Волонтери за допомоги сітки-рабиці маскують від ворога українські САУ "Краб". ФОТОрепортаж

Волонтери зібрали майже 100 тис. грн та купили сітку-рабицю, за допомоги якої на Бахмутському та Лиманському напрямках маскують українські гармати.

Про це пише у фейсбуці Сергій Гриненко, який організував збір, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вчора все забрали, а сьогодні вже почали будувати нові будиночки для крабів. Купили 200 мотків по 10м", - написав він.

Збір Сергій розпочав на початку лютого. "З масовою появою ланцетів, ми почали будувати захисні будиночки для гармат з сітки. Цієї сітки було доволі багато, але і гармат не так мало, і вони міняють свої позиції, і потреби доволі великі. Запаси сітки вичерпуються дуже швидко. В окрузі вже куплена вся сітка. Нещодавно всі бачили фотографії як "сітка спасла краба", а точніше як такий будиночок врятував САУ Краб", - писав тоді він.

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Тепер сітка буде відправлена на Бахмутський та Лиманський напрямки і дозволить зберегти українські гармати.









