Нет, енто Калуга
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17.02.2023 17:04 Відповісти
ага, GPS координати залишилось написати
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17.02.2023 17:43 Відповісти
Це там де розкрадання матеріалів виявили ????????????????????? ЗЛОДІЙНЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.02.2023 14:09 Відповісти
Все упирається, що різна ширина колій. Треба колеса міняти перед перетином кордону.
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17.02.2023 14:10 Відповісти
В фото видна колея двойной ширины.
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17.02.2023 14:26 Відповісти
Так вот как выглядят двойные стандарты!
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17.02.2023 14:28 Відповісти
Да вы шо ,капитан очевидность. Только у нас вагонов очень мало с регулируемым расстоянием между колеей. Обычные менять нужно на границе.
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17.02.2023 16:22 Відповісти
Это у вас мало.
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17.02.2023 17:01 Відповісти
У нас да, я в Украине живу, в отличии от вас
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17.02.2023 19:15 Відповісти
це для кацапів пишуть?!
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17.02.2023 14:12 Відповісти
Коли один поц тирить яйця з фронту, а інший його покриває, то і на залізниці та ж схема.
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17.02.2023 14:13 Відповісти
Координати мостів забули надати...
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17.02.2023 14:13 Відповісти
Планують запустити дрєзіну для ухилянтів?
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17.02.2023 14:14 Відповісти
Там керівник---злодій. А він кум бувшого генерального директора укрзалізниці костюк міша(костиль) був губернаторм у Львівськійобласті. Так що цей керівник сух...р міг і девесією займатись !! Вони зараз затихли !!!!!!!!!!!
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17.02.2023 14:16 Відповісти
костюк міша це "Батьківщина" юльки
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17.02.2023 17:06 Відповісти
ви в адекваті?
одні трендять прям розказуючи мережу сполучень, іньші друкують це в інеті з фото. ви б ще відразу координати писали ((
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17.02.2023 15:20 Відповісти
Мова йде не про дільниці, а про ділянки. Байдуже, що у Курбакова в пресслужбі сидять невігласи.
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17.02.2023 15:57 Відповісти
Цензор, вы совсем с ума сошли? Ладно эти зеленые тупые питорасы, но вы хоть немного должны понимать, что такие заявления автоматически делают эти участи мишенью...
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17.02.2023 16:16 Відповісти
мішень вся Укрзалізниця.... просто бити по коліях? ракети дорожче тих колій і їх ремонту.
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17.02.2023 17:06 Відповісти
Зачем ПОТОМ искать мишени по всей Украине, когда тебе дали координаты места перегрузки и показали фото с колеей на два стандарта? Если вам эти фото ничего не сказали, то не нужно считать и остальных такими же.... Я уже молчу, что вы сами и ответили на свои вопросы) А поняли это или нет, это уже другой вопрос)
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17.02.2023 17:33 Відповісти
невже деякі люди такі перелякані??? все, що показано на цензорі, можна без зусиль сфотографувати біля любого села повз которого проложена колія... плюс, всі статичні об,єкти спутник бачить як на долоні і читає, плюс розвідка і прислужники кацапофашистів... це не є таємницею від слова - взагалі. Інша справа рухомі об,єкти... на то вони й рухомі, спробуй в них попасти..., прикладів практично не описували, ну, окрім потяга на кримському мосту.
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17.02.2023 18:44 Відповісти
Вы свои басни про раша "спутники" и "разведку" оставьте своим бабкам на лавочке))) А я своими глазами наблюдал их КОЖАННЫЕ планшеты с совковыми картами) И точно так же, своими глазами, видел два ветряка захреняченные двумя Калибрами в первые часы полномасштабного вторжения... Не разминулись ****))) А вы и дальше тут рассказывайте про аналоговнет)))
Я понимаю, что вам сложно понять в чем разница между украинской и польской железными дорогами и о каких "двойных стандартах" речь и что их этого следует))) Будем надеяться, что на рашкостане там тоже такие же... И да... На Крымском мосту поезд как раз стоял) Как стояли поезда в Дебальцево, Иловайске и прочих логистических центрах
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18.02.2023 02:45 Відповісти
маячня мерина, в макітрі якого одна думка - "пожрать", все інше, то втрата апетіту.
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18.02.2023 17:20 Відповісти
 
 