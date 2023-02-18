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Волонтери за допомоги сітки-рабиці маскують від ворога українські САУ "Краб". ФОТОрепортаж

Волонтери зібрали майже 100 тис. грн та купили сітку-рабицю, за допомоги якої на Бахмутському та Лиманському напрямках маскують українські гармати.

Про це пише у фейсбуці Сергій Гриненко, який організував збір, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вчора все забрали, а сьогодні вже почали будувати нові будиночки для крабів. Купили 200 мотків по 10м", - написав він.

Збір Сергій розпочав на початку лютого. "З масовою появою ланцетів, ми почали будувати захисні будиночки для гармат з сітки. Цієї сітки було доволі багато, але і гармат не так мало, і вони міняють свої позиції, і потреби доволі великі. Запаси сітки вичерпуються дуже швидко. В окрузі вже куплена вся сітка. Нещодавно всі бачили фотографії як "сітка спасла краба", а точніше як такий будиночок врятував САУ Краб", - писав тоді він.

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Тепер сітка буде відправлена на Бахмутський та Лиманський напрямки і дозволить зберегти українські гармати.

Волонтери за допомоги сітки-рабиці маскують від ворога українські САУ Краб 01
Волонтери за допомоги сітки-рабиці маскують від ворога українські САУ Краб 02
Волонтери за допомоги сітки-рабиці маскують від ворога українські САУ Краб 03
Волонтери за допомоги сітки-рабиці маскують від ворога українські САУ Краб 04
Волонтери за допомоги сітки-рабиці маскують від ворога українські САУ Краб 05

Автор: 

волонтери (1335) САУ (227)


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Топ коментарі
+39
А навіщо це показувати! Задовбали про все розказувати
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18.02.2023 15:21
+24
Складається стійке враження, що справжні волонтери роблять для ЗСУ більше, ніж ті, хто при владі!
Вдячність справжнім волонтерам!
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18.02.2023 15:30
+13
Показывают сетку ( а не места их нахождения) для того, чтобы собирать деньги и на маскировку для арты и на её же защиту, а то наши яйцеобразные фельдмаршалы почему-то об этом не подумали, и как у нас всегда получается : за дело берутся добровольцы, волонтёры, энтузиасты и простые донатеры
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18.02.2023 15:34
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А навіщо це показувати! Задовбали про все розказувати
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18.02.2023 15:21 Відповісти
А це військова таємниця #1?
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18.02.2023 15:34 Відповісти
Это военная хитрость, которуюю еще и соорудить не успели, но уже разтрезвонили на весь земной шар
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18.02.2023 16:12 Відповісти
Це не військова таємниця, але логіка підказує, що побачивши це, змавпують кацапи. То логічне запитання, навіщо це показувати, можливо краще показати після нашої перемоги?
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18.02.2023 17:08 Відповісти
Показывают сетку ( а не места их нахождения) для того, чтобы собирать деньги и на маскировку для арты и на её же защиту, а то наши яйцеобразные фельдмаршалы почему-то об этом не подумали, и как у нас всегда получается : за дело берутся добровольцы, волонтёры, энтузиасты и простые донатеры
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18.02.2023 15:34 Відповісти
А это не место нахождения?



Координаты конечно не указаны, но для операторов дронов подсказка - увидел ветки деревьев красиво покрывающие площадь в виде прямоугольника, наводи арту ....
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18.02.2023 16:11 Відповісти
Якщо зможеш надати точні координати цього місця, або вказати мітку на карті, то таки будеш правий.

Якщо ж ні, то ні.
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18.02.2023 17:21 Відповісти
Ты наверное тормоз. Я еще раз попытаюсь объяснить - в любой точке на карте театра боевых действий аэроразведке достаточно разглядеть ветки подозрительно формирующие некий прямоугольник(кривоугольник, круг, овал или нечто другое напоминающее рукотворную геометрическую фигуру) - наводи туда арту, а вдруг там "Краб"

П.С. Не нужно даже весь врот "обнюхивать", уже дали почти что координаты и то что там будет -

Тепер сітка буде відправлена на Бахмутський та Лиманський напрямки і дозволить зберегти українські гармати.

