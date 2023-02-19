Книги Орвелла, Кінга та Роулінг вилучаються із московських бібліотек. Список заборонених авторів

Із фондів московських бібліотек вилучають книги славнозвісних письменників Джорджа Орвелла, Стівена Кінга та Джоан Роулінг.

Про це повідомила у фейсбуці користувачка мережі Анастасія Бурлакова, інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що хотіла принести книжки до московської бібліотеки. Втім, їй показали список авторів, які вилучаються, так як фонди не можуть поповнюватись їхніми книгами.

Ось, власне, сам список заборонених авторів:

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