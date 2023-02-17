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Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Потрібно викупити для українських воїнів 5 дронів Мавік, також рації, тепловізори та приціли. ФОТОрепортаж

На фронті тривають важкі та кровопролитні бої. Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні прицілів, дронів, рацій та тепловізорів для воїнів ЗСУ.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На фронті тривають важкі та кровопролитні бої

Кожного дня страшні звістки про десятки загиблих воїнів та важкопоранених

Нашим бійцям дуже потрібна наша допомога

Дрони, це саме найважливіше, чекаємо поставку та треба викупити 5 дронів Мавік 3 комбо - 575 т грн

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Потрібні також рації Моторола, тепловізори, приціли, зарядні , хім грілки, бо дуже холодно

Дуже прошу долучатися до допомоги 

З понеділка оплатила автівку 180 т,

4 рації Моторола -111 тис та

приціл 39 682 грн,

оплатила 130 одиниць одягу для важко поранених, флісові кофти та штани- 59250 грн

200 хім грілок та 100 тактичних теплих перчаток- 67 тис

Тепловізор - 58 т

Посилки на фронт відправляємо кожного дня

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Потрібно викупити для українських воїнів 5 дронів Мавік, також рації, тепловізори та приціли 01 Посилання на Банку

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Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Потрібно викупити для українських воїнів 5 дронів Мавік, також рації, тепловізори та приціли 02 Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253" - закликала Юсупова.

Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Потрібно викупити для українських воїнів 5 дронів Мавік, також рації, тепловізори та приціли 03
Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Потрібно викупити для українських воїнів 5 дронів Мавік, також рації, тепловізори та приціли 04
Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Потрібно викупити для українських воїнів 5 дронів Мавік, також рації, тепловізори та приціли 05
Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Потрібно викупити для українських воїнів 5 дронів Мавік, також рації, тепловізори та приціли 06
Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Потрібно викупити для українських воїнів 5 дронів Мавік, також рації, тепловізори та приціли 07
Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Потрібно викупити для українських воїнів 5 дронів Мавік, також рації, тепловізори та приціли 08
Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Потрібно викупити для українських воїнів 5 дронів Мавік, також рації, тепловізори та приціли 09
Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Потрібно викупити для українських воїнів 5 дронів Мавік, також рації, тепловізори та приціли 10
Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Потрібно викупити для українських воїнів 5 дронів Мавік, також рації, тепловізори та приціли 11
Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Потрібно викупити для українських воїнів 5 дронів Мавік, також рації, тепловізори та приціли 12
Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Потрібно викупити для українських воїнів 5 дронів Мавік, також рації, тепловізори та приціли 13
Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Потрібно викупити для українських воїнів 5 дронів Мавік, також рації, тепловізори та приціли 14
Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Потрібно викупити для українських воїнів 5 дронів Мавік, також рації, тепловізори та приціли 15
Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Потрібно викупити для українських воїнів 5 дронів Мавік, також рації, тепловізори та приціли 16
Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Потрібно викупити для українських воїнів 5 дронів Мавік, також рації, тепловізори та приціли 17
Волонтерка Юсупова просить про допомогу для ЗСУ: Потрібно викупити для українських воїнів 5 дронів Мавік, також рації, тепловізори та приціли 18

Автор: 

благодійність (570) допомога (8367) волонтери (1335) ЗСУ (7569) Юсупова Наталія (195)


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Топ коментарі
+9
Допомога нашій арміі - це святе 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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17.02.2023 17:21
+9
Не питання,зпкинув.Як раз зп пришла)
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17.02.2023 17:39
+8
+++
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17.02.2023 17:59
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Допомога нашій арміі - це святе 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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17.02.2023 17:21 Відповісти
І це коли маємо повний штат « військового начальства»?!

Волонтери на своїх плечах знову витягують потреби передка?

Та невже ці дроти с тепловізорами ( 3 тис, Евро) не можна закупити сотнями та тисячами ?!!!
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17.02.2023 17:29 Відповісти
Не питання,зпкинув.Як раз зп пришла)
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17.02.2023 17:39 Відповісти
+++
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17.02.2023 17:59 Відповісти
Я соточку скидаю ..Скріни потрібні ?
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17.02.2023 18:00 Відповісти
+++
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17.02.2023 18:14 Відповісти
+
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17.02.2023 18:39 Відповісти
+
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17.02.2023 18:58 Відповісти
+
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17.02.2023 19:06 Відповісти
+1000 грн, приват
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17.02.2023 19:30 Відповісти
+ пб
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17.02.2023 19:49 Відповісти
+
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17.02.2023 20:35 Відповісти
+1000
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17.02.2023 20:46 Відповісти
Вже +
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17.02.2023 21:30 Відповісти
+. И спасибо за Ваш усердный труд
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17.02.2023 22:01 Відповісти
Якби преЗЕрватив 33 млн.грн. не на шоу Олени Кравець витратив, а закупив ці Мавіки то менше гинули б наші хлопці, поки ця ЗЕлега шобла бюджет грабує.
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18.02.2023 00:11 Відповісти
Спасибо пани Юсуповой за заботу про ЗСУ , стараюсь не пропускать её просьбы , реагирую на них.
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21.07.2023 13:50 Відповісти
 
 