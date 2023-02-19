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Книги Орвелла, Кінга та Роулінг вилучаються із московських бібліотек. Список заборонених авторів

Із фондів московських бібліотек вилучають книги славнозвісних письменників Джорджа Орвелла, Стівена Кінга та Джоан Роулінг.

Про це повідомила у фейсбуці користувачка мережі Анастасія Бурлакова, інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що хотіла принести книжки до московської бібліотеки. Втім, їй показали список авторів, які вилучаються, так як фонди не можуть поповнюватись їхніми книгами.

Ось, власне, сам список заборонених авторів:

Книги Орвелла, Кінга та Роулінг вилучаються із московських бібліотек. Список заборонених авторів 01

Також читайте: Відомі письменники Кінг, ​​Гейман та Барклі хочуть розірвати контракти з росією

Автор: 

бібліотека (49) заборона (1455) книги (446) письменник (83) росія (65316)


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Топ коментарі
+63
Поттера заборонили ?

Бо там мількає морда путінга ?
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19.02.2023 09:16
+37
Верной дорогой идете таварищи!
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19.02.2023 09:20
+36
прям як в германііі--починайте спалювати... наступне- відкрийте ГУЛАГ
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19.02.2023 09:16
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Дурні бажали срср.
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19.02.2023 12:09 Відповісти
Цікаво, а чим Аберкромбі не вгодив?
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19.02.2023 12:10 Відповісти
Аха -ха -ха , далі ,потрібно вилучити бр. Стругацких
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19.02.2023 12:16 Відповісти
Стругацькі зручні сраколизи були, їх не викинуть...
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20.02.2023 08:06 Відповісти
Ну не Пети Кантропы ли?
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19.02.2023 12:22 Відповісти
Гаррі Портера вилучають? Пічалька: чим тепер школярам будуть виносити мозок? Певно, з нафталіну дістануть якогось Нєзнайку. Ліберальську маячню замінять комуняцькою.
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19.02.2023 12:23 Відповісти
Для того щоб надрукували книжку в ********* потрібно обовязково ввести або хоча б на вимогу цензури "перейменувати" негативних персонажів на українців. Вже з 2000 років це стало "стандартом" в **********. Та ж сама фігня в кацапському кінематографі, який починаючи 2005 взагалі дивитися неможливо - "імперське мило".
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19.02.2023 12:42 Відповісти
Как там Жванецкий говорил о России
Половина сидит половина охраняет

потом они меняются...

да и на россии

,министр юстиции сказал: "...эти люди не подготовлены к жизни на свободе..."
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19.02.2023 13:30 Відповісти
Чисто ФАШИСТЫ.....
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19.02.2023 13:31 Відповісти
вангую.сейчас запрещают книги как в совке,скоро вернут смертную казнь,затем будет 37 год,массовые расстрелы даже самых преданных холопов,железный занавес и ф финале говнорашка станет второй кндр!
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19.02.2023 13:37 Відповісти
Дивно, що Солженiцина забули. Але, мабуть, ще доповнять.
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19.02.2023 15:16 Відповісти
что там еще гитлер делал? это и будет дальше....
кацы копируют его шаг за шагом.
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19.02.2023 15:53 Відповісти
Давно вже не читав...
Нещодавно була спроба почитати "мемуари" якогось х*я про ДС...
Потім Орвела 1984...
Нє прьот... немає часу... неможу дивитись серіали, де переливають із пустого в поржнє...
ХЗ, можу якийсь фільм подивитись, якщо з початку зачипив.
Чорне дзеркало, серіал, зайшов...
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19.02.2023 16:56 Відповісти
Вони використовують ці книги, щоб прокласти їхній шлях назад у кам'яний вік.
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19.02.2023 17:14 Відповісти
А что "Чиполино" уже изъяли? Хотя это действительно СКАЗКА - русские ОВОЩИ не бунтуют!

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19.02.2023 18:37 Відповісти
Ого, в переліку Дмитро Глуховський. Ну, логічно, логічно, він же з 7 жовтня 2022 року зарахований в "іноагєнти".
Своїми романами з серії "Метро" започаткував міжнародний авторський цикл "Всесвіт "Метро 2023". Самі романи перекладені більш ніж тридцятьма мовами.
Завдяки цьому циклу Глуховський є найбільш популярним за кордоном російським автором наукової фантастики. Всі інші фантасти користуються меншим попитом.
Однак чому до списку потрапив Лимонов і Суворов? Перший - начебто російський націоналіст, до того ж вже мертвий, другий взагалі мав зникнути з полиць ще років сім тому, щонайменше.
Що стосується Роулінг, то нехай тепер кацапи Таню Гроттер читають. Якраз їх рівень.
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19.02.2023 20:52 Відповісти
А Гришковец? Он же за СВО
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19.02.2023 21:37 Відповісти
Він ДИКОГО калібру опариш й ср@колиз.
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20.02.2023 08:09 Відповісти
Дивно як ще Джанні Родарі не заборонили, з його то «Джельсоміно у Країні брехунів» ) - там же дуже влучно описана тоталітарна країна, в якій все догори дриґом стосовно здорового глузду, як в московії ...
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20.02.2023 21:39 Відповісти
Этот процесс параллельно идет в России и на Украине.
Разница в мотивах. В России - идеологические, На Украине - шовинистические (любые книги на русском - вражеские). В России - скрытно, на украине - публично и с пропагандистским сопровождением.
Но смысл одинаковый - цензура и чистки библиотек.
Старая добрая советская традиция.
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22.02.2023 14:02 Відповісти
В Україні прекрасно розуміють руzzкоє нарєчіє. Шо не скажеш про росію. Там українську мову не розуміють
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23.04.2025 21:07 Відповісти
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