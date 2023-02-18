УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11604 відвідувача онлайн
Новини Фото Фотошопи політиків
18 360 15

Народження "сакрального символа", російський гламур, фатальна помилка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Народження сакрального символа, російський гламур, фатальна помилка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Претензії "русского мира"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко - до Путіна: Как будто бы я мог не согласиться к вам приехать! ВIДЕО

Народження сакрального символа, російський гламур, фатальна помилка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Народження "сакрального символа"

Народження сакрального символа, російський гламур, фатальна помилка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Нарада у кремлі

Народження сакрального символа, російський гламур, фатальна помилка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Хоча це й дуже жорстоко...

Народження сакрального символа, російський гламур, фатальна помилка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Російський гламур

Народження сакрального символа, російський гламур, фатальна помилка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

У вікіпедії оновлення

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський футболіст з підбитим оком розповів про бійку з гравцями "Минаю": "Крикнул "Слава России!", ну, и все - пошло". ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФК "Минай" про переможну бійку з футболістами "Шинника": П’яного росіянина знудило в туалеті, він нахамив прибиральниці. За неї вступився українець (оновлено)

Народження сакрального символа, російський гламур, фатальна помилка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Кінець країни Z

Народження сакрального символа, російський гламур, фатальна помилка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Цікаво...

Народження сакрального символа, російський гламур, фатальна помилка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Жорсткі санкції

Народження сакрального символа, російський гламур, фатальна помилка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Валентинка здорової людини

Народження сакрального символа, російський гламур, фатальна помилка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Справжнє кохання

Народження сакрального символа, російський гламур, фатальна помилка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Ракети треба берегти...

Народження сакрального символа, російський гламур, фатальна помилка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 13

Фатальна помилка

Народження сакрального символа, російський гламур, фатальна помилка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 14

Писающий мальчик

Народження сакрального символа, російський гламур, фатальна помилка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 15

Тим часом на росіі

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Лукашенко Олександр (2655) Медведєв Дмитро (1911) путін володимир (23857) фотожаба (13875)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
. 😂
показати весь коментар
18.02.2023 10:19
+17
показати весь коментар
18.02.2023 09:51
+12
..
показати весь коментар
18.02.2023 10:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
18.02.2023 09:51 Відповісти
нема там про клуб у вікіпедії цієї інфи...
показати весь коментар
18.02.2023 09:52 Відповісти
а остольные фото провели, достоверные фото?
показати весь коментар
18.02.2023 09:55 Відповісти
вас перевірив, не визиваєте довіри
показати весь коментар
18.02.2023 10:07 Відповісти
пробили по базе фсб?
показати весь коментар
18.02.2023 10:16 Відповісти
Інфи нема, а досягнення є.
показати весь коментар
18.02.2023 10:05 Відповісти
Сракальний символ.
показати весь коментар
18.02.2023 10:00 Відповісти
https://ibb.co/4d5qt6j
показати весь коментар
18.02.2023 10:10 Відповісти
Коли ми починаємо жартувати, значить скоро будемо святкувати наше Велике Свято - Перемога.
Вірю в хлопців ЗСУ!
показати весь коментар
18.02.2023 10:14 Відповісти
. 😂
показати весь коментар
18.02.2023 10:19 Відповісти
..
показати весь коментар
18.02.2023 10:24 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2023 10:39 Відповісти
А там в анусі - *уй
показати весь коментар
18.02.2023 10:57 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2023 10:45 Відповісти
 
 