Джерело:
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18.02.2023 20:19 Відповісти
*весь фронт обнюхивать
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18.02.2023 20:21 Відповісти
А без цієї фотки вони би "Не обнюхивали би" сотні квадратних кілометрів у пошуках "чогось підозріло формуючого якійсь прямокутник"?
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18.02.2023 23:17 Відповісти
Я не про владу, я про те показують, як за допомогою сітки-рабіци можна міскувати місце дислокації САУ.
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18.02.2023 17:50 Відповісти
О визивайте негайно сбу, розвідку нацгвардію - бо в інтернеті показали нову над секретну зброю - металеву заборону сітку 😜🤣
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18.02.2023 15:39 Відповісти
Да яка різниця,шо вони показують,кацапня смердюча все одно не розбере ні чого,вони до чого тупі,обізянка розумніша за цих кацапів.
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18.02.2023 16:04 Відповісти
Многие разгоняют мульку что кремлевские нацисты могут начать наступление с Беларуси. Вероятнее всего бункерный больше заинтересован в оккупации херсонской, запорожской, днепропетровской, николаевской области так как ему больше всего нужно украинское зерно, так как такие ценные ресурсы позволяют этому террористу терроризировать весь мир. Вот на этих направлениях ублюдок может начать наступление, а Белорусь это скорее всего отвлекающий маневр мульку о которой разгоняют кремлевские ЦИПСО
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18.02.2023 15:28 Відповісти
Так же в информационном поле появляется информация о переброске к границам Украины авиации - Это тоже относится к вбросам кремлевских ЦИПСО по нескольким причинам
1 - У рашистов нет столько пилотов, чтобы поднять в небо такое количество авиации в один момент,
2 - Нужно быть полным кретином чтобы поставить всю свою авиацию в зону ракетного поражения,
3 - У Кремля нет такого количества исправных самолетов - 50% их самолетов в полностью нерабочем или полу-рабочем состоянии
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18.02.2023 15:35 Відповісти
Це інформація розвідки. На аеродромах за 200 км від кордону з Україною. Якщо їз передислокували - значить вони літають.
Пілотів у них достатньо, вони до цієї війни готувались, а не жували соплі 8 років.
Не треба недооцінювати ворога, тому що це перший крок до поразки. В нашому Генштабі це прекрасно розуміють
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19.02.2023 05:40 Відповісти
а рівненська атомна що поганий козир? он з запорізькою скільки проблем
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18.02.2023 19:15 Відповісти
ДЛЯ КОГО ВИ ЦЕ,показуєте мабуть для ворога.Краще показуйте тих хто краде у армії.
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18.02.2023 15:28 Відповісти
Це звичайно ж показувати не варто,а тих хто краде у армії щодня показують по телезеляфоні.Зебіли радіють...
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18.02.2023 15:34 Відповісти
А этого гудосого вора и так по нескольку раз в день на всех каналах показывают.
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18.02.2023 15:34 Відповісти
Придаток до телесуфлера...
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18.02.2023 17:36 Відповісти
не на часі
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18.02.2023 18:03 Відповісти
Складається стійке враження, що справжні волонтери роблять для ЗСУ більше, ніж ті, хто при владі!
Вдячність справжнім волонтерам!
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18.02.2023 15:30 Відповісти
Звісно... бо справжні волонтери не крадуть!
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18.02.2023 16:05 Відповісти
А совсем настоящие волонтеры еще и базар фильтруют. Достаточно для подтверждения своей работы сообщить - бойцы попросили купить рабицу и мы ее купили. При этом показать только переданные рулоны сетки, а не процесс ее использования и описание ноухау
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18.02.2023 16:21 Відповісти
А чому не вказали ще й координати розміщення наших САУ? Довбограї...
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18.02.2023 15:32 Відповісти
Маскировака сеткой рабицей?????В принципе,можно если сверху кикимору кинуть......Наши это делают для защиты от ланцентов,есть много фоток как кацапские ланцеты ловяться на рабицу)))НЕ НАНОСЯ ВРЕДА......Только показуху с этого делать,наверное не правильно.
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18.02.2023 16:02 Відповісти
Задовбали, скільки можна видавати інформацію, піарники довбані, давно було видно як росіянські пташки застрягали, то показали причину!
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18.02.2023 16:56 Відповісти
У тому що цю інформацію оприлюднили не бачу нічого поганого. Навпаки можна понастроїти таких 200 халабуд з рабиці і закидати гілками і нехай гадають де ті Краби.
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18.02.2023 17:32 Відповісти
А как отражается электромагнитная волна от сетки рабицы? Не будут ли вместо маскировки "ярко засвечены" на радарах кацапни, то что пытаются скрыть?!
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18.02.2023 17:48 Відповісти
На мой взгляд пушки и танки нужно маскировать прорезинеными материалами покращенными в маскирирующий камуфляж для конкретной местности и времени года, тем самым помимо скрытия в видимом оптическом диапазоне, уменьшается эффективная повехность рассеяния узлучений от контрбатарейных радаров, а также для защитиы металла от коррозии атмосферной влаги (дождя)!
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18.02.2023 17:59 Відповісти
Что ж, искусственный интелект одобрил сетку рабицу как маскировочное средтство против контрбатарейных радаров, вот его ответ:

Эффективная поверхность рассеяния электромагнитного излучения в сетке из стальной проволоки зависит от различных факторов, включая толщину проволоки, расстояние между проволоками и частоту излучения. Как правило, стальная проволочная сетка может рассеивать электромагнитное излучение в широком диапазоне углов, что делает ее эффективным средством уменьшения количества излучения, которое передается или принимается целью. С точки зрения потенциального использования в качестве средства маскировки или демаскировки металлических объектов против военных радаров, сетка из стальной проволоки может обеспечить определенный уровень защиты за счет рассеяния сигналов радара и снижения их обнаруживаемости. Однако эффективность этого подхода будет зависеть от конкретной конструкции радара и характеристик сетки из стальной проволоки. Стоит отметить, что, хотя сетка из стальной проволоки может обеспечить определенный уровень защиты от обнаружения радаров, она не является надежной, и существуют другие средства обнаружения металлических объектов, на которые не влияет использование сетки. Поэтому использование сетки из стальной проволоки в качестве средства противодействия военным противобатарейным радарам следует рассматривать как один из компонентов более широкой стратегии по снижению обнаруживаемости металлических объектов.
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18.02.2023 20:50 Відповісти
повторюсь але є питання - на х вихвалятись? ну навіщо підкидувати тупим москалям ідеї.
Виявляється вони навіть на таке не здатні. До речі ідею "куль з фольгою" теж вперше озвучив наш "єксперт"
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18.02.2023 18:25 Відповісти
ми ще ці гаражі придумали на початку грудня ,а тепер ці гаражі показують на весь світ щей волонтери молодці що почали помагати
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18.02.2023 21:28 Відповісти
Це не будиночки а гаражі
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18.02.2023 21:42 Відповісти
А может нужно МО озаботиться, к каждой гаубице - разборный стандартный комплект халабуды?
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19.02.2023 10:58 Відповісти
 
 