Інструктори з Норвегії навчають українських військових у Британії веденню бойових дій у траншеях. ФОТОрепортаж

Інструктори Норвезької національної гвардії навчають українських військових у Великій Британії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

"Інструктори Норвезької національної гвардії Heimevernet у складі норвезької місії з навчання українських військових у Великій Британії за програмою базової загальновійськової підготовки проводять заняття з ведення позиційних (траншейних) бойових дій", - йдеться у повідомленні.





Зокрема відпрацьовується підготовка, захоплення та утримання окопу, траншеї, позиції.

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Зазначається, що ця підготовка дає змогу оволодіти бойовими навичками для захисту Батьківщини солдатам-добровольцям, які не мають практично жодного військового досвіду.

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