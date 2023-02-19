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Новини Фото Війна
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Прикордонник Олександр Приймак загинув, відбиваючи ворожу атаку на Донеччині. ФОТО

Захищаючи Україну, загинув прикордонник Олександр Приймак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби. 

Як зазначається, коли ворог розпочав повномасштабну загарбницьку війну, Олександр одразу пішов у військо. Після підготовки проходив службу в Луганському прикордонному загоні.

"12 лютого, під час відбиття ворожої атаки на підрозділи Держприкордонслужби на Донеччині, солдат Приймак Олександр отримав поранення, несумісні з життям. Прикордонник проявив справжній героїзм, не відступив та до останньої хвилини свого життя залишився вірним Військовій присязі", - йдеться у повідомленні.

Поховали Олександра в рідному місті Черкаси. У нього залишились дружина та син.

Вічна пам’ять і слава Герою!

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Прикордонник Олександр Приймак загинув, відбиваючи ворожу атаку на Донеччині 01
Прикордонник Олександр Приймак загинув, відбиваючи ворожу атаку на Донеччині 02
Прикордонник Олександр Приймак загинув, відбиваючи ворожу атаку на Донеччині 03
Прикордонник Олександр Приймак загинув, відбиваючи ворожу атаку на Донеччині 04

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6013) пам’ять (1188) втрати (4408)


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19.02.2023 10:56 Відповісти
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19.02.2023 11:01 Відповісти
Vi4na Pam'yat' i Slava !🇺🇦
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19.02.2023 11:30 Відповісти
С.У.М.
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19.02.2023 11:45 Відповісти
Слава полеглому Воїну!!!
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19.02.2023 12:13 Відповісти
Нестерпний біль за полеглим Героєм 😪😪😪
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19.02.2023 12:36 Відповісти
Герою Олександру Приймаку- Слава! Дякуємо за захист! 😪💛💙
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19.02.2023 15:06 Відповісти
потерь нет..с таким западным оружием должно быть 0 потерь разве катлетой подавиться..
ума нет снести пол беларуси и параши атомными тамагавками-тамк так и будет..правильно мне еще в 15 году говорил н абывшей работе бфвший афганец...что погибнет еще 100 000 а я не пойду..хватит...
пусть писдует в окоп кузьмук и кучма которые продали ракеты и самолеты порезали..сидит на подсосе старый мудак пока не здохнет..
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19.02.2023 17:58 Відповісти
 
 