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Із полеглими прикордонниками Михайлом Барадулею та Миколою Лосятинським попрощалися у Сумах. ФОТО

У Сумах попрощалися з полеглими прикордонниками Михайлом Барадулею та Миколою Лосятинським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, військовослужбовці загинули 12 лютого 2023 року під час виконання завдань з охорони й оборони державного кордону на Сумщині.

Старший лейтенант Михайло Барадуля у лавах ДПСУ з 2014 року. У чоловіка залишилася дружина та двоє дітей.

Солдат Микола Лосятинський призвався до Держприкордонслужби у 2022 році. Його з війни не дочекалася мати, дружина та двоє дітей.

Також читайте: Із полеглим прикордонником Олександром Авраменком попрощалися на Сумщині. ФОТО

Із полеглими прикордонниками Михайлом Барадулею та Миколою Лосятинським попрощалися у Сумах 01
Із полеглими прикордонниками Михайлом Барадулею та Миколою Лосятинським попрощалися у Сумах 02
Із полеглими прикордонниками Михайлом Барадулею та Миколою Лосятинським попрощалися у Сумах 03

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6013) пам’ять (1188) Сумська область (3709) Суми (889) втрати (4408)


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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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18.02.2023 10:15 Відповісти
Вічна пам'ять та слава Героям, що загинули за Україну!!!
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18.02.2023 10:28 Відповісти
Слава Героям!!!
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18.02.2023 10:42 Відповісти
Svitla Pam'yat'. Vi4na Slava .🇺🇦
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18.02.2023 10:47 Відповісти
С.У.М.
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18.02.2023 11:22 Відповісти
на олх и Lоbyxx вербуют за то
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18.02.2023 12:02 Відповісти
Вічна пам'ять нашим Героям 😪😪😪
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18.02.2023 12:23 Відповісти
 
 