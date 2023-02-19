Книги Орвелла, Кінга та Роулінг вилучаються із московських бібліотек. Список заборонених авторів
Із фондів московських бібліотек вилучають книги славнозвісних письменників Джорджа Орвелла, Стівена Кінга та Джоан Роулінг.
Про це повідомила у фейсбуці користувачка мережі Анастасія Бурлакова, інформує Цензор.НЕТ.
Вона зазначила, що хотіла принести книжки до московської бібліотеки. Втім, їй показали список авторів, які вилучаються, так як фонди не можуть поповнюватись їхніми книгами.
Ось, власне, сам список заборонених авторів:
Топ коментарі
+63 Ksenia VB
показати весь коментар19.02.2023 09:16
+37 Леонид К
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+36 Alex Sav #513490
показати весь коментар19.02.2023 09:16
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Половина сидит половина охраняет
потом они меняются...
да и на россии
,министр юстиции сказал: "...эти люди не подготовлены к жизни на свободе..."
кацы копируют его шаг за шагом.
Нещодавно була спроба почитати "мемуари" якогось х*я про ДС...
Потім Орвела 1984...
Нє прьот... немає часу... неможу дивитись серіали, де переливають із пустого в поржнє...
ХЗ, можу якийсь фільм подивитись, якщо з початку зачипив.
Чорне дзеркало, серіал, зайшов...
Своїми романами з серії "Метро" започаткував міжнародний авторський цикл "Всесвіт "Метро 2023". Самі романи перекладені більш ніж тридцятьма мовами.
Завдяки цьому циклу Глуховський є найбільш популярним за кордоном російським автором наукової фантастики. Всі інші фантасти користуються меншим попитом.
Однак чому до списку потрапив Лимонов і Суворов? Перший - начебто російський націоналіст, до того ж вже мертвий, другий взагалі мав зникнути з полиць ще років сім тому, щонайменше.
Що стосується Роулінг, то нехай тепер кацапи Таню Гроттер читають. Якраз їх рівень.
Разница в мотивах. В России - идеологические, На Украине - шовинистические (любые книги на русском - вражеские). В России - скрытно, на украине - публично и с пропагандистским сопровождением.
Но смысл одинаковый - цензура и чистки библиотек.
Старая добрая советская традиция.