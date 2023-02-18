Два ракетні удари по Хмельницькому: влучання у військовий об’єкт та поблизу зупинки громадського транспорту. ФОТО

Сьогодні вранці ворог завдав 2 удари по місту Хмельницькому.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, є влучання у військовий об'єкт, також є ще одне влучання поблизу зупинки громадського транспорту. Вибуховою хвилею пошкоджено цивільні будинки, 3 навчальні заклади, вибито сотні вікон, пошкоджено 11 автомобілів", - йдеться у повідомленні.

За словами Гамалія, 2 цивільних людей звернулися до лікарні за допомогою.

"Це чоловік та жінка. Чоловік, який має осколкове поранення, перебував у маршрутці. Пораненим надана медична допомога. Їхній стан стабільний", - додає очільник регіону.

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Нагадаємо, зранку 18 лютого у низці регіонів Україні було оголошено повітряну тривогу.

Глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформував, що під час тривоги пролунало 2 вибухи у Хмельницькому.