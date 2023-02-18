Ворог обстрілює Харківщину, у Вовчанську загинув чоловік, двоє поранених у Ківшарівці, - ОВА. ФОТО
Сьогодні протягом дня під ворожим вогнем перебувають Куп’янський та Чугуївський райони Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у смт Ківшарівка, близько 14:00, було поранено дві людини, які на момент обстрілу перебували на вулиці. Це 57-річна жінка та 53-річний чоловік. Обоє госпіталізовані. Пошкоджено будівлю одного із закладів освіти.
"Після 14:00 було обстріляно м. Вовчанськ. Ворожий снаряд влучив у приватний будинок, загинув цивільний чоловік. У м. Куп'янськ через обстріли згоріли гаражі та два автомобілі цивільних. У смт Дворічна значних пошкоджень зазнала будівля швидкої медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.
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показати весь коментар18.02.2023 19:27 Відповісти Мені подобається 2
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