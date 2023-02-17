Інструктори з Австралії навчають піхотної тактики українських військових у Британії. ФОТОрепортаж
Інструктори Сил Оборони Австралії проводять навчання новобранців ЗС України у Великій Британії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.
"У лісистій місцевості Великої Британії взводи новобранців Збройних Сил України розвивають навички виживання під час тактичних навчань у рамках базової загальновійськової підготовки під керівництвом інструкторів з 5-го батальйону Королівського австралійського полку 1-ї бригади Сухопутних військ Австралійських Сили Оборони", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підготовка під час цих навчань складалася з тренування, атаки взводом, засідки та патрулювання.
"Ми перейшли до відпрацювання звичайних процедур, цілевказування, вогневого ураження, маневрування в двійках, атаки у складі взводу. Це навчання виховає волю до бою та надасть бойові навички, необхідні для того, щоб пройти через бій, залишатися невиявленим та потенційно врятує їхні життя", - пояснив один з австралійських інструкторів.
Зараз, упродовж третього тижня навчання, взводи продовжують вивчати тактику піхоти і стикаються з мінусовою температурою.
"Я на 100 відсотків вірю, що навчання, яке ми проводимо, підвищить їхнє виживання, оскільки ми навчили їх працювати в команді", - сказав один з австралійських молодших сержантів-інструкторів.
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Майже в усіх війнах. В Кримській війні 1856 року також. В Першій та Другій Світових, В'єтнам, Ірак, й решта. Висадка в Галіполлі (ANZAC Day), Битва під Аль Аламейн... Австралія бере участь в УСІХ військових операціях США після Другої Світової. Австралійці дуже спроможно воювали завжди, бо самі вельми хоробрі. Тому їх і гинуло багато також.
Та авжеж! З якого це переляку? Війни 19 та 20 століть є вельми значущім на невід'ємним пластом історії Австралії. Саме дата 25 квітня- день висадки Австралійсько Новозеландських об'єднаних сил в Туреччині в 1915 році є ANZAC Day була днем вшанування пам'яті загиблих Австралійських в тій війні, а після Другої Світової - в усіх війнах разом.
Ось візьміть Японію. До початку ДСВ її армія була співставна армії США, вони захопили майже всю азію з Китаєм включно. Але їх так пацифікували (чи як це правильно називається), що зараз вони і близько не стоять поруч арміями США та Китаю. І порівнювати японських вояк сто років тому і зараз взагалі неможливо.
Та все, що ви тут кажете, є нерелевантним, бо історія - це безперервний потік причин та наслідків, в якому тривалі традиції, набуті протягом попередніх подій, автоматично та незворотньо стають підгрунтям для всіх наступних покликів та звершень у майбутньому. І стосовно розуміння важливості питань власної безпеки у австралійської нації ніколи не було ілюзій, тому саме з населення всього у 25 мільйнів наразі Австралія має 72 лише тільки власних літаків F-35 на службі, що складає ~10% від усієї кількості F-35х, що існує в світі.
Що Ізраїль що Корея зараз займають нейтральну позицію щодо війни в Україні, але їх об'єднує те, що їхні головні противники Іран та Північна Корея зайняли проросійську позицію і постачають зброю в РФ. Про це треба нагадувати, на ці хворі теми треба акцентувати та розвивати діалог.