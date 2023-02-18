Затримано ворожу інформаторку, яка "наводила" ракети по школах та електропідстанціях Донеччини, - СБУ
Служба безпеки викрила ще одну учасницю інформаторської мережі РФ, яка діяла у прифронтових районах сходу України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, у попередні місяці СБУ затримала чотирьох її спільників на спробах передачі російським окупантам розвідданих про базування Сил оборони на Бахмутському і Краматорському напрямках.
Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм покарання до 8 років ув’язнення.
"Наразі співробітники Служби безпеки затримали ворожу інформаторку, яка не тільки переховувалась від правосуддя, але й продовжувала розвідувально-підривну діяльність проти України. Зловмисниця приховано збирала інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в районі Добропілля на Донеччині. Крім того, вона передавала рашистам координати місцевих шкіл та об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств", - йдеться у повідомленні.
Одержану розвідінформацію російські загарбники використовували для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських населених пунктах.
Як свідчать матеріали слідства, зловмисниця передавала закриті відомості своїй знайомій через анонімні месенджери.
Потім розвіддані надходили до штабу 1-го армійського корпусу Південного військового округу ЗС РФ.
На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань).
Суд обрав їй міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
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I tak robyty z koznoji takoju navoli44ju
NE POTRIBNI vony Ukraini, NE MAJUT prava hodyty po UKRAINSKIJ zemli
шуфричі, льовочкіни, смірнови, ізовітови, бойки,волошини, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
а чим тільки НЕ "займався" агент Друг баканафф ванюшка...?!
але виборці України...хотіли..."па-пріколу"....