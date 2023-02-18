Доба на Донеччині: ракетний удар по Покровську, обстріли Мар’їнки та Красногорівки. ФОТОрепортаж

Напередодні вночі росіяни завдали ракетного удару по Покровську. На щастя, обійшлося без жертв, однак є руйнування: пошкоджено 6 житлових будинків, 3 освітні заклади і центральну площу.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Донецькому напрямку під обстріли потрапили Мар'їнка та Красногорівка, гучно було на околицях Очеретинської громади.

"На Горлівському напрямку 1 людина загинула в Іванопіллі, у селі пошкоджено 12 будинків. У Торецькій громаді поранено 3 людини, ще 1 - у Бахмуті. У Соледарській громаді пошкоджено 3 будинки у Федорівці, тривають обстріли Васюківки і Роздолівки. Обстріли зафіксовані в Часовоярській громаді", - йдеться у повідомленні.

На Лисичанському напрямку під вогнем Сіверськ і Серебрянка Сіверської громади, Торське і Зарічне Лиманської громади - без постраждалих.

Всього за добу росіяни вбили 3 жителів Донеччини, поранили ще 5.

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