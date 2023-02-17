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У Бахмуті загинув майстер спорту України з гандболу, ветеран АТО Роман Пронюк. ФОТО
Боронячи Україну від рашистів, під Бахмутом у віці 47 років загинув майстер спорту України з гандболу Роман Пронюк.
Про це повідомили у відділенні НОК України у Львівській області, інформує Цензор.НЕТ.
Герою було 47 років. Він народився в Коломиї. У 1999 році закінчив Львівський державний університет фізичної культури. Проходив військову службу у спортивному клубу армії у Львові.
"Грав за "СКА-Львів" у 1995-2003 роках та у 2005-2012 роках. Учасник європейських кубкових турнірів 1995 та 1996 роках, срібним призером Спартакіади України 1995 року", - зазначили у Федерації гандболу України.
Після повномасштабного вторгнення РФ пішов захищати Україну. Раніше Роман Пронюк також воював в АТО.
Топ коментарі
+37 Александр Чуднивец #474549
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показати весь коментар17.02.2023 16:06
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Украінці сумують за своїми Героями 😪😪😪
Спи спокійно, Брате(((((