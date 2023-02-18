Волонтери за допомоги сітки-рабиці маскують від ворога українські САУ "Краб". ФОТОрепортаж
Волонтери зібрали майже 100 тис. грн та купили сітку-рабицю, за допомоги якої на Бахмутському та Лиманському напрямках маскують українські гармати.
Про це пише у фейсбуці Сергій Гриненко, який організував збір, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вчора все забрали, а сьогодні вже почали будувати нові будиночки для крабів. Купили 200 мотків по 10м", - написав він.
Збір Сергій розпочав на початку лютого. "З масовою появою ланцетів, ми почали будувати захисні будиночки для гармат з сітки. Цієї сітки було доволі багато, але і гармат не так мало, і вони міняють свої позиції, і потреби доволі великі. Запаси сітки вичерпуються дуже швидко. В окрузі вже куплена вся сітка. Нещодавно всі бачили фотографії як "сітка спасла краба", а точніше як такий будиночок врятував САУ Краб", - писав тоді він.
Тепер сітка буде відправлена на Бахмутський та Лиманський напрямки і дозволить зберегти українські гармати.
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Координаты конечно не указаны, но для операторов дронов подсказка - увидел ветки деревьев красиво покрывающие площадь в виде прямоугольника, наводи арту ....
Якщо ж ні, то ні.
П.С. Не нужно даже весь врот "обнюхивать", уже дали почти что координаты и то что там будет -
Тепер сітка буде відправлена на Бахмутський та Лиманський напрямки і дозволить зберегти українські гармати.
Джерело:
1 - У рашистов нет столько пилотов, чтобы поднять в небо такое количество авиации в один момент,
2 - Нужно быть полным кретином чтобы поставить всю свою авиацию в зону ракетного поражения,
3 - У Кремля нет такого количества исправных самолетов - 50% их самолетов в полностью нерабочем или полу-рабочем состоянии
Пілотів у них достатньо, вони до цієї війни готувались, а не жували соплі 8 років.
Не треба недооцінювати ворога, тому що це перший крок до поразки. В нашому Генштабі це прекрасно розуміють
Вдячність справжнім волонтерам!
Эффективная поверхность рассеяния электромагнитного излучения в сетке из стальной проволоки зависит от различных факторов, включая толщину проволоки, расстояние между проволоками и частоту излучения. Как правило, стальная проволочная сетка может рассеивать электромагнитное излучение в широком диапазоне углов, что делает ее эффективным средством уменьшения количества излучения, которое передается или принимается целью. С точки зрения потенциального использования в качестве средства маскировки или демаскировки металлических объектов против военных радаров, сетка из стальной проволоки может обеспечить определенный уровень защиты за счет рассеяния сигналов радара и снижения их обнаруживаемости. Однако эффективность этого подхода будет зависеть от конкретной конструкции радара и характеристик сетки из стальной проволоки. Стоит отметить, что, хотя сетка из стальной проволоки может обеспечить определенный уровень защиты от обнаружения радаров, она не является надежной, и существуют другие средства обнаружения металлических объектов, на которые не влияет использование сетки. Поэтому использование сетки из стальной проволоки в качестве средства противодействия военным противобатарейным радарам следует рассматривать как один из компонентов более широкой стратегии по снижению обнаруживаемости металлических объектов.
Виявляється вони навіть на таке не здатні. До речі ідею "куль з фольгою" теж вперше озвучив наш "єксперт"