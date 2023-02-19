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Окупанти з важкої артилерії вдарили по Нікополю, пошкоджено будинки, лінії електропередач, автомийку. ФОТО

Майже 13 годин тривала повітряна тривога в Нікопольському районі через загрозу артобстрілу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Вчора пізно ввечері там сталася чергова ворожа атака: окупанти вдарили по мирному Нікополю з важкої артилерії.

Понівечили автомийку, півдесятка будинків, лінії електропередач. Головне, що люди неушкоджені", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, більше обстрілів у громадах Дніпропетровщини не зафіксовано, ніч видалася спокійною і без сирен.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Протягом 18 лютого окупанти обстріляли Нікополь і Марганець, - облрада. ФОТО

Окупанти з важкої артилерії вдарили по Нікополю, пошкоджено будинки, лінії електропередач, автомийку 01
Окупанти з важкої артилерії вдарили по Нікополю, пошкоджено будинки, лінії електропередач, автомийку 02

Автор: 

обстріл (28613) Нікополь (1200) Дніпропетровська область (3756)


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