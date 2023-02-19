Прикордонник Олександр Приймак загинув, відбиваючи ворожу атаку на Донеччині. ФОТО

Захищаючи Україну, загинув прикордонник Олександр Приймак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, коли ворог розпочав повномасштабну загарбницьку війну, Олександр одразу пішов у військо. Після підготовки проходив службу в Луганському прикордонному загоні.

"12 лютого, під час відбиття ворожої атаки на підрозділи Держприкордонслужби на Донеччині, солдат Приймак Олександр отримав поранення, несумісні з життям. Прикордонник проявив справжній героїзм, не відступив та до останньої хвилини свого життя залишився вірним Військовій присязі", - йдеться у повідомленні.

Поховали Олександра в рідному місті Черкаси. У нього залишились дружина та син.

Вічна пам’ять і слава Герою!

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