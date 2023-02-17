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Інструктори з Австралії навчають піхотної тактики українських військових у Британії. ФОТОрепортаж

Інструктори Сил Оборони Австралії проводять навчання новобранців ЗС України у Великій Британії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

Інструктори з Австралії навчають піхотної тактики українських військових у Британії 01

"У лісистій місцевості Великої Британії взводи новобранців Збройних Сил України розвивають навички виживання під час тактичних навчань у рамках базової загальновійськової підготовки під керівництвом інструкторів з 5-го батальйону Королівського австралійського полку 1-ї бригади Сухопутних військ Австралійських Сили Оборони", - йдеться у повідомленні.

Інструктори з Австралії навчають піхотної тактики українських військових у Британії 02
Інструктори з Австралії навчають піхотної тактики українських військових у Британії 03
Інструктори з Австралії навчають піхотної тактики українських військових у Британії 04
Інструктори з Австралії навчають піхотної тактики українських військових у Британії 05
Інструктори з Австралії навчають піхотної тактики українських військових у Британії 06

Зазначається, що підготовка під час цих навчань складалася з тренування, атаки взводом, засідки та патрулювання.

"Ми перейшли до відпрацювання звичайних процедур, цілевказування, вогневого ураження, маневрування в двійках, атаки у складі взводу. Це навчання виховає волю до бою та надасть бойові навички, необхідні для того, щоб пройти через бій, залишатися невиявленим та потенційно врятує їхні життя", - пояснив один з австралійських інструкторів.

Інструктори з Австралії навчають піхотної тактики українських військових у Британії 07
Інструктори з Австралії навчають піхотної тактики українських військових у Британії 08
Інструктори з Австралії навчають піхотної тактики українських військових у Британії 09
Інструктори з Австралії навчають піхотної тактики українських військових у Британії 10

Зараз, упродовж третього тижня навчання, взводи продовжують вивчати тактику піхоти і стикаються з мінусовою температурою.

Інструктори з Австралії навчають піхотної тактики українських військових у Британії 11
Інструктори з Австралії навчають піхотної тактики українських військових у Британії 12
Інструктори з Австралії навчають піхотної тактики українських військових у Британії 13
Інструктори з Австралії навчають піхотної тактики українських військових у Британії 14

"Я на 100 відсотків вірю, що навчання, яке ми проводимо, підвищить їхнє виживання, оскільки ми навчили їх працювати в команді", - сказав один з австралійських молодших сержантів-інструкторів.

Автор: 

Австралія (430) Велика Британія (5602) військові навчання (2776) ЗСУ (7569)


