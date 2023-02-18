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Затримано ворожу інформаторку, яка "наводила" ракети по школах та електропідстанціях Донеччини, - СБУ

Служба безпеки викрила ще одну учасницю інформаторської мережі РФ, яка діяла у прифронтових районах сходу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, у попередні місяці СБУ затримала чотирьох її спільників на спробах передачі російським окупантам розвідданих про базування Сил оборони на Бахмутському і Краматорському напрямках.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм покарання до 8 років ув’язнення.

"Наразі співробітники Служби безпеки затримали ворожу інформаторку, яка не тільки переховувалась від правосуддя, але й продовжувала розвідувально-підривну діяльність проти України. Зловмисниця приховано збирала інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в районі Добропілля на Донеччині. Крім того, вона передавала рашистам координати місцевих шкіл та об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств", - йдеться у повідомленні.

Одержану розвідінформацію російські загарбники використовували для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських населених пунктах.

Як свідчать матеріали слідства, зловмисниця передавала закриті відомості своїй знайомій через анонімні месенджери.

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Потім розвіддані надходили до штабу 1-го армійського корпусу Південного військового округу ЗС РФ.

Затримано ворожу інформаторку, яка наводила ракети по школах та електропідстанціях Донеччини, - СБУ 01

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань).

Суд обрав їй міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Автор: 

обстріл (28613) СБУ (12842) Донецька область (8529) колабораціонізм (1160)


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Топ коментарі
+27
Для чого пика закрита, щоб ніхто свою самку не впізнав чи срашнюча сильно?
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18.02.2023 12:26
+20
Скільки людей через неї загинуло??? Чому ота істота ще жива?!!!
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18.02.2023 12:29
+15
Не інформаторка. Массова вбивця.
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18.02.2023 13:00
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Для чого пика закрита, щоб ніхто свою самку не впізнав чи срашнюча сильно?
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18.02.2023 12:26 Відповісти
кожного разу коли подають таку інформацію-рожи замилюють.Навіщо?
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18.02.2023 12:37 Відповісти
Тому що до вироку суду діє презумпція невинуватості. Це правильно. Буде вирок, побачимо і обличчя, почуємо і прізвище.
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18.02.2023 12:40 Відповісти
Ти багато бачив вироків,і пик які їх отримали?
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18.02.2023 13:11 Відповісти
де побачимо і де почуємо?
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18.02.2023 13:31 Відповісти
Будуть і прес-релізи СБУ, і суду, і просто купа новин в ЗМІ . . . Просто хто слідкує, той побачить, а хто забуде сьогоднішню новину, той забуде.
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18.02.2023 20:32 Відповісти
Тоді взагалі який зміст з цієї інформації, якщо у неї наразі статус підозрювана, а завтра виявиться, що вона невинна.
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22.02.2023 23:28 Відповісти
Як би їх вішали...😢
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18.02.2023 12:45 Відповісти
https://t.me/operativnoZSU/79193
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18.02.2023 13:15 Відповісти
Не переймайтеся,у місцевому тг каналі ії морду вже виклали, шкода що зараз до неї не добратися.
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18.02.2023 16:27 Відповісти
Скільки людей через неї загинуло??? Чому ота істота ще жива?!!!
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18.02.2023 12:29 Відповісти
Бо Єрмаку і Зєлєнскаму потрібні такі кадри, а "мудрий нарід" боїться руки забруднити і не цінує ні країни, ні свого життя та ладен гинути сімями. Телята. Що ж тут зробиш... Спадок кацапщини...
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18.02.2023 13:01 Відповісти
Шановний НБ,ви просто не знаєте всього...Таких дівчат,жінок-Єрмак і Зеленський спеціально набирають,як проституток в ОП.А так,як ви не якесь там теля,то вам це потрібно знати в першу чергу.Вони в тому ОП прямо ненаситні в своїх бажаннях...
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18.02.2023 14:06 Відповісти
Запіномонтажнити в усі отвори цю потвору!
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18.02.2023 12:33 Відповісти
Не марнуйте час на блюр - користуйтесь цеглою.
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18.02.2023 12:34 Відповісти
Продажна курва заслуговує на довічне !
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18.02.2023 12:35 Відповісти
Типова бамбасянка.
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18.02.2023 12:38 Відповісти
Скільки?! 8 років за участь в організованій злочинці групі по вбивства українців та терористичних актах!? Та за таке рішення треба судів та прокурорів притягати до відповідальності. Навіть більший термін передбачений відповідно нового закону прийнятого депутатами ухилянтами військовому ЗСУ, захиснику України який може не виконати злочиний наказ дебілого командира.
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18.02.2023 12:41 Відповісти
Не 8 років, а написано до 8 років ( 2,3,4 і так далі до 8). Я не знаю може це помилка?
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18.02.2023 14:56 Відповісти
зоя космодем"янська-реінкарнація.
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18.02.2023 12:41 Відповісти
Я вас умоляю... Разве шо черноротая ленка бондаренчиха. Ну и шо, шо созналась... ведь своим чистосердечным признанием курва избежала пристрастий...Вместо 8 лет - довiчне. Тем более , шо в статье намек на то шо она - меченая. оркыня, кроме всего, ранее еще и пряталась от правосудия... ЗЫ...мож кому смокинг примерила..
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18.02.2023 13:30 Відповісти

