Ворог обстрілює Харківщину, у Вовчанську загинув чоловік, двоє поранених у Ківшарівці, - ОВА. ФОТО

Сьогодні протягом дня під ворожим вогнем перебувають Куп’янський та Чугуївський райони Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у смт Ківшарівка, близько 14:00, було поранено дві людини, які на момент обстрілу перебували на вулиці. Це 57-річна жінка та 53-річний чоловік. Обоє госпіталізовані. Пошкоджено будівлю одного із закладів освіти.

"Після 14:00 було обстріляно м. Вовчанськ. Ворожий снаряд влучив у приватний будинок, загинув цивільний чоловік. У м. Куп'янськ через обстріли згоріли гаражі та два автомобілі цивільних. У смт Дворічна значних пошкоджень зазнала будівля швидкої медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

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