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Топ коментарі
+10
це майбутній офіцерський хребет української армії Їм ще прийдеться кордони республіки Ітіль інспектувати
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17.02.2023 23:40
+5
Австралійці та новозеландці воювали у всіх війнах, які вела Британська корона, а також у Корейській та В*єтнамських війнах, так що досвід у них є. Анзаки, як їх називали під час ІІ Світової відзначались особливою стійкістю. Кому цікаво, раджу ознайомитись з війною на Новій Гвінеї та на островах.
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18.02.2023 07:26
+2
На майбутнє це добре Бо навіть Австралія в Ділі. Яку всі трішки забувають. Кенгуру це класс
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18.02.2023 00:34
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це майбутній офіцерський хребет української армії Їм ще прийдеться кордони республіки Ітіль інспектувати
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17.02.2023 23:40 Відповісти
потрібна далекобійна зброя ракети щоб херачити зараз по тилам орків. бо пока вони їх навчать нас всіх перехерачать кацапи
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17.02.2023 23:58 Відповісти
приятно глазу, - вечно живой Esbit и Mess Tin, вместо этих долбаных немецких котелков образца первой мировой, как всегда спиннженых совком на веки-вечные ))
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18.02.2023 00:03 Відповісти
На майбутнє це добре Бо навіть Австралія в Ділі. Яку всі трішки забувають. Кенгуру це класс
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18.02.2023 00:34 Відповісти
Австралійці та новозеландці воювали у всіх війнах, які вела Британська корона, а також у Корейській та В*єтнамських війнах, так що досвід у них є. Анзаки, як їх називали під час ІІ Світової відзначались особливою стійкістю. Кому цікаво, раджу ознайомитись з війною на Новій Гвінеї та на островах.
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18.02.2023 07:26 Відповісти
Англосакси всі вміють воювати.
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18.02.2023 09:18 Відповісти
Тільки хотів запитати де це воювала Австралія .
Дякую.
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18.02.2023 13:50 Відповісти
"Тільки хотів запитати де це воювала Австралія "
Майже в усіх війнах. В Кримській війні 1856 року також. В Першій та Другій Світових, В'єтнам, Ірак, й решта. Висадка в Галіполлі (ANZAC Day), Битва під Аль Аламейн... Австралія бере участь в УСІХ військових операціях США після Другої Світової. Австралійці дуже спроможно воювали завжди, бо самі вельми хоробрі. Тому їх і гинуло багато також.
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19.02.2023 13:17 Відповісти
Я вважаю, що війни до середини минулого сторіччя можна не рахувати. Монголія колись пів Європи і шматок Азії захопила, але з тих пір все дуже змінилося. Але участь в військових операціях США після ДСВ - це суттєвий аргумент. Дякую.
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19.02.2023 13:39 Відповісти
"Я вважаю, що війни до середини минулого сторіччя можна не рахувати."
Та авжеж! З якого це переляку? Війни 19 та 20 століть є вельми значущім на невід'ємним пластом історії Австралії. Саме дата 25 квітня- день висадки Австралійсько Новозеландських об'єднаних сил в Туреччині в 1915 році є ANZAC Day була днем вшанування пам'яті загиблих Австралійських в тій війні, а після Другої Світової - в усіх війнах разом.
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19.02.2023 15:09 Відповісти
Інша техніка, інша стратегія і тактика, інші люди, інші зовнішньополітичні умови, все зовсім інакше.
Ось візьміть Японію. До початку ДСВ її армія була співставна армії США, вони захопили майже всю азію з Китаєм включно. Але їх так пацифікували (чи як це правильно називається), що зараз вони і близько не стоять поруч арміями США та Китаю. І порівнювати японських вояк сто років тому і зараз взагалі неможливо.
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19.02.2023 15:30 Відповісти
"Інша техніка, інша стратегія ... "
Та все, що ви тут кажете, є нерелевантним, бо історія - це безперервний потік причин та наслідків, в якому тривалі традиції, набуті протягом попередніх подій, автоматично та незворотньо стають підгрунтям для всіх наступних покликів та звершень у майбутньому. І стосовно розуміння важливості питань власної безпеки у австралійської нації ніколи не було ілюзій, тому саме з населення всього у 25 мільйнів наразі Австралія має 72 лише тільки власних літаків F-35 на службі, що складає ~10% від усієї кількості F-35х, що існує в світі.
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19.02.2023 23:17 Відповісти
Наш МЗС погано працює з Південною Кореєю та Ізраілем. В обоїх країнах дуже багато армійських баз із досвідченими інструкторами у тому числі із США. Ще там багато техніки, яка схожа на ту, що ми використовуємо, наприклад в Кореї є свої модифікації Леопардів і Крабів. Польща вже стала стратегічним партнером Кореї з воєнки та замовляє багато зброї а ми навіть не намагались..
Що Ізраїль що Корея зараз займають нейтральну позицію щодо війни в Україні, але їх об'єднує те, що їхні головні противники Іран та Північна Корея зайняли проросійську позицію і постачають зброю в РФ. Про це треба нагадувати, на ці хворі теми треба акцентувати та розвивати діалог.
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18.02.2023 20:52 Відповісти
 
 