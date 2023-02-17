Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Потрібно викупити для українських воїнів 5 дронів Мавік, також рації, тепловізори та приціли. ФОТОрепортаж

На фронті тривають важкі та кровопролитні бої. Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні прицілів, дронів, рацій та тепловізорів для воїнів ЗСУ.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На фронті тривають важкі та кровопролитні бої

Кожного дня страшні звістки про десятки загиблих воїнів та важкопоранених

Нашим бійцям дуже потрібна наша допомога

Дрони, це саме найважливіше, чекаємо поставку та треба викупити 5 дронів Мавік 3 комбо - 575 т грн

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Потрібні також рації Моторола, тепловізори, приціли, зарядні , хім грілки, бо дуже холодно

Дуже прошу долучатися до допомоги

З понеділка оплатила автівку 180 т,

4 рації Моторола -111 тис та

приціл 39 682 грн,

оплатила 130 одиниць одягу для важко поранених, флісові кофти та штани- 59250 грн

200 хім грілок та 100 тактичних теплих перчаток- 67 тис

Тепловізор - 58 т

Посилки на фронт відправляємо кожного дня

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253" - закликала Юсупова.































