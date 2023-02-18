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Інструктори з Норвегії навчають українських військових у Британії веденню бойових дій у траншеях. ФОТОрепортаж

Інструктори Норвезької національної гвардії навчають українських військових у Великій Британії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

Інструктори з Норвегії навчають українських військових у Британії веденню бойових дій у траншеях 01

"Інструктори Норвезької національної гвардії Heimevernet у складі норвезької місії з навчання українських військових у Великій Британії за програмою базової загальновійськової підготовки проводять заняття з ведення позиційних (траншейних) бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Інструктори з Норвегії навчають українських військових у Британії веденню бойових дій у траншеях 02
Інструктори з Норвегії навчають українських військових у Британії веденню бойових дій у траншеях 03

Зокрема відпрацьовується підготовка, захоплення та утримання окопу, траншеї, позиції.

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Інструктори з Норвегії навчають українських військових у Британії веденню бойових дій у траншеях 04
Інструктори з Норвегії навчають українських військових у Британії веденню бойових дій у траншеях 05

Зазначається, що ця підготовка дає змогу оволодіти бойовими навичками для захисту Батьківщини солдатам-добровольцям, які не мають практично жодного військового досвіду.

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Автор: 

Норвегія (768) військові навчання (2776) ЗСУ (7569)


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Топ коментарі
+17
Написано ж, чорним по білому, що це базова загальновійськова підготовка. Вони готують свіжо-мобілізованих, а не смалених бувалих головорізів з 72-ої бригади. Ті б могли норвежців багато чому навчити, але так вийшло що їм зараз треба під Вугледаром вYOбувати. Так що, норвежцям щира дяка!
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18.02.2023 02:58
+10
Інструктори це не армія.Ці люди як правило беруть участь в багатьох конфліктах під різними навіть прапорами.Тому наприклад як би це не смішно але інструктури навіть Люксембургу можуть вчити багато чого.
В нас проблема що людей вистачає, а багато навіть зброю за своє життя не тримали.Особливо вікові і навчити цих людей за 2 місяці це матюки не хочеться негативити.Основа і практика мінімум за півроку,Війна на жаль диктує інші умови..
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18.02.2023 02:51
+7
инструкторы - профессиональные войсковые
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18.02.2023 02:45
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Просто цікаво,коли норвежці останній раз вели бойові дії ? За часів вікінгів?
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18.02.2023 02:11 Відповісти
инструкторы - профессиональные войсковые
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18.02.2023 02:45 Відповісти
Идеальных вы наверно хотели сказать ?
Вы реальные траншеи видели ?
Что эти по колено, кого спасут ?
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18.02.2023 03:20 Відповісти
обученных обучать - хотел сказать
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18.02.2023 03:24 Відповісти
Werner Goldberg
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18.02.2023 03:32 Відповісти
Лучше так, сравните клип:
Status Quo - You're in the Army Now 1986.
и
Status Quo "In The Army Now (2010)"

Почувствуй разницу
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18.02.2023 03:43 Відповісти
Навчаться ніколи не пізно…

Украінськи воїни Герої але
тренінг по стандартам НАТО (США) тільки підвищить боєздатність та підвищить безпеку.

Більше хлопців залишаться живими.
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18.02.2023 03:02 Відповісти
Під час Другої Світової. Проти німців/австріяків та "АслАбудитЄлЄй сАвецкава ЗапАлярья".
Предки цих вікінги були першим складом британської роти САС.
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18.02.2023 03:29 Відповісти
К сожалению есть чему учится , толко недавно говнюки показывали видео разрыва мины возле окопа и никто из всу не пригнулся , может привыкли просто, один даже повернулся лицом на звук . Как можно с такой подготовкой в окоп пускать .
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18.02.2023 05:21 Відповісти
Особливо "в траншеях"...
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18.02.2023 10:04 Відповісти
Видатки держбюджету на закупівлю зброї та продукції оборонного призначення для ЗСУ у січні зменшились до 28,7 млрд грн, порівняно із 38 млрд грн у грудні 2022.

Касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у січні зменшилися до 71,8 млрд грн. порівняно з 87,81 в середньому за 2022 р.
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18.02.2023 02:11 Відповісти
Гєтьманцєв адабряєт👍
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18.02.2023 02:18 Відповісти
Якби з 14 мільярдів доларів ,які були потрачені на дороги, виділили б 1 мільярд на дрони-камікадзе,то ми мали б 10 тисяч дронів.А так,ні доріг,ні дронів,ні розуму.
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18.02.2023 09:21 Відповісти
Не, ну я понимаю, когда спецы обучают владению техникой, которой у нас никогда не было. Но обучение тактике от спецов из стран которые последние 80 лет ни с кем не воевали...как то очень странно это выглядит.
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18.02.2023 02:29 Відповісти
Інструктори це не армія.Ці люди як правило беруть участь в багатьох конфліктах під різними навіть прапорами.Тому наприклад як би це не смішно але інструктури навіть Люксембургу можуть вчити багато чого.
В нас проблема що людей вистачає, а багато навіть зброю за своє життя не тримали.Особливо вікові і навчити цих людей за 2 місяці це матюки не хочеться негативити.Основа і практика мінімум за півроку,Війна на жаль диктує інші умови..
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18.02.2023 02:51 Відповісти
Написано ж, чорним по білому, що це базова загальновійськова підготовка. Вони готують свіжо-мобілізованих, а не смалених бувалих головорізів з 72-ої бригади. Ті б могли норвежців багато чому навчити, але так вийшло що їм зараз треба під Вугледаром вYOбувати. Так що, норвежцям щира дяка!
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18.02.2023 02:58 Відповісти
А вы знаете как у нас "обучают"? В стране которая с 2014 ведет войну - неделю чтоб научится собирать автомат и на этом вобщем все. Дальше никаких особых тренингов с основной массой не происходит, этим заниматься некому и дорого.
Уж поверьте эти инструкторы, для которых это высокооплачиваемая работа, куда лучше чем то что есть сейчас у РФ, где в лагерях подгтотовки как и у нас автоматы чистят и бухают (не везде конечно)
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18.02.2023 03:57 Відповісти
Норвегия является членом НАТО с момента зарождения этого альянса в 1949 году. Вступить Норвегию в Североатлантический союз вынудила международная обстановка, сложившаяся к концу сороковых годов, характеризующаяся началом «холодной войны» и наличием потенциальной угрозы со стороны Советского Союза
....украинских солдат, но лишь для того, чтобы пройти подготовку на оборудовании, предоставленном Норвегией.
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18.02.2023 04:32 Відповісти
Що таке "автоматизм дій", тобі відомо? Це коли тіло, на підсвідомому рівні, виконує якісь рухи, реагуючи на зовнішні подразники ще до того, як мозок до кінця обдумує ситуацію (характерний приклад - управління транспортом) Цей автоматизм виробляється регулярними тренуваннями Саме цим наші хлопці й займаються
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18.02.2023 06:11 Відповісти
пот на навчянні - не кров в окопі.
ганяйте хлопців, норвегі, що б вони на вас плювалися і матюкалися!
бо вони всім нам ще й як потрібні!
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18.02.2023 03:14 Відповісти
до змору і що б вони тіки мріяли за 4 часу сна - так народжуються солдати.
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18.02.2023 03:34 Відповісти
буба не крав - ці бубенці не дзвеніли....
хоча там теж тамада на тамаді ворує наскільки руки загребуть...
а давайте зелену старінну?
"кацапня не нападає, а просто передвігає кордони!"
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18.02.2023 04:59 Відповісти
як у вас рукі ворухнулися за це кацапське цуценя голоснути....
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18.02.2023 05:01 Відповісти
В мене сосіда чомусь в Норвегії ніхто не навчав ..Три неділі пройшло від моменту як забрали і як привезли ...З Бахмуту .
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18.02.2023 06:47 Відповісти
Данилов сказал что летом когда тысячи украинских военных вернутся с учений война будет окончена.
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18.02.2023 08:12 Відповісти
Чого вони можуть навчити? Норвегію дискваліфікував Брейвік. Якщо прочитати похвилинний звіт того, як реагували силові структури на ту масакру, то видно, що вони ні на що не здатні.
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18.02.2023 09:13 Відповісти
Яке відношення мають силовики до військових інструкторів?
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18.02.2023 09:32 Відповісти
Да пусть учат. У них есть теория и стандарты, нам не лишне будет знать. Плюс тренировки в спокойных условиях. Плюс это не только военная, но и политическая сторона.
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18.02.2023 09:18 Відповісти
Норвежские террористы в конце 1944 года лишили Гитлера ядреной бонбы... взорвав грузовоз с тяжёлой водой который вышел из одного порта Норвегии..., несколько лет назад умер последний командир того взвода спецназа Норвегии...
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18.02.2023 09:26 Відповісти
Це просто викидання грошей на вітер - у нас десятки (якщо не сотні) тисяч вояків які з 14-го року в траншеях живуть. Я ви думаєте, хто краще навчить піхотної тактики (чи базової, чи розширеної, чи, навіть, терористичної) - наші, чи норвежці, які крайній раз воювали, коли ще були вікінгами?
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18.02.2023 10:33 Відповісти
 
 