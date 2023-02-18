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Новини Фото Війна
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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Ворог запускає ракети із тактичної авіації (оновлено)

Зранку 18 лютого у низці регіонів Україні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог. 

Наразі карта тривог виглядає так:

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Ворог запускає ракети із тактичної авіації 01

Також читайте: В Україні вдруге за день оголошували масштабну повітряну тривогу (оновлено)

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив у телеграм-каналі: "2 незрозумілі цілі залишають область на північному заході. Летять на західну (напрям)".

Станом на 8.42 тривогу також оголошено на Західній Україні.

О 8.47 Кім зазначив, що підтверджено пуски ще з Чорного моря.

"Реагуємо на сигнал повітряної тривоги. Є загроза", - зазначив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За даними телеграм-каналів, попередньо, зафіксовано дві групи ракет: частина курсом на Дніпропетровщину, а інша - на Вінниччину.

Глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує, що станом на 9.05 пролунало 2 вибухи у Хмельницькому.

"Ситуація в небі напружена. Не виходьте з укиттів до відбою повітряної тривоги", - зазначає глава Тернопільської ОВА Володимир Труш. 

"Кривий Ріг. Реальна загроза ракетних ударів", - зазначив у телеграм-каналі начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. 

"Ворог використовує тактичну авіацію, зокрема в повітряному просторі окупованих територій і запускає ракети", - інформує очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла через загрозу ракетної атаки.

Станом на 9.35 пішли відбої по регіонах. Наразі тривога - на Миколаївщині, Херсонщині та Луганщині.

За даними Повітряних сил, ворог випустив по Україні 4 "Калібри", 2 з них - знищено. Згодом глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що у Хмельницькому влучання у військовий об’єкт та поблизу зупинки громадського транспорту.

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Ворог запускає ракети із тактичної авіації 02

Автор: 

Вілкул Олександр (329) Кім Віталій (471) повітряна тривога (921) Дніпропетровська область (3756)


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Топ коментарі
+15
Пліснява зелена, коли превентивні удари по ракетоносіями будуть?! Де ваші дрони, морські та повітряні, про які ви розділи, брехлива гниль? За рік війни вже можна було самим ракет наклепати, а не мілліони на ваше говношоу дегенератів виділяти!
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18.02.2023 09:16
+12
Горіть в пеклі москалі. Україна понад усе.
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18.02.2023 08:50
+11
"Спроби України повернути окупований Крим стануть для президента РФ "червоною лінією", яка може призвести до більш широкої реакції Москви. Про це https://www.politico.com/news/2023/02/15/blinken-crimea-ukraine-putin-00083149 заявив державний секретар США Ентоні Блінкен" - він і досі думає що якщо залишить Крим кацапам то війна закінчиться?-тут все просто Крим потрібно повертати інакше буде постійна війна час від часу будуть пускати з чоного моря свої ракети та кошмарити весь південь запорізької та херсонскої області
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18.02.2023 08:56
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Кім на атасі .
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18.02.2023 08:47 Відповісти
Він просто вістовий України. Це добре,що бачить і попереджає. Тримайтесь
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18.02.2023 09:12 Відповісти
а чо 24.02.2022 проспав?
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18.02.2023 10:14 Відповісти
А ви чого проспали?
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18.02.2023 11:09 Відповісти
Дві ракети пролетіли на захід з Чорного моря
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18.02.2023 08:47 Відповісти
Кацапи похмелились і полетіли на повітряній кулі.
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18.02.2023 08:47 Відповісти
Зафіксовано ще пуски ракет з Чорного моря
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18.02.2023 08:50 Відповісти
Горіть в пеклі москалі. Україна понад усе.
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18.02.2023 08:50 Відповісти
Москалі або московити - це їх правдива назва!Москаль або кацап - окупант,загарбник,агресор - це нелюди!Вони прокляті на віка!Прийшов їм недобрий час!Вони зникнуть з допомогою тих,хто їх хрестив!Вони -невдячні орки!І ніхто їм не допоможе,куска хліба не подасть - дістали вже всіх у світі!
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18.02.2023 09:12 Відповісти
"Спроби України повернути окупований Крим стануть для президента РФ "червоною лінією", яка може призвести до більш широкої реакції Москви. Про це https://www.politico.com/news/2023/02/15/blinken-crimea-ukraine-putin-00083149 заявив державний секретар США Ентоні Блінкен" - він і досі думає що якщо залишить Крим кацапам то війна закінчиться?-тут все просто Крим потрібно повертати інакше буде постійна війна час від часу будуть пускати з чоного моря свої ракети та кошмарити весь південь запорізької та херсонскої області
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18.02.2023 08:56 Відповісти
Що думають дипломати на сьогодні не актуально. Актуально тільки Патріот, Леопард і Стугна. А там як ЗСУ скаже.
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18.02.2023 08:59 Відповісти
...таке обмеження взагалі не має існувати. Адже не повинно мати значення, де знаходяться військові об'єкти, з яких завдаються удари по Україні. Київ має право завдавати по них удари, включаючи територію росії...
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18.02.2023 08:57 Відповісти
Які обмеження у війні? Це повний абсурд.
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18.02.2023 11:34 Відповісти
Це кацапи поспішають взяти Парасковівку до виступу срущего-в-чемодан на річницю вторгнення.

Їм потрібна яскрава перемога!
Уявіть, срущий-в-чемодан виходить до наріду і каже "наша славетна друга армія в Світі звільнила Парасковівку від київської хунти"!

Це переконливо!!!
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18.02.2023 09:15 Відповісти
Берхівка тримає лінію оборони, а цей населений пункт уже в окупації. Немає у них успіхів ні до річниці війни ,ніяких. Україна стоїть і буде чтояти
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18.02.2023 11:13 Відповісти
Пліснява зелена, коли превентивні удари по ракетоносіями будуть?! Де ваші дрони, морські та повітряні, про які ви розділи, брехлива гниль? За рік війни вже можна було самим ракет наклепати, а не мілліони на ваше говношоу дегенератів виділяти!
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18.02.2023 09:16 Відповісти
Д'єрмак не дозволяє. ''Ми жє нє ахрєссарі''. Ми з такою владою -терпіли!
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18.02.2023 09:24 Відповісти
..утопить этих тварей вместе скорытами!!!
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18.02.2023 09:44 Відповісти
КІМ -НЕ Західна УКРАЇНА а захід північь південь схід УКРАЇНИ
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18.02.2023 10:13 Відповісти
 
 