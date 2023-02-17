Інструктори з Австралії навчають піхотної тактики українських військових у Британії. ФОТОрепортаж

Інструктори Сил Оборони Австралії проводять навчання новобранців ЗС України у Великій Британії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

"У лісистій місцевості Великої Британії взводи новобранців Збройних Сил України розвивають навички виживання під час тактичних навчань у рамках базової загальновійськової підготовки під керівництвом інструкторів з 5-го батальйону Королівського австралійського полку 1-ї бригади Сухопутних військ Австралійських Сили Оборони", - йдеться у повідомленні.











Зазначається, що підготовка під час цих навчань складалася з тренування, атаки взводом, засідки та патрулювання.

"Ми перейшли до відпрацювання звичайних процедур, цілевказування, вогневого ураження, маневрування в двійках, атаки у складі взводу. Це навчання виховає волю до бою та надасть бойові навички, необхідні для того, щоб пройти через бій, залишатися невиявленим та потенційно врятує їхні життя", - пояснив один з австралійських інструкторів.









Зараз, упродовж третього тижня навчання, взводи продовжують вивчати тактику піхоти і стикаються з мінусовою температурою.









"Я на 100 відсотків вірю, що навчання, яке ми проводимо, підвищить їхнє виживання, оскільки ми навчили їх працювати в команді", - сказав один з австралійських молодших сержантів-інструкторів.