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Новини Фото Війна
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У боях за Україну загинули воїни Павло Муравйов, Юрій Грушевський та В’ячеслав Іванов з Кривого Рогу. ФОТОрепортаж

У боях за Україну загинули троє військовослужбовців з Кривого Рогу - Павло Муравйов, Юрій Грушевський та В’ячеслав Іванов.

Про це повідомили в компанії "АрселорМіттал Кривий Ріг", де вони працювали до війни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За повідомленням, 10 лютого біля міста Вугледар загинув старший солдат, бойовий медик Павло Муравйов.

У боях за Україну загинули воїни Павло Муравйов, Юрій Грушевський та В’ячеслав Іванов з Кривого Рогу 01

Багато років поспіль він працював у фасонносталеливарному цеху ливарно-механічного заводу підприємства.

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"Найкращий у професії, надійний друг, турботливий батько і досвідчений колега - так його згадують колеги", - сказано в повідомленні.

У нього залишилися дружина та доньки.

3 лютого на війні обірвалось життя старшого солдата, бійця зенітно-ракетного взводу Юрія Грушевського.

У боях за Україну загинули воїни Павло Муравйов, Юрій Грушевський та В’ячеслав Іванов з Кривого Рогу 02

У "АрселорМіттал Кривий Ріг" він працював оператором газового різання машини безперервного лиття заготівок конвертерного цеху.

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"В бригаді поважали його за сумління, веселу вдачу, спокійний характер. Юрій завжди готовий був допомогти", - мовиться в повідомленні.

У Юрія залишилися дружина та двоє дітей.

11 лютого пішов з життя боєць Національної гвардії України В’ячеслав Іванов. На підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг" він працював електромонтером електрокущового цеху.

У боях за Україну загинули воїни Павло Муравйов, Юрій Грушевський та В’ячеслав Іванов з Кривого Рогу 03

"Він керував бригадою, добре організовував роботу, з усіма знаходив спільну мову, налаштовував на роботу своїх хлопців, заряджав позитивом, бо й сам був позитивним та життєрадісним", - повідомили на підприємстві.

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