Із полеглими прикордонниками Михайлом Барадулею та Миколою Лосятинським попрощалися у Сумах. ФОТО

У Сумах попрощалися з полеглими прикордонниками Михайлом Барадулею та Миколою Лосятинським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, військовослужбовці загинули 12 лютого 2023 року під час виконання завдань з охорони й оборони державного кордону на Сумщині.

Старший лейтенант Михайло Барадуля у лавах ДПСУ з 2014 року. У чоловіка залишилася дружина та двоє дітей.

Солдат Микола Лосятинський призвався до Держприкордонслужби у 2022 році. Його з війни не дочекалася мати, дружина та двоє дітей.

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