На Харківщині ексгумували тіло цивільного, якого під час окупації розстріляли рашисти. ФОТО

17 лютого 2023 року правоохоронці у с. Циркуни Харківської області на кладовищі ексгумували труп 56-річного місцевого мешканця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ. із посиланням на Офіс Генпрокурора України.

"За попередніми даними, у травні минулого року чоловіка розстріляли російські військовослужбовці під час окупації населеного пункту. Під час огляду трупа виявлено сліди насильницької смерті", - йдеться в повідомленні.

Для встановлення причини смерті труп направлено до ХОБСМЕ.

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