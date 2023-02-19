Ворог обстрілює Вугледар, по Авдіївці били із "Градів" та "Смерчів", - ОВА. ФОТОрепортаж

На Волноваському напрямку під обстрілами околиці Вугледара і Пречистівки, без жертв.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Донецькому напрямку інтенсивний вогонь росіяни вели по Авдіївці - місто зазнало 2 артобстрілів і 2 обстрілів із "Градів". Пошкоджено Будинок культури і численні житлові будинки - точні наслідки з’ясовуються. Посеред дня ворог ударив зі" Смерчів" по Українську - пошкоджено 19 житлових будинків, школа і спортивна школа. 2 будинки пошкоджено у Кураховому, є влучання по одній з вулиць Первомайського Очеретинської громади - ніхто не постраждав.

На Горлівському напрямку пошкоджено 2 багатоповерхівки у Дружківці та 1 приватний будинок в Іванопіллі Костянтинівської громади - без постраждалих.

На Лисичанському напрямку зафіксовано ворожі обстріли на околицях Сіверської громади - інформація щодо постраждалих та руйнувань не надходила.











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Всього за добу росіяни поранили 2 жителів Донеччини.