В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Ворог запускає ракети із тактичної авіації (оновлено)

Зранку 18 лютого у низці регіонів Україні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі карта тривог виглядає так:

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Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив у телеграм-каналі: "2 незрозумілі цілі залишають область на північному заході. Летять на західну (напрям)".

Станом на 8.42 тривогу також оголошено на Західній Україні.

О 8.47 Кім зазначив, що підтверджено пуски ще з Чорного моря.

"Реагуємо на сигнал повітряної тривоги. Є загроза", - зазначив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За даними телеграм-каналів, попередньо, зафіксовано дві групи ракет: частина курсом на Дніпропетровщину, а інша - на Вінниччину.

Глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує, що станом на 9.05 пролунало 2 вибухи у Хмельницькому.

"Ситуація в небі напружена. Не виходьте з укиттів до відбою повітряної тривоги", - зазначає глава Тернопільської ОВА Володимир Труш.

"Кривий Ріг. Реальна загроза ракетних ударів", - зазначив у телеграм-каналі начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Ворог використовує тактичну авіацію, зокрема в повітряному просторі окупованих територій і запускає ракети", - інформує очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла через загрозу ракетної атаки.

Станом на 9.35 пішли відбої по регіонах. Наразі тривога - на Миколаївщині, Херсонщині та Луганщині.

За даними Повітряних сил, ворог випустив по Україні 4 "Калібри", 2 з них - знищено. Згодом глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що у Хмельницькому влучання у військовий об’єкт та поблизу зупинки громадського транспорту.





