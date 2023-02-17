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У Бахмуті загинув майстер спорту України з гандболу, ветеран АТО Роман Пронюк. ФОТО

Боронячи Україну від рашистів, під Бахмутом у віці 47 років загинув майстер спорту України з гандболу Роман Пронюк.

Про це повідомили у відділенні НОК України у Львівській області, інформує Цензор.НЕТ.

Герою було 47 років. Він народився в Коломиї. У 1999 році закінчив Львівський державний університет фізичної культури. Проходив військову службу у спортивному клубу армії у Львові.

У Бахмуті загинув майстер спорту України з гандболу, ветеран АТО Роман Пронюк 01

"Грав за "СКА-Львів" у 1995-2003 роках та у 2005-2012 роках. Учасник європейських кубкових турнірів 1995 та 1996 роках, срібним призером Спартакіади України 1995 року", - зазначили у Федерації гандболу України.

Після повномасштабного вторгнення РФ пішов захищати Україну. Раніше Роман Пронюк також воював в АТО.

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Автор: 

спорт (1621) Бахмут (1560) втрати (4408) ЗСУ (7569)


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Топ коментарі
+37
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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17.02.2023 15:51
+23
Співчуття рідним та близьким.
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17.02.2023 15:57
+16
Світла Пам'ять Герою Украіни та щирі співчуття родині Романа !!

Украінці сумують за своїми Героями 😪😪😪
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17.02.2023 16:06
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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17.02.2023 15:51 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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17.02.2023 15:57 Відповісти
С.У.М.
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17.02.2023 15:58 Відповісти
Чудовий спорт. Сам би пограв з задоволення бо грав весь час у школі. Глибока шана і щира вдячність тобі герою.
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17.02.2023 16:01 Відповісти
Світла Пам'ять Герою Украіни та щирі співчуття родині Романа !!

Украінці сумують за своїми Героями 😪😪😪
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17.02.2023 16:06 Відповісти
R.I.P.
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17.02.2023 16:06 Відповісти
Слава Герою!!!
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17.02.2023 16:10 Відповісти
😪😪😪
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17.02.2023 16:26 Відповісти
Вічна пам'ять!!!
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17.02.2023 16:41 Відповісти
Сум. Біль. Слава Герою!🔱
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17.02.2023 16:42 Відповісти
Роман був цікавою людиною, та неординарним гандболістом! Героям слава!
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17.02.2023 16:43 Відповісти
Падли рашистскі! Усіх вб'ємо, тварі!!!

Спи спокійно, Брате(((((
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17.02.2023 17:14 Відповісти
Слава Воїну!!!
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17.02.2023 18:00 Відповісти
Дякуємо за захист! Героям Слава! Співчуваємо! Кожна втрата нашого Героя-це сум для родини і для всієї країни! 💛💙🇺🇦❤️🖤😢🙏🙏🙏
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17.02.2023 21:04 Відповісти
Вічна пам'ять та слава полеглому Козаку Герою України-Руси!
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19.02.2023 02:42 Відповісти
🫡
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19.02.2023 02:46 Відповісти
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19.02.2023 09:54 Відповісти
 
 