У боях за Україну загинули воїни Павло Муравйов, Юрій Грушевський та В’ячеслав Іванов з Кривого Рогу. ФОТОрепортаж

У боях за Україну загинули троє військовослужбовців з Кривого Рогу - Павло Муравйов, Юрій Грушевський та В’ячеслав Іванов.

Про це повідомили в компанії "АрселорМіттал Кривий Ріг", де вони працювали до війни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За повідомленням, 10 лютого біля міста Вугледар загинув старший солдат, бойовий медик Павло Муравйов.

Багато років поспіль він працював у фасонносталеливарному цеху ливарно-механічного заводу підприємства.

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"Найкращий у професії, надійний друг, турботливий батько і досвідчений колега - так його згадують колеги", - сказано в повідомленні.

У нього залишилися дружина та доньки.

3 лютого на війні обірвалось життя старшого солдата, бійця зенітно-ракетного взводу Юрія Грушевського.

У "АрселорМіттал Кривий Ріг" він працював оператором газового різання машини безперервного лиття заготівок конвертерного цеху.

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"В бригаді поважали його за сумління, веселу вдачу, спокійний характер. Юрій завжди готовий був допомогти", - мовиться в повідомленні.

У Юрія залишилися дружина та двоє дітей.

11 лютого пішов з життя боєць Національної гвардії України В’ячеслав Іванов. На підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг" він працював електромонтером електрокущового цеху.

"Він керував бригадою, добре організовував роботу, з усіма знаходив спільну мову, налаштовував на роботу своїх хлопців, заряджав позитивом, бо й сам був позитивним та життєрадісним", - повідомили на підприємстві.

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