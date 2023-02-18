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Інструктори з Норвегії навчають українських військових у Британії веденню бойових дій у траншеях. ФОТОрепортаж
Інструктори Норвезької національної гвардії навчають українських військових у Великій Британії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.
"Інструктори Норвезької національної гвардії Heimevernet у складі норвезької місії з навчання українських військових у Великій Британії за програмою базової загальновійськової підготовки проводять заняття з ведення позиційних (траншейних) бойових дій", - йдеться у повідомленні.
Зокрема відпрацьовується підготовка, захоплення та утримання окопу, траншеї, позиції.
Зазначається, що ця підготовка дає змогу оволодіти бойовими навичками для захисту Батьківщини солдатам-добровольцям, які не мають практично жодного військового досвіду.
Топ коментарі
+17 Антон Вельбовец
показати весь коментар18.02.2023 02:58
+10 stels400
показати весь коментар18.02.2023 02:51
+7 Mod Dom
показати весь коментар18.02.2023 02:45
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Вы реальные траншеи видели ?
Что эти по колено, кого спасут ?
Status Quo - You're in the Army Now 1986.
и
Status Quo "In The Army Now (2010)"
Почувствуй разницу
Украінськи воїни Герої але
тренінг по стандартам НАТО (США) тільки підвищить боєздатність та підвищить безпеку.
Більше хлопців залишаться живими.
Предки цих вікінги були першим складом британської роти САС.
Касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у січні зменшилися до 71,8 млрд грн. порівняно з 87,81 в середньому за 2022 р.
В нас проблема що людей вистачає, а багато навіть зброю за своє життя не тримали.Особливо вікові і навчити цих людей за 2 місяці це матюки не хочеться негативити.Основа і практика мінімум за півроку,Війна на жаль диктує інші умови..
Уж поверьте эти инструкторы, для которых это высокооплачиваемая работа, куда лучше чем то что есть сейчас у РФ, где в лагерях подгтотовки как и у нас автоматы чистят и бухают (не везде конечно)
....украинских солдат, но лишь для того, чтобы пройти подготовку на оборудовании, предоставленном Норвегией.
ганяйте хлопців, норвегі, що б вони на вас плювалися і матюкалися!
бо вони всім нам ще й як потрібні!
хоча там теж тамада на тамаді ворує наскільки руки загребуть...
а давайте зелену старінну?
"кацапня не нападає, а просто передвігає кордони!"