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18.02.2023 13:34 Відповісти
Vyzenit',bud´-laska; zju merzotu do moskovii; pozbavte Ukrains'kogo gromadjansva, zasudit, za zradu UKRAINY
I tak robyty z koznoji takoju navoli44ju
NE POTRIBNI vony Ukraini, NE MAJUT prava hodyty po UKRAINSKIJ zemli
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18.02.2023 12:59 Відповісти
Не інформаторка. Массова вбивця.
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18.02.2023 13:00 Відповісти
Любителька рускаго міра, яка бачила той руський мір тільки по телевізору і то сильно прикрашеним. Навела ракети на своїх же дітей в школі, чи скоріше, своїх забрала, а сусідські нехай гинуть. Все таки, що не кажіть, а на Домбасі щось дуже багато тих наводчиків.
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18.02.2023 13:03 Відповісти
Інформаторів було б значно менше,якби вони знали,що їх чекає або стінка,або петля,або гільйотина.А в Україні-стоїть,падлюка,либиться.Дерьмократія по-українські!
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18.02.2023 13:14 Відповісти
Розстріляти і пробачити, можна навпаки.
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18.02.2023 13:34 Відповісти
Єрша в щєль, руки зв'язані за спиною та на ланцюг ссуку!!!
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18.02.2023 13:50 Відповісти
Мнение мое всегда всегда конечно субъективно, и повторяю всегда--- сто раз уже печатал и вопрос задавал. Почему нет трибуналов до сих пор и военно- полевых судов? Уважаемый Бутусов, Я на этом форуме давно, сколько раз блокированный, не считаю, да хоть навсегда. Поднимите этот вопрос!!! У вас есть рычаги влияния и скорее всего почти все участники форума этого на Цензоре тоже так считают, гибнет цвет нации, а шваль получает сроки как за злостное хулиганство, предав Родину и народ! Пора! Ведь настохерело это!
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18.02.2023 14:47 Відповісти
Наші гуманні суди більше 5 років не дадуть...
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18.02.2023 15:03 Відповісти
5-колона в Україні ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....

шуфричі, льовочкіни, смірнови, ізовітови, бойки,волошини, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
а чим тільки НЕ "займався" агент Друг баканафф ванюшка...?!
але виборці України...хотіли..."па-пріколу"....
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18.02.2023 17:12 Відповісти
Na kol!
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18.02.2023 20:08 Відповісти
"суд призначив їм покарання до 8 років ув'язнення". Слід розуміти, що 4-м її співучасникам суд призначив разом до 8-ми років тюрми. Їй же нічого суд не призначив,бо вона "співпрацювала зі слідством". Ось так потрібно розуміти цю статтю. Ну коли вже журналюги навчаться правильно формулювати факти?
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22.02.2023 06:40 Відповісти
 
 